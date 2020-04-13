PORTFÖY BAROMETRE

Virüs, piyasayı ateşlendirdi

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılma eğilimi gösteren korana virüsü, global ekonomiyi ve piyasaları da etkilemeye başladı. Güvenli liman altına ve dolara doğru kayma hareketleri gözlendi. Bu durum Türkiye’de de piyasalar üzerinde etkisini gösterdi. Böyle bir ortamda yılın ilk yarısı için sekiz finans yöneticisinin tahminlerini aldık. Anketimizden şu sonuçlar çıktı:

BORSA: Geçen sayımızda beklentilerin iyimser olduğunu ve endeksi için 130.000’in üstü öngörülerin arttığını görmüştük. Yılın ilk yarısı için yaptığımız bu ankette, 115.000’in altı beklentisinde olan katılımcı da var, 130.000’in üstünü öngören de... Yani korona virüsü ve jeopolitik riskler belirsizliği artırmış durumda.

DÖVİZ: Piyasalarda dolar kuruyla ilgili stabil beklentiler azalma eğiliminde. Geçen sayımızda 5,75-6,00 öngörüleri varken bu sayımızda artık 6,00 TL’nin altının beklenmediğini görüyoruz.

FAİZ: Mart ayındaki toplantıda 50 baz puan indirimle politika faizi yüzde 10,75 seviyesine çekildi. Ancak gösterge faiz tarafında beklentiler, düşüş eğiliminin sınırlı olacağı yönünde. Yüzde 11.00-12.00 bandı tahminleri gelmeye başladı.

TAKVİM

Faiz kararı önemli

3 Mart: Türkiye, TÜİK ÜFE verileri

3 Mart: Euro Bölgesi, ÜFE ve işsizlik verisi

6 Mart: ABD, tarım dışı istihdam

7 Mart: Çin, ihracat ve ithalat verisi

10 Mart: Türkiye, işsizlik oranı

11 Mart: Türkiye, TCMB, cari açık

12 Mart: Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

13 Mart: Türkiye, TÜİK Sanayi Üretim Endeksi

16 Mart: Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi (Ocak)

18 Mart: ABD, FED faiz kararı

19 Mart: Türkiye, TCMB faiz kararı

23 Mart: Türkiye, tüketici güven endeksi

26 Mart: ABD; 2019 son çeyrek büyüme verisi

27 Mart: Türkiye, ekonomik güven endeksi

31 Mart: Türkiye, Dış ticaret istatistikleri





SORU-YANIT

Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan

“Dövizde yükseliş devam eder mi?

Yanıt

Garanti BBVA Yatırım Araştırma Birim Müdürü Özgür Yurtdaşseven

“TL’de kontrollü değer kaybı sürebilir”

“Global ortamda, özellikle son dönemde ABD verilerinin güçlü gerçekleşmesiyle dolar endeksinde kuvvetli bir duruş söz konusu. Yine korona virüsü de dünyada doların güçlenmesine neden oluyor. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları’na karşı bir miktar baskı altında kalmasına sebep oluyor. TL’nin de dolara karşı değer kaybı, temelde ABD Doları’nın güçlü olması ve jeopolitik risk algısı gibi bazı kırılganlıklara bağlanabilir. Bu paralelde TL’nin döviz karşısında kontrollü şekilde değer kaybı, yılın ilk yarısında kısmen gündemde olabilir. Kurda, ilk yarı için 6,25 seviyesi direnç olabilir. Destek ise 6,00 seviyesinde. TCMB Başkanı Uysal’ın da belirttiği gibi TL’nin rekabetçi kur politikasıyla yönetilmesi durumunun bu şekilde sağlanıyor olması, yıl sonu için planlanan makroekonomi politikası tarafındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda çok büyük bir engel teşkil etmeyecektir.”

BES FON

Altın fonlar yükselişte

Şubat ayında altın fiyatları, ons fiyatının ve doların yükselmesiyle birlikte, hızlı bir yukarı trend yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan bu trend, BES fonlarının performansına da yansıdı. 31 Ocak, 24 Şubat tarihleri arasında en çok kazandıran ilk 10 fon altın içerikli ve yüzde 5,4 ile yüzde 4,92 arasında getiri sağladılar. Bu dönemde en yüksek getiriyi yüzde 5,4 ile Axa Hayat’ın altın katılım fonu sağladı. İkinci sırada yüzde 5,17 getiriyle Allianz Hayat’ın emeklilik fonu ve üçüncü sırada yüzde 5,13 getiriyle NN Hayat’ın emeklilik fonu yer aldı.

GÖRÜŞ

“Hisse ve altın ağırlıklı portföy oluşturun”

GCM Yatırım yılın ilk yarısı için yüzde 45 altın, yüzde 35 hisse ağırlıklı bir portföy öneriyor. Bu alanlara talebin daha yüksek olacağı kanaatinde olan GCM Yatırım, kalan yüzde 20’lik bölümün de döviz ve TL faizden oluşturulabileceği kanaatinde. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

“Yurt içi tarafta ‘Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun tek haneye gerileme beklentisi ve buna uygun para politikası kararları alacağını beklentisi var. Ayrıca yeni yıla ilişkin yüzde 5 büyüme beklentisi ve tek haneli faiz-enflasyon teması sıklıkla dile getiriliyor. Yurt dışı tarafta ise büyük merkez bankalarının genişleyici para politikalarına devam etmesi bekleniyor. Son dönemde gündemi oldukça meşgul eden korona virüsü biyolojik belirsizlik yaratıyor. ABD başkanlık seçimleri, FED’in seçimler öncesi faizler konusunda sabırlı ve temkinli bir seyir izleme ihtimali, değerli metallerin fiyatlama davranışında olası pozitif görünüm senaryosunu güçlendiriyor.”

PARAYI NE YAPMALI?

FAİZ/REEL GETİRİ DÜŞÜK 2019’u yüzde 11,8 seviyesinde tamamlayan enflasyonun, 2020’nin ilk yarısında ağırlıklı olarak yüzde 11-13 aralığında dengelenmesi bekleniyor. Gösterge faizin de benzer şekilde düşük çift haneli seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Böyle bir ortamda TL mevduat getirileri iyice geriledi. Mevduat, tahvil ve ÖST fonlardan oluşan TL sepet, portföylerde yüzde 20 civarında tutulabilir.

DÖVİZ/ SINIRLI ÖNERİ VAR TCMB’nin hızı yavaşlasa faiz indirimleri devam ediyor. Yakın dönemde küresel bazda dolara yönelik güvenli liman talebinin artması, ekonomide yakın dönemde gözlenen dipten dönüş sinyallerinin yatırım-döviz talebini sınırlı da olsa artırabileceği gibi unsurlar yine korono virüsünün etkisi, doları sınırlı yukarı taşıyor. Uzmanlar, bu ortamda portföylerde yüzde 10-15 bandında döviz önerisinde bulunuyor.

BORSA/ HİSSE OLMALI Borsada hızlı yükselişin ardından şubat ayında düzeltme eğilimi var. Sermaye piyasalarının en büyük rakibi olan TL mevduatta getirilerin düşmesiyle birlikte portföylerde hisse senedi ağırlığının yüksek tutulması tavsiye ediliyor. Portföylerde yüzde 35-40 bandında hisse öneriliyor. Bu süreçte yıl sonu bilançolarının ardından temettü verimi yüksek hisseler tercih edilebilir.

ALTIN/İLGİ ARTIYOR Altının ons fiyatı 1.600 dolarında üzerine çıkarak son altı yılın en yüksek seviyelerini gördü. Bu dönemde küresel tarafta dolar endeksi de yükselişte. Bunda korona virüsünün de etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Bu süreçte altının gram fiyatı tarihi rekorlar kırıyor. Yatırımcılar fiziki olarak, bankalarda altın hesabı açarak veya altın fonlar aracılığıyla yatırım yapabilir. Portföylerde altın oranı yüzde 25-30 bandında olabilir.