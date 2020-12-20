PORTFÖY BAROMETRE

Yıl sonu beklentileri

Piyasalar COVID-19 pandemisinde sonbaharla birlikte ikinci dalga tedirginliği yaşarken makro göstergeler ve ekonomilere destek paketleri yakından izleniyor. Türkiye tarafında jeopolitik gelişmeler ayrıca yakın takipte. Merkez Bankası’nın 22 Kasım’daki toplantısında politika faizini değiştirmedi, ancak faiz koridorunun üst bandı yüzde 14,75’e çıktı. Bu hamlenin ardından yıl sonu beklentilerine bakıldığında ise anketimize katılan 7 finans yöneticisinin beklentileri şöyle:

BORSA: Geçen sayımızdaki ankete göre bu sayımızda yıl sonu beklentilerinin daha iyimser olduğunu görüyoruz. Kasım ayındaki yükselişin ardından yıl sonu beklentilerinde 1.300 seviyesinin üzeri öngörüler arasında yer almaya başladı.

DOLAR/TL: MB’nin politika faizini artırmadan faiz koridorunu artırmasının yansımalarını göreceğiz. Geçen ayki anketimize göre yıl sonu beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar olduğunu görüyoruz.

FAİZ: Bundan sonra piyasaların vereceği tepkiler ve MB’nin hamleleri daha da önemli olacak. Enflasyon gerçekleşmeleri de dikkate alındığında, faizde yüzde 13-14 bandına hareketin sürmesi bekleniyor.

TAKVİM

Göstergeler izlenecek

3 Kasım: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

5 Kasım: ABD, FED faiz kararı

5 Kasım: İngiltere, MB faiz kararı

6 Kasım: ABD, tarım dışı istihdam

10 Kasım: Türkiye, işsizlik oranı

11 Kasım: Türkiye, cari açık

13 Kasım: Türkiye, TÜİK, sanayi üretim endeksi

6 Kasım: Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi

17 Kasım: ABD, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

19 Kasım: Türkiye, TCMB faiz kararı

24 Kasım: Türkiye, kapasite kullanım oranı

30 Kasım: Türkiye, büyüme 3. çeyrek

SORU-YANIT

“Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik devam eder mi?

Lüks Plastik Genel Müdürü Burak Önder

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan

“TL’de değer kaybı sürebilir”

“Geçen ay Merkez Bankası, beklenmedik bir hamleyle politika faizini değiştirmeyerek yüzde 10,25 seviyesinde bıraktı. Bununla beraber, faiz koridoru ile en yüksek borç verme oranı olan GLP arasındaki marjı artırarak 300 baz puana çıkardı ve GLP oranını yüzde 14,75 seviyesine getirdi. Merkez Bankası’nın bu hamlesiyle politika faizini arka planda bırakarak efektif fonlama oranıyla ayrışmasını derinleştirdiğini; GLP’nin aktif kullanılmasıyla beraber sade para politikası zemininden uzaklaşarak arka kapı sıkılaştırmasını sürdüreceği sonucuna varıyoruz. Enflasyon beklentilerinin hızlı bir bozulma içerisinde olduğu dönemde, Merkez Bankası fonlama oranı ile politika faizi arasındaki ilişkiyi zayıflatarak TL’nin daha fazla değer kaybetmesini ve enflasyon görünümünde ilave bozulma olması riskini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL’de yıl sonu beklentimiz 8,00-8,25 aralığında.”

BES FON

Hisse fonlar kazandırdı

30 Eylül, 23 Ekim tarihleri arasında bireysel emeklilik fonlarının getirisine bakıldığında hisse fonlar öne çıktı. Bu dönemde en yüksek getiriyi yüzde 9,5 primle Allianz Yaşam ve Emeklilik’in Koç iştirak endeksi fonu sağladı. Onu yüzde 8,96 getiriyle Anadolu Hayat Emeklilik’in İş Bankası iştirak endeki fonu ve yüzde 6,36 getiriyle Bereket Emeklilik’in katılım hisse fonu takip etti. Bu dönemde getiride ilk 10 fon içinde AvisaSa Emeklilik’in BRIC ülkeleri yabancı değişken fonu da var.

GÖRÜŞ

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday fotosu

“BİST İstanbul, rakipleriyle farkı kapatabilir”

Son dönemde atılan normalleşme adımlarıyla uzun bir aradan sonra TL varlıklara önemli bir yabancı ilgisi olduğunu söyleyen Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday hâlihazırda yerli yatırımcı ilgisi de devam ettiğini belirtiyor. Benzer gelişmekte olan ülke piyasalarının oldukça gerisinde kalan BİST-100’ün aradaki farkı kapatmayı deneyebileceğini kaydeden Boğday, sözlerine şöyle devam ediyor.

“Endeksin bu yılı 1.200-1.300 arasında kapatabileceğini öngörüyoruz. Yıl sonuna kadar hisse senedi ve altın ağırlığının yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hisse ağırlığını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltirken altın ağırlığını da yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ MB HAMLELERİ ETKİLİ

Eylül ayındaki 200 baz puan faiz artırımının ardından ekim ayında politika faizini artırmayıp faiz koridorunun üst bandını yüzde 14,75’e çıkaran MB’nin hamlesinin yansımaları olacak. Bu hamlenin mevduat faizlerini yukarı yönlü hareketlendirebileceği öngörülüyor. Bu piyasa şartlarında yüzde 15-20 civarında TL faiz tutulabilir.

DÖVİZ/ TL’DE ZAYIF SEYİR SÜRÜYOR

Piyasada faiz artırımı beklentilerinin tersine politika faizini yüzde 10,25 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası’nın hamlesi sonrasında, kırılganlık riskinin daha da arttığı görüşü var. MB’nin net döviz rezervlerindeki düşük seviyeler de dikkate alındığında portföylerde yüzde 20-25 seviyelerinde döviz varlıklar tutulmaya devam edilebilir.

BORSA/YATIRIMCI İLGİSİ VAR

Yabancıların net satıcılı tavrında son dönemde alım yönünde bir eğilim gözükmesi dikkat çekici. Yerli yatırımcı sayısında ise yıl başından bu yana artış eğilimi devam ediyor. Bilanço beklentilerine bağlı olarak, döviz pozisyonları ile birlikte doğru hisselerde pozisyonlar korunabilir. Yüzde 30-35 seviyelerinde hisse senedi portföylerde tutulabilir.

ALTIN/ BOL LİKİDİTE SÜRECEK

Dünyada en çok ilgi gören yatırım araçlarının başında altın geliyor. Yapılan değerlendirmelerde düşük faiz ortamının altını desteklemeye devam edeceği yorumları var. Dönem dönem düzeltmeler olsa da hem ons fiyatındaki yükseliş eğilimi hem de döviz tarafındaki güçlü duruşla birlikte yatırımcılar fiziki altının yanında, fonlar üzerinden yüzde 120’ler seviyesinde altın tutmaya devam edebilir.