NURİ REFİK DÜZGÖREN

YÜNSA GENEL MÜDÜRÜ

EĞİTİM YOLU

(1976-1981)

ODTÜ-Kimya Mühendisliği

(2000-2001)

Sabancı Üniversitesi-MBA/İşletme Yönetimi

(2012-…)

Kocaeli Üniversitesi- Doktora/Organizasyon ve Yönetim

KARİYER YOLU

(2007-2009)

Genel müdür-Nile Kordsa Mısır

(2010-2013)

Operasyon direktörü- İzmit Kordsa Global

(2013-2015)

Yönetim kurulu başkanı-Indokordsa Endonezya

(2017-…)

Genel Müdür-Yünsa

İŞ FELSEFEM

İşimi yaparken insan odaklı hareket ederim. Temel motivasyon kaynaklarım ekip çalışması, tanıma-ödüllendirme, insana yatırım, açık iletişim, operasyonel disiplin.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluk hayalim, öncelikle okulumu en iyi şekilde bitirerek iyi bir mühendis olmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdikten sonra ise hayallerim kariyer hayatım ilerledikçe şekillendi.

MEZUN OLDUĞUMDA

Uzun vadeli hedefler koymak yerine her zaman adım adım ilerlemeyi tercih ettim. O sırada kendim için en iyisini yapmaya çalıştım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

İş hayatımda birçok başarı elde ettim ama benim için en büyük başarı çocuklarımı hayal ettiğim gibi yetiştirebiliyor olmam.

KARİYER HEDEFİM

Açıkçası kariyer basamaklarını çıkarken on adım sonrasını değil birkaç basamak sonrasını planlayarak hareket ediyorum. O sırada hangi pozisyonda ve görevdeysem onu en başarılı şekilde yürütmek ana hedefim.

BAŞARI FORMÜLÜM

Başarıya ulaşmak için işime hep geniş bir perspektiften baktım. Sadece yaptığım işe bağlı kalmadan her şeyi öğrenmeye çalıştım. İşimi sadece yöneticilik olarak düşünmeyerek satış, operasyon gibi süreçleri de öğrendim. Kendime yatırım yapmaya da devam ediyorum. Bu anlamda MBA eğitimimi tamamladım, doktora eğitimim ise sürüyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Yünsa’da amaçladığımız dönüşümü gerçekleştirmek. Bugüne kadar biriktirdiklerimizle topluma fayda sağlamak. Kişisel gündemim ise sağlığa daha fazla önem vererek ideal kilolarda aktif bir yaşam sürmek.

YAŞAM MOTTOM

Bir harmoni olmalı, her şey doğal akışında ilerlemeli.

TIRMANIŞ

“PROBLEM ÇÖZMEK BENİ MUTLU EDİYOR”

KENDİME ÇİZDİĞİM YOL HEP İŞLETME ROLÜ OLDU” DİYEN HAYAT SU PAZARLAMA DİREKTÖRÜ ELİF KAYPAK’IN GÜNDEMİNDE, YENİLİKÇİ İŞLERE İMZA ATMAK VAR.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan

Hayat Su Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, yüksek lisans eğitimini University Of Bradford’da AB alanında aldı. İş hayatına 1997’de Colgate Palmolive ile başladı. Daha sonra Burger King, Mondelez International gibi global gruplarda çalıştı. Kariyerini işletme üzerine kurguladığını belirten Elif Kaypak, hedeflerini ise şöyle anlatıyor:

“Pazarlamanın operasyonel kısmını daha çok seviyorum. Satışla sahada, operasyonla fabrikada, finansla excel tablolarında bir arada olmak ve problem çözmek beni mutlu ediyor. Dolayısıyla kendime çizdiğim yol hep işletme rolü oldu. Bu pazarlama da olabilir, genel müdürlük de... Danone’da bir yıldır çalışıyorum. Burada çok insan odaklı bir kültür var. Daha sağlıklı bir dünya için çalışıyoruz.”

Elif Kaypak’ın en önemli gündemi ise inovasyon. Türkiye’de su kategorisini çok durağan bulan Kaypak, “Çok yenilikçi işler yapabileceğimize inanıyorum” diyor ve ekliyor:

“Bu yıl hayata geçirdiğimiz en önemli yenilik logomuzu ve marka kimliğimizi yenilemek oldu. Şimdi de #yenibirhayat kampanyamızı başlattık ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz.”

YOLCULUK

“İlk günkü tutkuyla çalışıyorum”

Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, İTÜ Gıda Mühendisliği’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA Programı’nı tamamladı. Kariyerine 1998’de Metro’da kategori uzmanı olarak başlayan Alkaç, o günden bu yana farklı görevler üstlendi. Bugün satış direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığının yanı sıra yönetim kurulu üyesi de olan Alkaç, 100 kişilik bir ekibin yönetiminden sorumlu.

1. En önemli deneyimi

Kariyer yolculuğumda çok şanslıydım. Çünkü Metro’da iş hayatına atıldım. Hala ilk günkü tutkuyla çalışıyorum. Metro’da, profesyonel müşterilere sevkiyat yapan yeni bölüm olan FSD (Food Service Delivery) oluşumunda ticari, operasyon ve satış alanlarını kurmam en önemli iş deneyimimdi.

2. Kariyer hedefi

Metro, büyük projelere imza atıyor. Her gün yeni bir projeyle güne uyanmak ve geçmiş projelerin de üzerine bir ek yapabilmek benim için çok önemli. Metro’nun içinde bulunduğu ekosisteme katma değer yaratarak büyümesi en önemli hedefim.

3. Gündemi

Ajandamda en önemli gündem maddesi, profesyonel müşterilerimizin 1 numaralı iş ortağı olmak. Önümüzdeki 5 yılda, değişimi iyi yönetmek ve paydaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak hedeflerim arasında yer alıyor.