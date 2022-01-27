PORTFÖY BAROMETRE

Tahmin yapmak çok zor

Son dönemde yaşanan belirsizlikler ekseninde ekonomide yaşanan ısınmaya dikkat çekmiştik. TCMB’nin dünyada faizler artma eğilimindeyken tersi yolda politika faizini son üç toplantıda yüzde 19’dan 15’e çekmesi, tahmin yapmayı daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle uzmanlar anketimize yanıt vermekte zorlanıyor.

BORSA: Geçen ay yaptığımız ankette yıl sonu endeks tahmininde 1.600-1.700 aralığı en yüksek seviye olarak karşımıza çıkmıştı. Yaşanan son gelişmelerle birlikte yıl sonu için 1.900 üstü seviyeyi hedef gösteren uzmanlar da var. Endekste yaşanan yükselişe rağmen dolardaki artış nedeniyle borsanın hala ucuz fiyatta kaldığı ifade ediliyor.

DOLAR/TL: Tahmin yapmakta en çok zorlanılan yatırım aracı. TL, dolar karşısında tahminlerin de ötesinde erime sürecinde. TCMB’nin politikalarına bağlı olarak bu değer kaybı daha da devam edebilir. Anketimizde 25 kuruş olan aralığı, 50 kuruşa çıkarmak zorunda kaldık. Tahminlerde ise artık yüzde 13’ler seviyeleri telaffuz ediliyor.

ALTIN: Geleneksel Türk yatırımcısının en çok sevdiği yatırım aracı altın, ons fiyatının son dönemde 1.750 dolarlardan 1.850 dolarlara tırmanmasıyla olumlu etkilendi. Asıl yükseliş gram /TL fiyatlanmasında oldu. Çünkü TL, dolar bazında çok hızlı değer kayıplarına uğradı. Yapılan yıl sonu tahminlerinde gram altın için 700 TL üstü gündeme geldi.

TAKVİM

Merkez etkisi sürer mi?

3 Aralık: Türkiye, TÜİK enflasyon

10 Aralık: Türkiye, TÜİK iş gücü istatistikleri

13 Aralık: Türkiye, TÜİK sanayi üretimi

13 Aralık: Türkiye, TCMB ödemeler dengesi

14 Aralık: ABD, Fed faiz kararı

16 Aralık: Türkiye, TCMB faiz kararı

21 Aralık: Türkiye, Tüketici güven endeksi

27 Aralık: Türkiye, TCMB, kapasite kullanım oranı

31 Aralık: Türkiye, Dış ticaret istatistikleri

SORU-YANIT

Döviz piyasalarındaki hareketlilik devam eder mi?

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir

“Dövizdeki hareket TCMB’nin hamlelerine bağlı”

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan

“Piyasa beklentisine paralel TCMB’nin yaptığı faiz indirimine karşın, PPK metninde ileriye yönelik belirsiz ifadelerin tanımlanması ve parasal gerçekliklerden bağımsız karar mekanizması, TL'nin zayıf duruşunun devamını gösteriyor. TCMB’nin faiz indirme isteğinin devam edeceğini düşünüyoruz. 16 Aralık’ta da yeni bir faiz indirimi gelebilir. Enflasyonun Ekim ayında neredeyse yüzde 20'ye yükselmesine rağmen, TCMB’nin üst üste üçüncü ay borçlanma maliyetlerini düşürmesi, TL’nin getiri pozisyonunu sıfırın oldukça altına gönderdi. Enflasyon ve para birimi baskısının hafiflemesi için çok daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olduğunu düşünürüz. Döviz kuru hareketi, TL’yi ana para birimleri ve gelişen ülke paralarına kıyasla çok ayrışan bir noktaya götürdü. TCMB’nin hamlelerine bağlı olarak bu trend devam edebilir.”

BES FON

Altın fonlar kazandırdı

31 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında BES fonlarının getirilerine bakıldığında altın fonlarının yüzde 20’nin üzerinde getiri sağlayarak öne çıktığını görüyoruz. Hem ons tarafındaki yükseliş hem de TL’nin dolar karşısındaki kaybı altın fonlarını öne çıkardı. Bu dönemde en yüksek getiriyi yüzde 22,65 yükselişle Cigna Emeklilik’in altın fonu sağladı. İkinci sırada yüzde 22,26 getiriyle Garanti BBVA Emeklilik’in katılım altın fonu yer aldı. BNP Paribas Cardif Emeklilik’in altın fonu ise yüzde 22,16 getiriyle üçüncü sırada.

GÖRÜŞ

Alper Nergiz fotosu

“Portföylerde dengeli olun”

Aralık ayı merkez bankalarının para politikalarındaki mevcut stratejilerinde bir değişim gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, 2022 yılına yönelik beklentilerinde ise nelere dikkat edeceğini görebilmemiz için kritik bir dönem. Yurt içi piyasalar yıl sonuna kadarki süreçte hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle oldukça hareketli bir süreç izleyebilir. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz’in bu dönem için önerileri ise şöyle:

“Hisse ve altın tarafındaki olası yükseliş beklentimizi dikkate aldığımızda yıl sonuna kadarki portföy dağılımı içinde bu ürünlerin ağırlıklarının fazla olması gerektiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem küresel anlamda parasal genişlemenin yavaşlaması, yükselen enflasyon dinamiği ve pandemiye ilişkin son gelişmelerin parasal genişleme üzerindeki olası etkileri dikkate alınmalı. Portföylerde dengeli ve hisselerde seçici olmaya dikkat edilmeli.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/

GETİRİSİ AZALDI Yüzde 19,0 olan politika faiz oranı kademeli bir şekilde yüzde 15,00 seviyesine çekildi. TCMB, yılın son toplantısında da “sınırlı alan” temasıyla indirimine devam edebilir. Beklenti 100 baz puanlık bir indirimin daha olması yönünde. Yaşanan bu düşüş eğilimi TL faiz ürünlere ilginin azalmasına neden oluyor. Çünkü reel olarak faiz yatırımcısı ekside kalıyor. Uzmanlar TL faizde öneriyi sınırlı tutuyor.

DÖVİZ /

MB HAMLESİ ÖNEMLİ Gelişmekte olan piyasalara bakıldığında doların güçlenme eğilimi devam ediyor. Türkiye’de ise TCMB’nin faiz indirimi hamleleriyle birlikte kur tarafında ciddi sıçramalar gördük. Aralık ayı PPK toplantısının önemi daha da artmış görünüyor. Uzmanlar döviz pozisyonlarının korunabileceğini, Eurobond fonların tercih edilebileceğini belirtiyor. Portföylerde yüzde 20-25 seviyelerinde döviz ürün tutulabilir.

BORSA

HİSSE ÖNERİSİ ARTIYOR Endeks TL bazında son dönemde yüzde 20’ler seviyesinde getiri sağlamış görünüyor. Ancak dolar bazında bakıldığında yükselişin nedeni daha iyi anlaşılıyor. Uzmanlar dolar bazında borsanın hala uygun fiyatlarda olduğunu belirtiyor. Tabii burada hisse bazında seçici olmak kaydıyla alım yapılması tavsiye ediliyor. Yıl sonu beklentileri iyi, temettü verimi yüksek, döviz açık pozisyonu olmayan hisseler öneriliyor.

ALTIN

POZİSYON KORUNABİLİR Bir taraftan doların TL karşısındaki yükselişi, diğer yandan ons fiyatında yukarı ivmelenme, geçen ay güvenli liman olarak tabir edilen altında, altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yılın geri kalan döneminde da ons ve dolar tarafında olası yükseliş beklentileriyle birlikte altın için uzmanların beklentisi yukarı yönlü hareketin devamı yönünde. Bu nedenle yüzde 20-25’lerdeki altın oranının korunması öneriliyor.