BORAN UZUN

MNG KARGO CEO’SU

EĞİTİM YOLU

(1994-1999)

İTÜ-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(2015-2016)

INSEAD-İşletme

KARİYER YOLU

(2009-2010)

Tedarik Zinciri Grup Müdürü-P&G

(2010-2011)

Müşteri Lojistiği ve Tahsilatlar Grup Müdürü-P&G

(2011-2017)

Tedarik Zinciri, Satın Alma ve Yatırımlar Direktörü- Domino’s Pizza Eurasia

(2017-2018)

Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu GMY-MNG Kargo

(2018-…)

CEO-MNG Kargo

İŞ FELSEFEM

Genç, dinamik ve zeki insanlara büyük sorumluluklar verip hızla gelişimlerini ve tecrübe edinmelerini sağlamak, iş felsefemin en tepesindedir.

ÇOCUKLUĞUMDA

Her zaman mühendis olmak istemiştim. Çocukken de hayalim elektronik mühendisi olmaktı. İTÜ’de bu hayalimi gerçekleştirdim.

MEZUN OLDUĞUMDA

Uluslararası bir şirkette yurtdışında çeşitli görevler üstlenmeyi istiyordum. Procter & Gamble gibi bir okulda bunu gerçekleştirdim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Türkiye’de bir ilke imza atarak yine bir Turkven yatırımı olan Domino’s Pizza Eurasia’yı Premium Listing’te Londra Borsası’na açmamız çok önemli bir başarıydı.

KARİYER HEDEFİM

Gerçekleştirmeye başladığımız yatırımlarla MNG Kargo’yu Türkiye’nin en teknolojik dağıtım şirketi yapmak.

BAŞARI FORMÜLÜM

Sonuç odaklılık. Dürüst, etik ve kanunlara uygun olmak koşuluyla her probleme yapılmamış, denenmemiş çözümler bulup ne olursa olsun iyi bir sonuç getirmek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Gündemimde sektörümüzde yaşanacak değişimin öncüsü olmak var. Bu değişimi zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti oranlarını en yüksek seviyeye ulaştırarak başlatacağız.

HOBİM

Bir motosiklet tutkunuyum. Motorla uzun yolculuklara çıkmayı seviyorum. Yemek yapmaktan, dünya mutfaklarını denemekten çok keyif alıyorum. Bir Karadenizli olarak balık tutmak ve yelkencilik en büyük zevklerim arasında. Resim yapıyorum. Babamla birlikte arıcılık ve zeytinyağı üretimiyle de ilgileniyorum.

YAŞAM MOTTOM

Üşenme, erteleme, geciktirme ve şikâyet etme…

TIRMANIŞ

“HEDEFİM HEP BÜYÜK OLDU”

KARİYERİ BOYUNCA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE KATKI YAPMAYI HEDEFLEDİĞİNİ SÖYLEYEN LENOVO KANAL SATIŞ MÜDÜRÜ GÖKHAN MAVİŞ, “LENOVO’DAKİ GÖREVİM DÖNÜM NOKTASI OLDU” DİYOR.

Lenovo Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başlayan profesyonellerden. Önce Yaşarbank, ardından Demirbank’ta çalışan Maviş, 2000’de teknoloji sektörüne geçiş yaptı. 2005’te Microsoft’ta kanal yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Gökhan Maviş, kariyerini 2010’dan bu yana Lenovo Türkiye’de sürdürüyor. “Lenovo’da kanal satış müdürlüğü görevini üstlenmem kariyerim için dönüm noktası oldu” diyen Maviş, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu süreç zarfında ekibimizle beraber özellikle KOBİ’lere yönelik çalışmalarda elde ettiğimiz başarılar bizi çok mutlu etti. 2010-2017 yılları arasındaki görevimde katma değerli ürünlerde 10 kat gelir artışı, 10 çeyrekte üst üste hedeflere ulaşmak gibi sonuçlara ulaşmamız hem beni ve ekibimizi son derece memnun etti hem de gelecek başarılarımız için itici bir güç oldu.”

Gökhan Maviş, ajandasındaki en önemli gündem maddesinin Türkiye’nin teknoloji ve PC sektörüne katkı yapmak olduğunu söylüyor. Hedeflerini ise şöyle özetliyor:“Lenovo olarak hedeflerimiz her zaman büyük oldu. Böyle olmaya devam edecek. Ben de takım çalışmasından ödün vermeden liderlik yeteneğimi ve birikimimi hem firmama hem sektöre sunmaya devam edeceğim.”

YOLCULUK

“Her durumdan bir ders çıkarırım”

n11.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özçelik, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunu. Kariyeri boyunca 1998-2001 arasında Fortis Bank’ta genel müdür yardımcılığı, 2007–2010 yılları arasında ise Doğan Online Proje, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarını üstlendi. Ocak 2018’den beri n11.com’da pazarlama genel müdür yardımcılığı görevini üstlenen Özçelik, aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi’nde dijital pazarlama eğitmeni olarak ders veriyor.

1. En önemli deneyimi

Her durumdan bir tecrübe kazanmaya, ders çıkarmaya gayret ederim. Kariyerimin en başında içinde yer aldığım start-up şirketindeki tecrübelerim, sonraki görevlerimde çok büyük fayda sağladı. San Francisco merkezli online pazarlama danışmanlığı şirketini 5 yılda 48 kişilik multi hizmet ajansı haline getirdik. Birçok alanda deneyim kazanma şansım oldu.

2. Kariyer hedefi

Dijital medyanın, pazarlamanın ve teknolojinin her geçen gün daha fazla kesişmesi birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Kariyerimdeki en büyük hedefim, kendimi bu alanlarda her gün geliştirmek ve merakımı hep en üst seviyede tutmak.

3. Gündemi

n11.com ve e-ticaret sektörü olarak dinamik ve hızlı büyüyen bir dönemdeyiz. Bu çok heyecan verici. Birçok projemiz var. En önemlisi ise ‘marka deneyimi’ konusu. Kullanıcılarımıza en iyi marka deneyimini sağlamak en büyük hedefimiz diyebilirim.