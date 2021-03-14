İyimserlik sürüyor

PORTFÖY BAROMETRE





Yılın son ayında ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik ve Merkez Bankası politika faizinde yapılan artışlar sonrası, TL varlıkların güçlü seyrini görüyoruz. 2021’in ikinci çeyreğine yönelik piyasa beklentilerini sorduğumuz finans uzmanları, genel olarak pozitif havanın devamını bekliyor. Uzmanların ilk çeyrek beklentileri şöyle:

BORSA: Yerli yatırımcıların 2020 yılında artan ilgisinin yanında yabancı yatırımcılar tarafında da ilginin tekrar artma eğiliminde olacağı düşünülüyor. Bu ortamda endekste iyimser havanın devamıyla olası kâr satışlarına rağmen 1.600 seviyeleri test edilebilir, 1.400’ün altı ise beklenmiyor.

DOLAR/TL: Merkez Bankası’nda politika faizinde artış eğilimi kurdaki hareketliliği yavaşlattı. İlk çeyrek için 8,00 TL’nin üstü beklentisi yok. Hatta bazı uzmanlar, 7,50’nin altının test edilebileceği beklentisi içinde.

FAİZ: Enflasyondaki yükseliş eğilimi, Merkez Bankası’nın politika faizini artırması sonucunu beraberinde getiriyor. Bu durum piyasa gösterge faizindeki beklentileri de etkiliyor. İlk çeyrek için ana beklenti yüzde 13.00-14.00 aralığı. Ancak daha yukarı seviye beklentiler de var.

TAKVİM

Enflasyon ve faiz önemli

4 Ocak: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

6 Ocak: AB, TÜFE verileri

8 Ocak: ABD, tarım dışı istihdam

11 Ocak: Türkiye, işsizlik oranı

12 Ocak: Çin, yıllık ihracat, ithalat

13 Ocak: Türkiye, cari açık

15 Ocak: ABD, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

21 Ocak: AB, ECB faiz kararı

21 Ocak: Türkiye, TCMB faiz kararı

26 Ocak: ABD, FED faiz kararı

SORU-YANIT

Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar

Kur tarafında nasıl bir hareket görürüz?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan

“Merkez Bankası’nın enflasyona tepki mekanizmasını işletmesini ve reel faizde gelişmekte olan ülke standardını yakalaması gerektiğini düşünüyoruz. Merkez Bankası da güçlü mesajlar veriyor. Enflasyonla mücadele anlamında etkin politika adımlarının atıldığı bir süreç içindeyiz. Diğer taraftan yerli yatırımcıda dolarizasyon inadı kırılmadığı için yakın dönemde dalgalanmalar söz konusu olabiliyor. Enflasyonun düşüş süreci, politikaların devamlılığı, TL’nin reel getiri etkisi ve sürekli hale gelen yabancı girişleri, tersine dolarizasyon sürecinin başlamasına yardımcı olur. TL’nin değer kazancının da bu evrede ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Güven tesisi, normalleşme adımları ve getiri etkisi, TL’nin değer kazanması açısından önemli kriterler. Yılın ilk çeyreğinde dolar/TL kurunda 7,50-7,75 bandında hareket görürüz.”

BES FON

Borsa, hisse fonları yukarı taşıyor

Borsa, TL bazında 1.400 seviyesinin de üzerine çıkarak rekor tazeledi. Geleneksel yıl sonu rallisinin yaşandığı göründü. 30 Kasım 23 Aralık döneminde BES fonlarının getirisine bakıldığında hisse fonlar, endeksteki yükselişle birlikte öne çıktı. Bu dönemde ilk 10 fonun getirisi yüzde 13,5 ile yüzde 11,3 arasında değişti. İlk sırada yüzde 13,5 getiriyle Fiba Emeklilik’in Oyak Portföy hisse fonu yer aldı. Onu yüzde 12,9 ile Aegon Emeklilik’in hisse fonu ve yüzde 12,8 getiriyle Cigna Finans Emeklilik’in 1. hisse fonu takip etti.

GÖRÜŞ

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş fotosu…

“Hisse ağırlığı artırılabilir”

2020 yılına 1.144 seviyesinde başlayan BIST-100 Endeks, 17 Mart’ta 868 seviyesine kadar geriledikten sonra ağustos ve kasım aylarında ivme kazandı. 17 Aralık itibariyle 1400 puan seviyesine ulaştı. BIST-100 endeksi, TL bazında yüzde 22 yükselmiş görünse de aynı dönemde dolar/TL yüzde 31 artış gösterdi ve dolar bazında BIST-100 endeksi yüzde 7 civarında düştü. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, yatırımcılara yeni dönemde şu önerilerde bulunuyor:

“Yatırımcıların seçici olarak hisse senedi ağırlıklarını artırabileceğini düşünüyoruz. Global ve lokal belirsizliklerin azalmasıyla birlikte TL varlıklarının ağırlığının artırılmasını önerebiliriz. Risk profiline göre defansif pozisyonlar, kısmen agresif hisse yatırımlarının hedge edilmesinde zaman zaman kullanılabilir.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ AĞIRLIĞI ARTIYOR Merkez Bankası politika değişikliğine giderek düşük faiz politikasından vazgeçti. Sıkılaştırma hamlesi TL mevduat faizlerini de yukarı taşımaya başladı. Piyasada yüzde 15’ler seviyesinde aylık faiz var. Bu durumda piyasa uzmanları, portföylerde TL mevduat ağırlığını artırma eğiliminde. Yüzde 30’lar seviyelerinde bir TL mevduat önerisi söz konusu.

DÖVİZ/ MARJ SINIRLI Merkez Bankası’nın sadeleşme adımları ve politika faizlerini artırması kur tarafında baskı unsuru. Ancak yerli yatırımcının döviz tercihinde hala ciddi bir kırılım yok. Şirketlerin döviz açık pozisyonları da düşünüldüğündü, kurda ciddi bir yükseliş beklenmese de aşağı yönlü hareketlerin de sınırlı olacağı görüşü hakim. Bu ortamda portföylerde yüzde 15-20 seviyelerinde döviz tutulabilir.

BORSA/İLGİ SÜRÜYOR 2020 yılının en dikkat çeken yatırım araçlarından biri oldu. Özellikle yerli yatırımcının alımlarıyla endeks hızlı bir yükseliş trendi yaşadı. Uzmanlar, yabancı alımlarının da başlamasıyla hisse senedi piyasasında hareketlilik bekliyor, ancak olası kâr satışlarına karşı da dikkatli olunmalı. Portföylerde yüzde 30’lar seviyesinde hisse tutulabilir.

ALTIN/FED ETKİSİ Küresel piyasalarda altının onsu yeniden yukarı yönlü hareket içinde. FED’in politikaları geniş tutacağı taahhüdü, ABD’de mali teşvik paketinin çıkmasına yönelik umutlar ve dolar hareketinin tüm dünyada zayıflaması bunun ana nedenleri. Ons fiyatında yükseliş beklentisine rağmen, dolar/TL tarafında daha stabil hareketler görebiliriz. Bu nedenle de gram altın tarafında yukarı hareketlerin sınırlı olacağı yorumları yapılıyor.