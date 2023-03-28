Düzeltme mi, trend değişimi mi?

PORTFÖY BAROMETRE

2022 yılında dünyanın en çok kazandıran borsası olan BİST İstanbul için şubat ayı dalgalanmaların olduğu bir dönem olarak geçti. 14 Mayıs’ta seçimlerin olacağı beklentisinin öne çıktığı bu dönemde, diğer yatırım araçları daha stabil hareket etti. Önümüzdeki iki aylık sürece bakıldığında ise yaptığımız mini ankete göre beklentiler şöyle şekilleniyor:

BORSA: Yaşanan satışlar, genel olarak kâr satışı düzeltmesi olarak görülüyor. Beklenti, bu tarz satışların gelmeye devam edeceği, ancak endeksin yukarı yönlü seyrini de koruyacağı yönünde. Endeksi mart sonunda 5.500 üstü seviyelerde hatta 6.000’in üstünde görebiliriz.

DOLAR/TL: İş dünyası özellikle ihracatçılar kurun son 4 aydır 18-19 TL seviyelerinde seyretmesinden rahatsız. En azından enflasyonun kura yansıtılması yönünde beklenti var. Ancak piyasa uzmanları, kurdaki baskılanmanın devam edeceği yönünde görüş bildiriyor.

ALTIN: FED’in faiz artırımlarında sona yaklaştığı ve negatif reel faiz ortamının kademeli olarak geride kalacağı tezleri, ons altın fiyatları üzerindeki baskının sona erip kasım ayından bu yana belirgin bir tepkinin yaşanmasına neden oluyor. Dolar kurundaki olası yükseliş ihtimalleri de dikkate alındığında gram altında 1.200 TL üstü de görülebilir.

TAKVİM

FED’in faiz politikası önemli

1 Şubat: ABD, FED faiz kararı

2 Şubat: AB, ECB faiz kararı

3 Şubat: Türkiye, TÜİK enflasyon

10 Şubat: Türkiye, TÜİK iş gücü istatistikleri

10 Şubat: Türkiye, TÜİK sanayi üretimi

13 Şubat: Türkiye, TCMB ödemeler dengesi

17 Şubat: Türkiye, TÜİK 4. çeyrek iş gücü istatistikleri

20 Şubat: Türkiye, TÜİK, tüketici güven endeksi

22 Şubat: Türkiye, TCMB kapasite kullanım oranı

23 Şubat: Türkiye, TCMB faiz kararı

27 Şubat: Türkiye, TÜİK, dış ticaret istatistikleri

28 Şubat: Türkiye, TÜİK, 4. çeyrek büyüme

SORU-YANIT

Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı

Ağırlıklı olarak ihracat yapan bir şirket olarak dolar kurunun seyrinin ne olacağını merak ediyoruz. Beklenti nedir?

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday

“Dolar/TL’de yukarı hareket sınırlı olur”

Kur korumalı mevduat, hisse ve tahvilde yapancı payındaki tarihi düşük seviyeler, ekonomideki ivme kaybı ve makro ihtiyati tedbirler, dolar/TL’de oynaklığın düşük kalmasına neden oluyor. Bu da belirgin yükselişlerin önüne geçebilir. FED’e yönelik agresif beklentilerin azalması da bunda destekleyici olabilir. Öte yandan baz etkisindeki katkıya karşın, enflasyondaki yüksek seviyeler, kurda yukarı yönlü riskleri gündemde tutabilir. Ancak olası yükselişlerin, yukarıda da belirttiğimiz gibi düşük oynaklıkta ve sınırlı gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. İlk üç ay sonunda dolar/TL tahminimiz de 18.00-20.00 arasında şekilleniyor.”

BES FON

Devlet katkısı üst limiti 36 bin TL oldu

BES’te asgari ücretin artışıyla birlikte devlet katkısı üst limiti de arttı. 120 bin TL yıllık ödemeye 36 bin TL devlet katkısı veriliyor. Bu yılın ilk ayında ise getiride yabancı değişken fonlar, altın fonları ve değişken fonlar öne çıktı. 31 Aralık 23 Ocak döneminde en çok kazandıran ilk üç fona bakıldığında ilk sırada yüzde 7,8 getiriyle EgeSa Emeklilik’in teknoloji yabancı değişken fonu yer alıyor. İkinci sırada yüzde 6,99 getiriyle Fiba Emeklilik’in RE-PIE Portföy değişken fonu var. Allianz Yaşam ve Emeklilik’in altın fonu yüzde 6,32 getiriyle üçüncü sırada.

GÖRÜŞ

Baki Atılal fotosu

“Borsanın alternatifi arttı”

BİST-100, yeni yıla düzeltmelerle başladı. Endeks 4.700 seviyelerine kadar gerileme gösterdi. Boraya alternatif yatırım araçları da gündeme gelmeye başladı. Yapılan regülasyonlar sonrası bankalar mevduata daha yüksek faiz vermeye başladı. Emtiadaki artışlar, emtia fonlarına ilgiyi artırdı. “Faiz artış hızının düşmesiyle altındaki yükseliş de dikkat çekici” diyen A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, şöyle devam ediyor:

“Tüm bunlar, borsaya alternatiflerin çeşitlenmesine imkan sağladı. Yine de güçlü bir son çeyrek mali tablo açıklamalarının ardından temettü sezonuyla mart ayını tamamlayacağız. Seçim tarihinin de hemen hemen belirlenmiş olmasıyla birlikte 5.750-6.000 bandında mart ayının kapanmasını bekliyoruz.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ YÜZDE 20 TUTULABİLİR TCMB, yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu. Bununla birlikte Kurul, “mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiğine” ilişkin ifadeye metinde yer vermedi. Bu ifadenin metinde yer almaması, faiz indirimlerine açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlar, bu ortamda enflasyon da düşerken TL mevduat ve tahvil tarafında yüzde 20 civarında bir portföy tutulabileceğini söylüyor.

DÖVİZ/ÖNERİ SINIRLI Küresel para piyasalarında doların momentum kaybettiği ve FED’in faiz artırım sürecinin sonuna yaklaşmasıyla bu momentum kaybının devam edebileceği bir dönemdeyiz. İçeride ise seçimler öncesinde para politikalarında önemli bir değişim beklenmiyor. Tüm bunlar dikkate alındığında şimdilik kurda önemli bir hareket beklenmiyor ve portföylerde döviz önerisi yüzde 20’lerde sınırlı tutuluyor.

BORSA/ AĞIRLIĞINI KORUYOR Her ne kadar alternatifsizlik ve enflasyon gibi destekleyici faktörlerin etkisi azalsa da yüksek negatif reel faiz ortamının devam etmesi bekleniyor. Borsada ağırlığı yüksek bazı sektörlere yönelik olumlu beklentilerin sürmesi ve görece düşük çarpanlar, hisse senedinin radarda kalmasına neden olabilir. Bu kapsamda, hisse seçiminde dikkatli olmak kaydıyla hisse ağırlığının yüzde 50’ler civarında kalmaya devam etmesi öneriliyor.

ALTIN/OLUMLU TREND SÜRER ABD’de son açıklanan ve enflasyonda düşüşün sürebileceğinin işaretini veren veriler, FED’e yönelik agresif beklentileri azalttı. Bu durum risk iştahında toparlanmaya neden olurken, Çin’in açılma hikayesi de destekleyici. Altın lehine devam eden pozisyonlanmaların sürebileceği ve ons altında yükseliş eğiliminin devam edebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda portföylerde yüzde 20-25 civarında altın öneriliyor.