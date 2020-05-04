PORTFÖY BAROMETRE

Piyasalar yoğun bakıma girdi

Geçen sayımızda ‘Virüs, piyasayı ateşlendirdi’ başlığını kullanmıştık. Nisan ayında ise piyasalar, yoğun bakıma girdi. Merkez Bankaları faiz indirerek piyasaya likidite sunarken hükümetler de korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için ekonomik paketler açıkladı. Piyasalarda panik fiyatlamalar sonrası toparlanma ancak virüsün etkisinin azalmasıyla başlayabilir. Anketimize katılan 10 yöneticinin yılın ilk yarısı için tahminleri şöyle:

BORSA: Borsa değerlemeleri 2008 global krizi seviyelerine yaklaşmış durumda. En azından yılın ilk yarısında, salgının yayılma hızı azalmadan 100.000 seviyelerini görmek mümkün görünmüyor. En kötü senaryoların ise fiyatlara yansıdığı ifade ediliyor.

DÖVİZ: FED’in faizi sıfırlamasına rağmen dolar hemen tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Çünkü dünyada ciddi bir dolar talebi var. Yapılan tahminler yılın ilk yarısı için 6,25-6,50 aralığını işaret ediyor. Bu seviyenin üzerini bekleyen uzmanlar da var.

FAİZ: Merkez Bankası, korona virüsün etkisiyle politika faizi 100 baz puan indirerek yüzde 9,75 seviyesine çekti. Yılın ilk yarısı için beklenti yüzde 9-10 aralığında şekillenmeye başladı.

TAKVİM

Korona etkileri gözlenecek

3 Nisan: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

13 Nisan: Türkiye, TÜİK, Sanayi üretim endeksi

10 Nisan: Türkiye, İşsizlik oranı

15 Nisan: Türkiye, Merkezi yönetim bütçe dengesi (Ocak)

17 Nisan: Çin, Büyüme 1. Çeyrek 2020

22 Nisan: Türkiye, Tüketici güven endeksi

22 Nisan: Türkiye, TCMB faiz kararı

24 Nisan: Türkiye, Ekonomik güven endeksi

24 Nisan: Türkiye, Kapasite kullanım oranı

29 Nisan: ABD, FED faiz kararı

30 Nisan: Türkiye, Dış ticaret istatistikleri

30 Nisan: Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

SORU-YANIT

Korona virüs için alınan ekonomik önlemler yeterli mi?

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu

A1Capital Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş

“Piyasalar belirsizlikleri sevmez. Çin’de başlayan virüs salgının pandemi olması ve diğer ülkelere sıçraması sonrasında global bir sorun haline dönüştü. Bu da piyasalarda riskten kaçışlara neden oldu. Diğer taraftan, global tarafta yaşanan gelişmeler neticesinde finansal sistem içerisinde yer alan bir çok enstrümanda ve piyasa içerisinde baskının arttığı izleniyor. Gelişmiş ülke merkez bankalarının tekrar devreye girmesi, piyasalar tarafında orta ve uzun vadede olumlu olabilir. Fakat yaşanan belirsizlik ortamında sadece merkez bankalarının devreye girmesi yeterli olmayabilir. Bu bağlamda hükümetler ilave olarak yeni mali teşvik paketlerini devreye alıyor ve almaya da devam etmeli. Fakat tedarik zinciri yavaşlama hatta durma noktasına geldi, üretim faaliyetleri planlı duruşlara gitmeye başladı. Bu durumlar, piyasaların nakit ihtiyacından ziyade, aktif hayata yeniden dönülmesinin öncelikli ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu nedenle atılan adımlar olumlu ancak etkilerini kısa vadede göremeyiz.”

BES FON

Fon getirileri düştü

Korona virüs nedeniyle yatırım araçlarının değer yitirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçten BES fonları da nasibini alıyor. 29 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında pozitif ayrışan ilk 10 BES fon yüzde 2,60 ile yüzde 0,55 arasında getiri sağladılar. Değişken fonlar ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları öne çıktı. Getiride ilk sırada yüzde 2,60 ile Fiba Emeklilik Performans Portföy Değişken Fonu ilk sırada. Onu 1,67 getiriyle Garanti Emeklilik’in kısa vadeli borçlanma araçları fonu ve yüzde 0,76 getiriyle Garanti Emeklilik’in değişken fonu takip ediyor.

GÖRÜŞ

Attila Penbeci fotosu kullanılacak

“Hisse ucuz ama korona etkisi sürüyor”

Hisse senetlerindeki değerlemeler oldukça cazip seviyelere gelmiş olsa da salgının süresi ve ekonomiye etkilerini görmeden bu konuda sağlıklı bir değerlendirme yapmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle portföylerde hisse senedi ağırlığını düşük tuttuklarını söyleyen Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci sözlerine şöyle devam ediyor:

“Küresel dolar talebinin devam etmesi nedeniyle portföyün yüzde 35’ini dolar ve altın olarak oluşturduk. TL mevduat ağırlığımızı yüzde 30'da tutuyoruz. Faizlerde potansiyel düşüşün anapara kazancından yararlanabilmek amacıyla portföyün yüzde 20'sini tahvil/bonoya ayırmanın uygun olacağını düşünüyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ

DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR TCMB’nin planlı takvimine göre TCMB’nin nisan ve mayıs toplantıları olmak üzere iki toplantısı var. Özellikle, yılın ikinci çeyreğinde enflasyon tarafında yaşanan ivme kaybıyla birlikte bankanın 50-100 baz puan faiz indirimine gidebileceği beklentileri var. Böyle bir ortamda portföylerde yüzde 15-20 mevduat, yüzde 5-10 bandında da tahvil bulundurulabilir.

DÖVİZ

POZİSYON SINIRLI OLMALI Salgın nedeniyle ABD dolarına olan taleple birlikte gelişmekte olan para birimlerinin değer yitirdiği görüldü. TL bu süreçten görece daha az olmakla birlikte negatif etkilendi. Virüsün etkilerine bağlı olarak kurda bir rahatlama beklenebilir. Bu ortamda kurda yeni bir yukarı eğilim beklenmediği için portföylerde döviz pozisyonu yüzde 15’lerde tutulabilir.

BORSA

ORTA UZUN VADE İÇİN UYGUN Korona virüs sebebiyle borsalarda yaşanılan düşüş eğilimi, salgınla alakalı olumlu sonuçlar alıncaya kadarki süreçte tedirginlik yaratmayı sürdürebilir. Hisselerdeki iskontolu görünüm ise uzun vadeli konjonktürde imkân tanıyabilir. Kısa vadede olmasa bile orta-uzun vade için bu seviyelerden seçici olmak kaydıyla yüzde 30’lar seviyesinde portföylerde hisse bulundurulabilir.

ALTIN

TALEP ARTABİLİR Altın, riskten kaçış ortamlarında güvenli liman özelliğiyle öne çıkıyor. Ancak küresel piyasalarda yatırımcıların likidite ihtiyacı ve artan teminat tamamlama ihtiyaçları nedeniyle satışlarla karşılaştı. Nakde geçen pozisyonların hem riski dağıtmak hem de güvenli liman arayışıyla altına talep artabilir. Portföylerde yüzde 25-30 bandında altın tutulabilir.