



GÜNDEM

FAKTORİNGTE TOPARLANMA SİNYALLERİ

Finansta ilk altı ayda en kötü tablo maalesef faktoring tarafında yazıldı. Faktoring sektöründe Haziran 2020’de işlem hacmi 60 milyar TL oldu, 2019’un ilk yarısında aynı kalem 59 milyar TL idi. Yani işlem hacminde reel olarak küçülme söz konusu. Ancak ağustos sonrası faizlerin artışıyla sektörde bir hareketlenme mevcut. İki deneyimli yöneticiden bu toparlanma sürecini aldık:

EYLÜL SONRASI Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes, özellikle aylül itibarıyla bir toparlanma olduğunu belirtiyor. Özkes, “Son bir aydır kamu bankaları fonlamayı kıstı, özel bankalar zaten çok istekli değil. Bu nedenle göreceli olarak faktoring şirketlerine olan talep arttı. İşlem tutarımız haziranda 270 milyon TL iken Eylül’de 550 milyon TL’ye çıktı. Yalnız faktoring şirketleri olarak, ağırlıklı bankalardan değil Takasbank’tan da fonlanıyorduk. Takasbank’tan bugün limit yükseltmekte zorlanıyoruz. Bu da maliyetlerimizi artırıyor. Yıllık olarak yüzde 1,5-2 puan daha yüksek maliyet oluyor. Bu da satışlara yansıyor. Pandemi öncesi limitlerimize ulaşabilirsek sektör olarak daha yüksek hacim yapabiliriz. Bu toparlanma ortamında 2020 sonunda, hem alacak tutarında hem de işlem hacminde 2019 yılını yakalarız. Sektörün müşteri sayısında da artış var, sıfırdan müşteriler kazanıyoruz” diyor.

YIL SONU TUTAR TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar da “Faktoring sektörü ticaretin tam kalbinde, ticaret hareketliyse bizim sektör de hareketli” diyor. Baydar, “Faktoringin piyasayla organik bir bağı var. İkinci yarı yılda birinci yarı yılın kaybını telafi edeceğiz ve ciro geçen yıla benzer bir seviyede kapanacak, Reel olarak artıya da geçebiliriz çünkü ihracat cirolarımız çok düşmüştü, şimdi ihracat cirolarımızda da artış var. 2021’de de ekonominin büyümesine bağlı olarak büyüyeceğiz” sözleriyle öngörülerini paylaşıyor.

SICAK ALAN

REASÜRANS MALİYETLERİ ARTIYOR

Pandemi, sigorta tarafında beklenen kadar kötü sonuçlar getirmedi. Sektörde şimdilik hem prim üretimi hem karlılık iyi gidiyor. Ancak salgının özellikle global reasürans pazarına önemli olumsuz etkileri var. 2021’de reasüranstaki tablonun sigortacılığı nasıl etkileyeceği önemli bir soru işareti olacak.

12 MİLYAR DOLAR ZARAR Standard & Poor’s’un (S&P) raporuna göre, en büyük 20 reasürans şirketi COVID-19 ile bağlantılı kayıplarının 12 milyar dolar olduğunu açıklıyor. Örneğin Swiss Re’nin, ilk yarıyıl için net zararı 1,1 milyar dolar oldu. Bu bilgiden hareketle S&P, bu yıl reasürans sektöründe öz sermaye kârlılığının 0 ila eksi 3 arasında olacağını öngörüyor. Pandemi ve doğal afetler nedeniyle reasürans maliyetlerinin arttığına dikkat çeken raporda, 2021 yılında da bu trendin devam etmesinin beklendiğine dikkat çekiliyor. Hayat sigortacılığı tarafındaysa salgın nedeniyle can kayıplarının yüksek olmasına rağmen etkinin daha yönetilebilir olduğu da belirtiliyor.

FİYAT ARTIŞLARI OLUR MU? “Tüm dünyada sertleşen bir reasürans pazarı var” diyen Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, bu konuda şöyle konuşuyor: “Pandemi nedeniyle yönetici sorumluluk sigorta branşı hasarlar, benzer şekilde büyük etkinlik ve fuarların iptaliyle de önemli hasarlar oluşuyor. Reasürans tarafında fiyatlar yükselmeye ve kapasiteler azalmaya başladı. Enerji ve rafineri gibi büyük montanlı işlerin reasüransında fiyatlar yüzde 70 arttı. Finansal sorumluluk sigortalarında da minimum yüzde 40 artış var. Lojistik ve yangın tarafında, kıtalara göre farklılıklar var ama daha çok stabl gidiyor. İnşaat projelerinin maliyetleri yüzde 5-10 arası artış gösterdi. Dünyada reasürans tek bir havuzdan karşılanıyor. O yüzden tüm sigorta pazarlarını etkiliyor. Tabii sigorta şirketlerinin bu maliyetleri fiyatlarına nasıl yansıtacağı hem portföylerindeki dağılıma hem de rekabet stratejilerine göre değişecek. Tek bir rakam vermek mümkün değil. Ama 2021’de sigorta sektöründe reasürans maliyetleri çok konuşulacak.”

GÖSTERGE

15 Ekim’de vatandaşların banka hesaplarındaki döviz, bir haftada 458 milyon dolar artış kaydetti. 218 milyar 297 milyon dolara yükseldi.