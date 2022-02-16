GÖSTERGE

GÜNDEM

Dijital bankalara hazırlık

Türkiye’de çıkan dijital banka lisans ve mevzuat taslaklarıyla banka dışı finans kuruluşlarının bu alana girme çalışmaları başladı. Bain & Company Türkiye Ortaklarından Emre Demircan, bu yeni oyuncuların getireceği değişimi ve dünyada bu alandaki gelişimi şöyle anlatıyor:

TEHDİT OLUŞTURUYOR “Bu yeni ortamı; düzenlemeler, tüketici talebi ve teknolojideki ilerlemeler başlıklarıyla değerlendirmek gerekiyor. Açık bankacılık, üçüncü taraf sağlayıcılara müşteriler için kişiselleştirilmiş finansal planlama deneyimi oluşturma fırsatı sunuyor. Bu da müşterilerine ayrıcalıklı erişimini kaybedecek geleneksel bankaları potansiyel olarak olumsuz etkiliyor. Mobil cüzdanlar gibi alternatif ödemelerin artmasıyla yeni rakiplerin ödeme kâr havuzundan daha büyük pay alma fırsatı yakalaması, geleneksel rakipler için risk oluşturuyor. Para transferi sağlayıcıları giderek daha hızlı, şeffaf ve çok daha düşük maliyetle hesaptan hesaba hizmet sunuyor. Üye iş yerlerinin de iş öncelikleri değişiyor. Yalnızca hızlandırılmış dijital ödeme değil; optimal maliyet, risk ve sermaye yönetimi gibi hizmetler de arıyorlar. Teknoloji olarak bulut tabanlı altyapının daha fazla benimsenmesi, tüm alt sektörlerde yeni oyuncuları teşvik ediyor. İleride bildiğimiz geleneksel segment eşiklerini aşarak müşteri ihtiyaçlarına hizmet eden ‘bankacılık ekosistemlerinin’ ötesinde, daha geniş müşteri ağını yakalayan ve ürün/hizmet tekliflerini ‘aşırı kişiselleştirebilen’ bankalar göreceğimizi tahmin ediyoruz.

BAŞARISIZLIK HİKAYELERİ Açık bankacılık, rekabetçi fiyat baskısı ve daha düşük müşteri sadakatiyle geleneksel bankalar için risk oluşturabilir. Artan fiyat şeffaflığı marjları aşağı çekecek. Ancak yatırımlar, ödemeler, kısa vadeli krediler ve KOBİ bankacılık ürünleri gibi önemli ürün ve segmentlerde daha fazla hacim ve gelir elde edilmesini de sağlayacak. Önümüzdeki dönemde yeni girişim ve başarılı dijital örneklerin yanında birçok başarısızlık hikayesine de şahit olacağız. Dünyada küresel yerleşik banka, dijital bankaları ya iç pazarlarında kullanıma sundu ya da yeni pazarlara girdi. Ancak bu dijital bankaların bir kısmı çoktan kapandı veya beklentileri karşılayamadı. Dünya çapında 25 civarı dijital ve neo banka belirledik ve başarısızlık nedenlerine baktık: Sundukları önerinin/teklifin geleneksel bankadan yeterince ayrıştırılmamış olması, işletme modelinde dijital bankanın geleneksel organizasyon yapısına ve karar yönetimine fazlasıyla entegre edilmesi nedeniyle çevik ve bağımsız karar vermemesi başarının önündeki engellerden… Müşteri deneyiminde de hem markalaşma hem pazarlama stratejisi açısından ana bankadan farklılaşma eksikliği çeken yani aynı müşteri gruplarını hedefleyen dijital bankalar sorun yaşıyor.”

NİŞ ALAN

“Hedef 1 yılda 1 milyon kullanıcı”

Finansal teknoloji dünyasının yeni oyuncularından FUPS, kullanıcılarının bütçesini daha iyi yönetmesini amaçlıyor. Para transferi, sanal ve fiziksel kartla ödeme, oyun- video- müzik platformları alışverişleri, uçtan uca bütçe yönetimi gibi hizmetlerle öne çıkan yeni girişimi FUPS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüce Zerey ile konuştuk:

3 YIL AR-GE SÜRECİ “Kasım ayı ortalarında lansmanımızı yaptık. Öncesinde 3 yıllık bir Ar-Ge sürecimiz var. Türkiye’de nüfusun yüzde 30’unun bankasız olması önemli bir fırsat. Ama ana hedef kitlemiz sadece banka hesabı olmayanlar değil tüm segmentlerde, finansal gerilim yaşanan noktalarda çözüm olmaya adayız. Teknolojimizin tamamını kendi içimizde geliştiriyoruz. MB elektronik para kuruluşu lisansının yanı sıra Visa ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyesiyiz. Şu anda bankalara kart çıkarma yetkisine ve teknolojik altyapısına sahibiz. İlk olarak müşteri bazı sağlamak adına para transferi, fatura abonelik ödemeleri, sanal ve fiziksel kartla ödemeler, oyun-video- müzik platformlarından alışveriş gibi finansal çözümlere başladık. Harcamadan Böl Böl ve Seç Seç Hesap olmak üzere iki patentli ürünümüz var. Lansmanın sonrası ilk üç haftada haftalık 10 bin kullanıcı edindik. Bu kullanıcıların yüzde 30’u aktif. 1 yıl içinde 1 milyonun üstünde kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.

AVRUPA’DA BÜYÜYECEĞİZ Önceliğimiz müşteri büyümesi olduğu için mümkün olduğunca müşterilerden ücret almıyoruz, sadece ATM para işlemlerinden hizmet bedeli alıyoruz. Gelir modelimiz kartların kullanıldığı POS makineleri üzerinden geliyor. Bugüne kadar bütçe yönetimi ürünlerimizi lanse ettik, 2022 başında uygun fırsatlar sunan yatırım yönetimi ürünlerimizi de çıkaracağız. Hedefimiz, Avrupa’nın lider finteklerinden olmak. Avrupa ofisimizi Litvanya’da açtık. Litvanya’da merkez bankası ile lisans sürecinde son aşamadayız. Tamamladığında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde sunduğumuz yeteneklerimiz kullanılabilecek. Ardından bir pazar yeri olmak için FUPS’a alışveriş imkanları ekleyeceğiz.”