ASUMAN BÜYÜKYILDIRIM

BOSCH TÜRKİYE TİCARİ BAŞKAN YARDIMCISI

EĞİTİM YOLU

(1986-1990)

İstanbul Teknik Üniversitesi-Makine mühendisliği

KARİYER YOLU

(1998-1999)

SAP proje yöneticisi-Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi

(2002-2010)

Satın alma direktörü-Bosch Termoteknik

(2010-2014)

Proje müdürü/fabrika müdürü-Bosch Termoteknik GmbH, Almanya

(2014-2018)

Endirekt satınalma Türkiye bölge direktörü-Bosch Türkiye

(2018-…)

Ticari Başkan Yardımcısı-Bosch Türkiye

İŞ FELSEFEM

Çalışma arkadaşlarımın fikirlerini açıkça paylaşabildikleri, kendi kararlarını verebildikleri ve bunun sorumluluğunu taşıyabildikleri bir ortam yaratmayı çok önemsiyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluk hayalim doktor olmaktı. Bu mesleğin benim için uygun olmadığına karar verince hayalimden vazgeçtim. Ancak doktorluk, benim için hep ayrıcalıklı yerini korudu.

MEZUN OLDUĞUMDA

Kişisel değerlerimle örtüşen, bana farklı öğrenme fırsatları verebilecek uluslararası bir şirkette çalışmayı arzu etmiştim. Çok şanslıyım. Zira ilk iş yerim Bosch, bana doğru yerde olduğumu her gün hissettiriyor.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

26 yıllık meslek hayatımda pek çok başarım ve önemli dersler çıkardığım hatalarım oldu. Ancak bence en önemli başarım, çalıştığım birimlerde potansiyeli olan kişileri keşfedip onlara gelişim planı çerçevesinde rehberlik etmem oldu. Her birinin başarılı birer yönetici olduğunu görünce çok mutlu oluyorum.

KARİYER HEDEFİM

Sürekli öğrenmek, değişmek ve çok çalışmak… En önemlisi ise bunlardan keyif almaktan hiç vazgeçmemek.

BAŞARI FORMÜLÜM

Yaptığım iş ne olursa olsun en iyisini hedeflemek, fark yaratmak için düşünmek ve düşündürmek. Ayrıca iyi bir dinleyici olmamın başarı için önemli olduğuna çok inanıyorum.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Organizasyonumuzu hızla değişen dünyaya adapte etmek, yetkin ve rekabetçi pozisyonumuzu korumak, geleceği şekillendirmek için yarattığımız fikirler ve iş modelleri üzerinde çalışmak.

HOBİM

İş-yaşam dengesini çok önemsiyorum ve düzenli spor yapmaya gayret ediyorum. Yemek yapmak, kitap okumak, uzun yürüyüşlere çıkmak ve seyahat etmek sıkça yaptığım aktiviteler.

YAŞAM MOTTOM

Pozitif ol, sana nasıl davranılmasını istiyorsan karşındakine öyle davran.

TIRMANIŞ

“DEĞER YARATMAKTAN MUTLUYUM”

MARS SPORTİF CEO’SU BAHAR UÇANLAR, “PERFORMANS ODAKLI, HIZLI VE ENERJİK BİR YAPIDA ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ” DİYOR.

Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. MBA eğitimini University of Michigan’da tamamlayan Uçanlar, kariyerine de ABD’de başladı.

Monitor Group, Shell ve Bain&Company’de çalıştı. PepsiCo’da ise üst yöneticilik yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra Mondelez’de CMO olarak altı kategorinin sorumluluğunu üstlendi. Bahar Uçanlar için iki deneyimin ayrı bir yeri var. “İlki, PepsiCo’da Quaker atıştırmalıklarının genel müdürü olduğum zaman” diyen Uçanlar, şöyle devam ediyor:

“ABD gibi rekabetçi bir ülkede strateji direktörlüğünden genel müdür koltuğuna geçerek 1 milyar dolarlık portföyü yönetmek, karşıma çıkan en zor ama en büyük fırsattı. İkincisi ise şu anki pozisyonum. Bir girişim sermayesi portföy şirketinde CEO olmak, çok atik ve değer odaklı olmanızı gerektiriyor.” Uçanlar’ın şu andaki tek odağı, Mars Sportif’te istenen değeri yaratmak. Kariyerine dönük hedefi ise şöyle:

“Bu görevimden sonra tekrar bir girişim sermayesi şirketini yönetmeyi çok isterim. Performans odaklı yaklaşımdan, enerjik bir yapıda çalışmaktan ve değer yaratmaktan çok keyif alıyorum.”

YOLCULUK

“Her zaman hedefe odaklıyım”

Wyndham Oteller Grubu Gelirler Yönetimi Başkan Yardımcısı Deniz Dorbek Koçak, aldığı turizm eğitiminin ardından kariyerinde de bu alana odaklandı. 2000 yılında ParkSA Hilton İstanbul’da iş hayatına başlayan Koçak, Hilton ve Kempisnki başta olmak üzere farklı global otel zincirlerinde görev aldı. 2015 yılında Wyndham Otel Grubu’na katıldı. 2018 Temmuz’dan bu yana Amerika, New Jersey’de yeni görevine devam ediyor.

1.En önemli deneyimi

EMEA bölgesinde kurduğumuz departmanımız, geliştirdiğimiz hizmet modelleriyle kısa sürede önemli bir stratejik birime dönüştü. İki yılda radikal büyüme oranlarıyla dört ayrı bölge ofisinde yapılanma sağladık. Bu deneyimlerin ideallerimi belirleme noktasında çok olumlu katkıları oldu.

2.Kariyer hedefi

Tutkuyla bağlı olduğum, dinamik bir sektördeyim. Kariyerimin ilk günlerinden bu yana hep hedefler belirleyerek yoluma devam ediyorum. Yakın gelecekte de ekip çalışmasından ve yenilikçi bakış açısından ödün vermeyerek yolculuğumu sürdürme arzusundayım.

3.Gündemi

Öncelikli gündem maddem; piyasa analizleri ve ihtiyaçları ışığında ekip odaklı ilerleyerek doğru ürünü, doğru zamanda, doğru satış kanalları aracılığıyla, doğru pazarlara ulaştırıp kısa ve uzun vadede kârlılığı artırmak.