Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen ay yaptığı bir açıklamayla KOBİ tanımının değişeceğini belirtmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için adeta müjde etkisi yarattı. Mevcut uygulamaya göre cirosu 40 milyon lirayı geçmeyen ve en az 250 çalışanı olan şirketler KOBİ sayılıyor. Yeni mevzuatla net satış hasılatından ve cirosundan herhangi birisi 125 milyon liranın altında olan ve yıllık çalışan sayısı 250’yi geçmeyen işletmeler de KOBİ olarak tanımlanacak. Böylece KOBİ kredi ve desteklerinden faydalanan firma sayısı da artmış olacak. Daha çok girişimcinin desteklerden yararlanması için yapılan bu değişim, iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Bu değişikliğin olası etkilerini, KOBİ’lere dönük kredi ve destekler konusunda önemli bir adres olan Kredi Garanti Fonu’na danıştık. Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı CANER TEBEROĞLU, kefalet ve kredi desteğinden yararlanmak için yapılması gerekenleri, 2018 planlarını ve verilecek destekleri, 10SORU’da anlattı.

2017’de KOBİ ve KGF desteği alan işletme sayısı ne olmuştu?

2017 yılında 325 bin 694 KOBİ ve 9 bin 186 KOBİ dışı firmaya kefalet desteği verildi.

2017’de KOBİ ve KGF toplam kefalet miktarı neydi?

2018 yılı ilk ayları itibarıyla 200 milyar TL’lik kefalet limiti dolduruldu. Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte yeni tanımlanan 55 milyar TL’lik kefalet hacminin kullandırılmasına hemen başlanmış olup bu projeden de 20 binden fazla işletme yararlandı.

2010’dan bu yana KOBİ ve KGF destekleri nasıl bir rakamsal gelişim gösterdi?

Kredi Garanti Fonu kurulduğu 1991 yılından 2010 yılı sonuna kadar 6 bin 422 işletmeye 1,2 milyar TL tutarında kefalet kullandırıldı. 2017 yıl sonu itibarıyla bu rakam KOBİ’lere 150 milyar TL, KOBİ dışı firmalara ise 52 milyar TL kefalete ulaşarak büyük bir artış gösterdi.

KGF’nin desteklerine en çok hangi illerden ve hangi sektörlerden ilgi var?

017 yılsonu itibarıyla KGF kefalet desteklerinden en çok yararlanan iller İstanbul, Ankara, İzmir oldu. Sektörler bazında ise en çok yararlananlar ticaret ve hizmet, imalat ve inşaat sektörleri olarak öne çıktı.

KGF’nin verdiği hizmet ve destekler kısaca neler?

Kredi Garanti Fonu olarak özkaynaklarımız ve hazine desteğimiz olmak üzere kefalet sağladığımız iki kaynağımız bulunuyor. Özkaynaklarımızı TOBB, KOSGEB, TESK, TOSYÖV, MEKSA ve 27 bankadan oluşan ortakların sağladığı 318 milyon 281 bin 750 TL sermaye oluşturuyor. Hazine desteğimiz ise ilk olarak 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 milyar TL’lik kaynak olarak verilmeye başlandı. 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 31.10.2016 tarih ve 2016/9538 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar” ile 25 milyar TL Hazine kontrgarantisi sağlanmasına karar verildi.

İşletmeler, bu desteklerden faydalanmak için nasıl bir süreç geçiriyor?

İşletmeler, özkaynaklarımız ve Hazine desteklerimizle sağlanan kefaletlerden yararlanmak için ortağımız olan bankalar aracılığıyla başvuru yapabilir. Ayrıca özkaynaklarımızdan Türk Eximbank, KOSGEB, TÜ- BİTAK ve TTGV kurumlarına verdiğimiz kefaletler için kurumumuza doğrudan başvuru yapılabiliyor. Bankalara yapılan başvurular kurumumuza gönderiliyor ve yapılan inceleme sonucu bankaya uygunluk verilerek süreç tamamlanıyor. Doğrudan başvurularda ise gerekli kontroller ve incelemeler tarafımızca yapılır ve kefalet mektupları ilgili kurumlara tarafımızca gönderilir.

KGF ve KOBİ desteği almanın şirketlere maliyeti ne?

KOBİ’lerin ve KOBİ dışı firmaların KGF destekleri kullanmış oldukları kefalet desteğine göre farklılık gösteriyor. Bankalar aracılığıyla başvurulan Hazine desteğimizde başvuru ücreti bulunmuyor. Kullanılan kredi kefalet miktarının yüzde 0,03 oranında komisyon ücreti tahsil ediliyor.

Başvurular ne kadar sürede sonuçlanıyor?

Başvuracak olanlar nelere dikkat etmeli? Hazine destekli kefalet desteğimize yapılan başvurular en fazla 24 saat içinde sonuçlandırılıyor. KGF’ye başvuracak firmaların bankalar ya da doğrudan başvuru sırasında kurumumuz tarafından istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde ibraz etmesi önem taşıyor.

KGF, bu yıl yurt içi ve yurt dışından kurumlarla ne tür iş birlikleri yapacak?

Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yıllarını kapsayan ve ana hedef kitlesi girişimciler, işletmeleri destekleyen kurum ve kuruluşlarla KOBİ’ler olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’dan (COSME) kuruluşumuza sağlanacak fon ile KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik proje başvurusu yapıldı. Projenin hayata geçmesiyle 2 binden fazla KOBİ’nin toplam 312,5 milyon Euro kredi hacmine ulaşması hedefleniyor. Avrupa Birliği’nden aday ülkelere ayrılan fonlardan nakit ya da kontrgaranti şeklinde kaynaklar sağlanmasına yönelik çalışmalarımız sürecek. Bu kapsamda 10 bin KOBİ’nin krediye erişimine olanak sağlanması planlanıyor. Yurt dışında faaliyet gösteren kredi garanti fonlarıyla iş birlikleri geliştirilerek yeni ürün ve projeler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla gerek yeni kaynak temini gerekse yeni ürün ve proje iş birlikleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

KGF’nin 2018 ajandasında neler öne çıkacak?

Bir yıllık sürede çok hızlı bir değişim ve yeniden yapılanmayla 25 yıllık geçmişinde yılda ortalama 1.000 işletmeye hizmet verilirken şimdi günde ortalama 10 bin işletmeye hizmet verilebilir hale geldik. Bu yapı, aynı personel sayısıyla ancak daha nitelikli bir kadroyla ve çok iyi bir teknik altyapıyla sağlandı. Uluslararası standartta bir reyting sistemi ve bankacılık sistemine entegre çalışan bir yapı kuruldu. Kefalet sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve sistemin sürdürülebilirliği için çalışmalarımız hızla devam ediyor. KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları krediler ve KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kuruluşların geri ödemeli destekleri için doğrudan verilen kefaletlerimizin yanı sıra ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarıyla borçlanma imkanlarını da genişletmek üzere kuruluşumuzca kefalet sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

