Çalışkan Ofis Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çalışkan, kontrollü büyüyerek ihracatın payını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

İki yıl önce Sultanbeyli’deki fabrikasını Sakarya OSB’de 8 bin metrekarelik yeni yerine taşıyan Çalışkan Ofis Mobilyaları, ikinci kuşakla birlikte atılıma geçti. 46 yıllık aile şirketinin ikinci kuşağı ve yönetim kurulu başkanı Güray Çalışkan, bayileşmek yerine markalaşma ve kendi mağazalarını açmaya odaklandıklarını söylüyor. Aynı zamanda MODOKO başkanı olan kardeşi Koray Çalışkan ile aile şirketini ihracata yönelttiklerini anlatan Çalışkan, “Ciroda ihracatın payı yüzde 35’e yükseldi. 2020’de bunu yüzde 50 çıkarmayı planlıyoruz” diyor. Çalışkan, yeni dönem planlarını şöyle anlatıyor:

“BAYİLEŞMEK İSTEMİYORUZ”

“İkinci kuşak olarak markalaşma ve mağazalaşmaya önem verdik. Bayileşmek yerine kendi markamızı daha iyi tanıtmak, satış ve satış sonrası hizmetler açısından marka güvenirliğini güçlendirmek için kendi mağazalarımızı açmaya başladık. Üretimde çeşitliliği ve fiyat avantajını ise 2 yıl önce Sakarya OSB’ye taşınarak yakaladık. Fabrikamızı tamamen kendi özkaynaklarımızla hiç borçlanmadan hayata geçirdik. Eskiden fiyat ve kalite konusunda avantajlıydık, şimdi daha avantajlı olduk.

YENİ MAĞAZA İSRAİL’DE

Geçen yıl daralan piyasada finansal kontrole ve ihracat gelirlerini artırmaya odaklandık. Bu yıl da çizgimizi korumayı planlıyoruz. Hızlı ve kontrolsüz büyüme yerine istikrarlı ve kontrollü büyümeyi tercih ediyoruz. Son 5 yıldır yıllık bazda yüzde 25-45 arasında büyüdük. 2020’de de bunu sürdürmekte kararlıyız. İhracatın payını ise bu yıl yüzde 35’ten yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. İsrail’de önümüzdeki ay mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. 2020’de Dubai ve Amerika’da mağaza açmayı planlıyoruz.”

“YAPISAL SORUNLARI AŞTIK”

“Aile şirketlerinin ikinci kuşağa aktarılmasında başarısızlık olduğu gözlense de iki kardeş ve iki ortak olarak kendi içimizde tamamen profesyonel bir iş bölümü ve kurumsal bir yapı tabanı ile çalışmaya gayret göstererek aile şirketlerinin yapısal sorunlarını aştık. Birimiz, şirketin satış, pazarlama ve mağazalar kısmının başındayken diğerimiz, üretim ve fabrikanın başındaki organizasyonu kontrol ediyoruz.”

YÖRSAN’I ESKİ SAHİPLERİ GERİ İSTİYOR

DAR BOĞAZA GİRDİ Yörük Ailesi, aile içi anlaşmazlığa düşünce Türkiye’nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Yörsan’ın çoğunluk hissesi 6 yıl önce Dubaili Abraaj Capital’e satıldı. Yörük Ailesi ise satıştan sonra “YÖRYAPI” ile inşaat sektörüne girdi. Ancak Yörsan fona geçtikten sonra istenilen sonuçları yakalayamadı. Zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, yükselen lojistik ve kredi maliyetleri nedeniyle finansal dar boğaza girdi ve konkordato ilan etti, ardından şirkete Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek kayyum olarak atandı.

BANKALARA TEKLİF VERDİ Yörsan’ı satın almak için bankalara teklif verdiklerini belirten Teoman Yörük, şöyle konuşuyor:

“50 yıl boyunca öz veriyle, büyük fedakârlıkla, o dönemde hiçbir kuruluştan yardım almadan özsermayeyle şirketi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik katkı sağladık. Aile şirketimizi katma değer üreten bir marka haline getirdik. Yörsan’ın tekrar eski günlerine dönmesi, bankalara sunmuş olduğumuz bu tekliflerin kabul görmesiyle mümkün olacak.”