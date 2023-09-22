PORTFÖY BAROMETRE

Yükseliş devam edecek mi?

Piyasalar seçim döneminin ardından oldukça hareketli bir süreç yaşıyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5’ten önce yüzde 15’e, ağustos toplantısında da yüzde 17,5’e çıkardı. Bu dönemde altın, döviz ve hisse senedi piyasasında sert yükselişler yaşandı. Eylül sonu için piyasalarda beklentiler ise şöyle:

BORSA: Piyasalarda Ortodoks politikaların etkisi ve kısmı de olsa yabancı alımlarının görülmesiyle birlikte borsa sert yükselişini devam ettiriyor. Arada düzeltmeler olsa da endekste eylül sonuna kadar 7.500 üstü seviyelerin görülebileceğini tahmin eden uzmanlar var.

DOLAR/TL: TCMB’nin politika faizini piyasa beklentilerinden daha yavaş artırması, döviz rezervlerini artırmaya başlaması gibi faktörlerle dolar/TL sert bir yükseliş yaşadı. Eylül sonuna kadar ise kurdaki yukarı hareketin yavaşlaması bekleniyor.

ALTIN: Altının ons fiyatı 1.970 dolar direncini zorlarken, dolar/TL’de yeni zirvelerin görülmesiyle birlikte altının gram/TL fiyatı 1700 TL’nin de üzerine çıktı. Yapılan tahminler eylül sonuna kadar 1800 TL’nin de üzerine çıkabileceği yönünde.

TAKVİM

Kademeli adım sürecek mi?

3 Ağustos: Türkiye, TÜİK enflasyon

10 Ağustos: Türkiye, TÜİK iş gücü istatistikleri

10 Ağustos: Türkiye, TÜİK sanayi üretimi

11 Ağustos: Türkiye, TCMB ödemeler dengesi

23 Ağustos: Türkiye, TÜİK, Tüketici güven endeksi

24 Ağustos: Türkiye, TCMB faiz kararı

25 Ağustos: Türkiye, TCMB kapasite kullanım oranı

29 Ağustos: Türkiye, TÜİK, Dış ticaret istatistikleri

31 Ağustos: Türkiye, TÜİK, 2. Çeyrek büyüme istatistikleri

SORU-YANIT

“Kurda belirleyici TCMB”

Puratos Türkiye Genel Müdürü Bora Akın

Döviz kurundaki yukarı hareket devam edecek mi?

InvestAz Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan

Seçim öncesi süreçte uzun süre baskılanan bir dolar/TL takip ettik. Yeni ekonomi yönetimiyle Ortodoks politikalara dönülürken, kurun da piyasa dinamiklerine bırakılması bir süredir baskı altında kalan doların yukarı yönlü sert hareketine neden oldu. Ayrıca TCMB’nin piyasa ortalama beklentisinin altında bir faiz artışına gitmekte olması da kuru yukarı yönlü tetikleyen bir diğer faktör oldu. Olası faiz artışlarının devam etmesine karşın CDS’ler hala yüksek. Piyasalarda risk algısı yüksek. Dolayısıyla kurda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Bu kapsamda eylül ayı sonu için 28 TL seviyelerinde bir dolar/TL kuru görmek mümkün.”

BES FON

Hisse fonlar ilk sırada

Genel seçimlerin tamamlanması ve yeni hükümetin kurulması sonrasında borada yaşanan ralli, hisse senedi ağırlıklı BES fonlarını öne çıkardı. 30 Haziran 25 Ağustos tarihleri arasında en yüksek getiriyi sağlayan BES fonu, yüzde 22,7 getiriyle HDI Fiba Emeklilik’in hisse grup fonu oldu. Türkiye Hayat Emeklilik’in BİST-30 dışı hisse fonu yüzde 22,5 ve yine HDI Fiba Emeklilik’in Tacirler Portföy değişken fonu yüzde 22,3 getiri sağladı. İlk 10 getiriye sahip fonlar arasında katılım katkı fonları da yer aldı.

GÖRÜŞ

Tarkan Akgül fotosu

“Borsanın potansiyeli var”

Borsa, yeni rekorlarla yükselişini devam ettiriyor. Seçimlerin tamamlanmasının ardından küçük çaplı da olsa yabancı alımları gözleniyor. Temel ve teknik anlamda cazip değerlemelerin etkisinin ön plana çıkmasını bekleyen İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, şöyle devam ediyor:

“Seçim sonrasında kur tarafındaki muhtemel yukarı yönlü seyirle birlikte, ihracatı güçlü, satışları dövize endeksli, kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Yatırımcılar yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde fazla panik olmamalı. Her dönemin ayrı bir hikayesi var. Hikayelerden olumlu/olumsuz etkilenecek şirketler iyi analiz edilmeli. Risk iştahı, yatırımcının tamamen kendi tercihi. Görüşümüz BİST’te potansiyel olduğu ve portföylerin yüzde 40’lık kısmının borsada olması gerektiği yönünde. Yine yüzde 25 döviz, yüzde 15 altın ve yüzde 20 TL faiz olabilir.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ

REEL OLARAK DÜŞÜK TCMB, politika faizini artırmaya devam ediyor. Temmuz toplantısında da 250 baz puan artırımla yüzde 17,50 oldu. Ancak piyasa beklentisi faizin daha yukarı seviyeye çıkarılacağı yönündeydi. Diğer yandan kredi faizleri de yükseliyor. TL mevduat tarafında ise reel olarak getiri ekside olsa da portföylerde yüzde 20-25’ler seviyesinde öneriliyor. Piyasada TL mevduat için yüzde 30-35 bandında faiz bulmak mümkün.

DÖVİZ

DÖVİZ PORTFÖYDE OLMALI TCMB politika faizini beklentilerin altında da olsa artırmaya devam ediyor. Beklenti küçük adımlarla da olsa faizdeki artış eğiliminin devam edeceği yönünde. Kur ise son iki sayıda ifade ettiğimiz üzere yukarı hareketini sürdürüyor. Ancak kurun artış hızında yavaşlama sinyaleri var. Uzmanlar bu ortamda yüzde 20-25 bandında döviz pozisyonu öneriyor.

BORSA

HİSSE ÖNERİSİ ARTIYOR Geçen sayımızda da değindiğimiz gibi hisse, portföylerde olmalı. Ancak temel ve teknik göstergeler iyi analiz edilmeli. İhracatı olan ve kur riski olmayan şirketlere bakılmalı. Yatırımcılar, aracı kurum analistlerinin yorumlarını, analizlerini iyi takip etmeli. Portföylerde yüzde 30-40 bandında hisse tutulabilir. Olası düzeltmelerde de panik hareket edilmemeli.

ALTIN

PORTFÖYDE OLMALI FED ve ECB’nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarına devam edeceklerini açıklamaları ons altındaki yükselişi sınırlıyor. Özellikle FED’den 2023 sonuna kadar 2 tane 25 baz puanlık artış beklentisinin bulunması, ons tarafında yukarı hareketin sınırlanacağı beklentisini artırıyor. Kurdaki 27-28 TL seviyeleri de dikkate alındığında gram altın portföylerde koruma amaçlı olarak yüzde 20 seviyelerinde tutulabilir.