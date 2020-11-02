PORTFÖY BAROMETRE

Denge arayışı sürüyor

Ağustos ayında piyasalarda yaşanan hareketlilik, eylül ayında da devam etti. Ons altında düzeltmeler gözlenirken kur tarafında yukarı yönlü baskı devam etti. Borsa ise dengelenme çabasında. Yıl sonu beklentilerine bakıldığında ise anketimize katılan 7 finans yöneticisinin beklentileri şöyle şekilleniyor:

BORSA: Yabancı satışları devam ediyor olmasına rağmen yerli yatırımcıların alım tarafında olması, endekste düşüşleri engelliyor. COVID-19 salgınına yönelik endişeler sürse de aşı çalışmaları yakından izleniyor. Bu ortamda endekste ana beklenti aralığı 1.100-1.200 bandı.

DOLAR/TL: Düşük faiz politikasının yanında Doğu Akdeniz’de süren gerilimin yarattığı jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde negatif fiyatlamaların devamına neden oluyor. Bu süreçte dolar kurunda ana beklenti 7,50-7,75 seviyelerinde bulunuyor.

FAİZ: Yılın geri kalanı, TCMB’nin daha önce de verdiği mesajlar neticesinde ekonomik şoklara karşı düşük faiz politikasını masada tutmak isteyeceği bir dönem olacak. Mart ayından bu yana en yüksek seviyelere çıkan ortalama fonlama faizinde bir süre daha yükseliş görmek mümkün. Bu ortamda gösterge faizde yüzde 13-15 arasında bandın korunması beklentisi yüksek.

TAKVİM

Göstergeler izlenecek

2 Ekim: ABD, tarım dışı istihdam

5 Ekim: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

12 Ekim: Türkiye, cari açık

12 Ekim: Türkiye, işsizlik oranı

13 Ekim: Türkiye, TÜİK, sanayi üretim endeksi

15 Ekim: Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi

16 Ekim: ABD, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

22 Ekim: Türkiye, TCMB faiz kararı

29 Ekim: AB, ECB faiz kararı

29 Ekim: ABD, büyüme 3. çeyrek tahmin

SORU-YANIT

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli

“Bizim işlerimizde döviz kurunun seyri önemli. Kurda beklenti nedir?”

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz

“Kurda düzeltme hareketleri görebiliriz”

“ABD Doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybı oluşturan bir dönem kaydetmiş olsa da gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında bu senaryo tam tersi çalışıyor. Türk Lirası’nın da içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu dolar karşısında değer kaybını sürdüren bir profil izliyor. Bu sebeple de dolar/TL kuru 7,00’nin üzerindeki görünümüne devam ediyor.

Orta-uzun vadeli pozitif görünümde dolar/TL kurunun 7,65 bariyerine ulaşarak bu bölgede trend hareketine mola verip vermeme görünümü, ekim ayı sonuna kadarki süreçte nasıl bir hareketlilik olabilir, sorusunun cevabı için önemli. Özellikle olası düzeltme hareketinin gündemi meşgul edeceğini düşündüğümüz bir süreçte, 7,25-7,50 arasındaki olası hareketlilik ekim ayının gündeminde yer alabilir.”

BES FON

Hisse fonlar öne çıktı

Eylül ayında borsada yabancı satışlarının azalma eğilimi gösterdiğini gördük. Yerli yatırımcıların alımları ise sürdü. Böyle bir tabloda BES hisse fonlarının 31 Ağustos-23 Eylül döneminde iyi performans gösterdiğini gördük. Bu dönemde getiride ilk 10 fonun ağırlıklı bölümü hisse fonlardan oluşuyor. İlk sırada yüzde 6,2 getiriyle Bereket Emeklilik’in katılım hisse fonu var. Onu yüzde 6 getiriyle Katılım Emeklilik’in katılım hisse fonu ve yüzde 4,7 getiriyle Anadolu Hayat Emeklilik’in İş Bankası iştirakleri endeksi fonu izliyor.

GÖRÜŞ

“Riskli varlıklar üzerinde yükseliş eğilimi devam eder”

Ahlatcı Yatırım, yıl sonunu kadar olan dönem için yüzde 40 hisse, yüzde 20 döviz, yüzde 20 TL mevduat ve yüzde 30 altın ağırlıklı bir portföy dağılımı yapıyor. Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Yıl sonuna kadar bizi bekleyen gelişmeleri düşünürsek önümüzdeki dönemde devam edecek olan düşük faizler ve teşvik politikalarıyla birlikte riskli varlıklar ve altın üzerinde yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Yatırımcılar piyasa beklentisinin üzerinde yaşanabilecek yükselişlerde yatırım yaptıkları yatırım aracında ‘kâr al’ yaparak ağırlıklarını azaltabilir. Öte yandan yine piyasa beklentisinin üzerinde yaşanabilecek geri çekilmelerde ise yatırımcılar ya ‘zarar kes’ yapabilecekleri gibi olası bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak da değerlendirebilir.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/ TAKİP EDİLMELİ Artan enflasyon riskleri ve negatif reel faiz pozisyonu nedeniyle piyasada faiz artırımı beklentisi konuşulmakla birlikte Merkez Bankası’ndan 24 Eylül toplantısında da bu yönde bir hamle gelmedi. Bu süreçte portföylerde TL faize yönelik ürünlerin payı düşük tutulmaya devam ediyor. Ancak TL mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir hareketlenme var. Burada reel faiz oranları takip edilerek tercih yapılabilir.

DÖVİZ /MB’NİN HAMLELERİ ÖNEMLİ

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmadan kurdaki hareketliliği azaltma yönündeki hamleleri kısmen de olsa başarılı oldu. Ancak dolar kurun 7,60’ları test etmesini de engelleyemedi. Bundan sonraki süreçte yapacağı hamleler büyük önem taşıyor. Politika faizinde olası yukarı yönlü değişimlerin boyutu da önemli olacak. Bu ortamda Euro ve dolardan oluşan döviz önerileri, portföylerde yer almaya devam ediyor.

BORSA/POTANSİYEL VAR Korona virüs sebebiyle gelişmekte olan ülke borsalarından çıkışların dikkat çektiği bir yılın son çeyreğindeyiz. Borsa İstanbul 30 ve 100 Endeksi’nde yaşanılan yabancı çıkışına rağmen yerli yatırımcının piyasada yer almasıyla birlikte düşüşler sınırlı oldu. Bu sebeple de potansiyel performansın yeni dönemde de devam edebilme ihtimali var. Bu potansiyelle birlikte hisse ağırlığı yüzde 30-40 bandında olabilir.

ALTIN/BOL LİKİDİTE SÜRECEK ABD Merkez Bankası’nın (FED) düşük faiz, bol likidite sunduğu bir ortamda altın fiyatının pozitif fiyatlama davranışına devam etmesi beklentisi yüksek. Dönem dönem düzeltmeler görülse de 2020 yılının son çeyreğinde ve 2021 yılında da altın değerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Böyle bir tabloda ise yatırımcıların portföylerinde yüzde 25-30’lar bandında altın tutmaya devam ettiği gözleniyor.