ÇAĞDAŞ DEMİRAĞ

TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRÜ

EĞİTİM YOLU

(1993-1999)

Bilkent Üniversitesi-Ekonomi

(1981-1992)

TED Ankara Koleji-Matematik

KARİYER YOLU

(1999-2001)

Yönetici ortak - D&O Dış Ticaret

(2001-2004)

Perakende Bölge Müdürü - Petrol Ofisi

(2006-2011)

Satış Müdürü - BP Türkiye

(2011-2014)

Genel müdür yardımcısı – Kadoil

(2014–2016)

Genel müdür - Kadoil

(2016 – …)

Genel müdür / YKÜ - Turkuaz Petrol / Türkiye Petrolleri

İŞ FELSEFEM

İş hayatında daima “Nasıl yapabiliriz”i konuşmak önceliğim oldu. Gerçek başarıyı sağlamak için engeller yerine fırsatlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Her dönemimde yeni bir şeyler öğrenmeye, bildiklerimi aktarabilmeye çaba gösteriyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Hep başarılı bir yönetici olmayı hayal ederdim. Yaşam döngümde bu ülküde ilerliyorum.

MEZUN OLDUĞUMDA

Gerçekten mutlu olacağım bir iş hayal etmiştim. Sahada da yer alacağım, her günü aynı olmayan, içinde heyecan ve mücadele barındıran bir iş... Akaryakıt tam da böyle...

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Hayattaki en önemli başarım, yıllardır içinde bulunduğum yoğun iş hayatıma gereken özeni gösterirken, aynı zamanda birbirine sıkı bağlarla bağlı bir aile kurabilmiş olmamdır.

KARİYER HEDEFİM

Kendi sektörümde tepe yöneticilerdenim. Bundan sonra önceliğim, çalıştığı kurum ve ekibindeki insanlarca iyi anılan, sektörde unutulmayacak izler bırakan yöneticilerden olmak.

BAŞARI FORMÜLÜM

Kendimi geliştirmenin tek koşulunun, eleştirilebilmek ve özeleştiri yapabilmek olduğunu düşünüyorum. Oysa insanların çoğu eleştiriden hoşlanmaz ve bu yüzden kendilerine hayran olurlar. Bu da başarının en büyük düşmanıdır.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma daha fazla nasıl katkı sağlar, bunun peşindeyim. Aynı zamanda Turkuaz Petrol ve Türkiye Petrolleri’nin sağlıklı şekilde birleşme sürecini atlatması da önemli gündem konularımdan.

HOBİM

Özel hayatımda vaktimin tamamını kızıma ve aileme ayırıyorum. Onlarla vakit geçirmek adeta terapi gibi. Ailemden arda kalan zamanlarda ise seyahat etmeye çalışıyorum.

YAŞAM MOTTOM

“O kadar iyi olun ki sizi göz ardı edemesinler.” (Born Standing Up kitabından)

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TIRMANIŞ

“ODAĞIMDA DİJİTAL İK VAR”

SAP GÜNEY EMEA İNOVASYON VE DİJİTAL İŞ HİZMETLERİ İK DİREKTÖRÜ HANDE GENÇ, “YAKINDAN İLGİLENDİĞİM KONULARDA ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM. FARKLI KUŞAKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN BESLENİYORUM” DİYOR.

Hande Genç, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme/Örgütsel Davranış Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına 2000 yılında Turkcell’de başlayan Hande Genç, kariyerine 2003’ten beri yazılım sektörünün küresel oyuncularından SAP’de devam ediyor. Nisan ayında şirketin Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (Güney EMEA) bölgelerinden sorumlu olmak üzere, inovasyon ve dijital hizmetler bölümleri İK direktörlüğüne atanan Genç’in ajandasındaki en önemli madde, “dijital dönüşüm”. Teknolojiden faydalanarak insana daha fazla dokunan İK süreçleri tasarlamayı odaklandığını belirten Genç, hedeflerini şöyle özetliyor:

“Şu an farklı kuşaklarla birlikte çalışmaktan besleniyorum. Dijital İK ve şirketlere katkıları, değişim yönetimi, liderlik, gibi yakından ilgilendiğim konular hakkında çalışmaktan mutluluk duyuyorum. SAP Türkiye içinde ve uluslararası arenada teknolojiden faydalanarak insana dokunan süreçler tasarlamaya devam etmek, şirket kültürünü bu doğrultuda değiştirmek, yeni dönem liderlik anlayışını oturtmak ve stratejik iş ortağı olarak iş sonuçlarına katkıda bulunmaya devam etmek hedeflerim arasında yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki gençlere mesleki anlamda katkıda bulunmaya ve kadınları daha fazla iş hayatında görmeye yönelik projelere devam edeceğim.”

YOLCULUK

“Hedefim, sürekli gelişim göstermek”

Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Elektroniği bölümünden mezun olan Hasan Demirci, kasım ayından beri Roche Diagnostik Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri direktörlüğünü yürütüyor. Kariyerine 1992’de Boehringer Mannheim Türkiye’de satış ve servis mühendisi olarak başlayan Demirci, 1997’de Boehringer Mannheim şirketinin Roche tarafından satın alınmasıyla Roche Türkiye’de farklı pozisyonlarda görev aldı. Demirci şu anda Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst yönetici konumunda.

1.En önemli deneyimi

Dönüm noktalarından biri Roche Diagnostik çatısı altında İsviçre’de pazarlama hizmetleri başkanı olarak görev yapmamdı. Global bir rol üstlendiğim bu süreçte farklı kültürel mirasa sahip ekiplerle çalıştım. Bu tip bir deneyim, büyük resmi görebilme kabiliyetini güçlendiriyor.

2.Kariyer hedefi

Kariyer hedefim, yeni deneyimler edinmek, sürekli gelişim göstermek ve yeniliklere açık olmak üzerine kurulu. Başarı hedefim ise dijital dönüşüm süreciyle birlikte sektörümüzdeki değişime hızla adapte olmak ve teknolojinin kullanımıyla yeni iş fırsatlarına yatırım yapmak diyebilirim.

3.Gündemi

Kasım itibarıyla yeni bir görev üstlendim. Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri direktörlüğüne atandım. Ajandamdaki en öncelikli konu, yeni gelişmekte olan bu bölgede yaşayan insanların en gelişmiş tanı teknolojilerinden yeterince faydalanabilmesini sağlamak olacak.