GÖSTERGE BDDK’nin 7 Temmuz verilerine göre bankaların bireysel kredi kartı alacakları 788,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın yüzde 50,4’ü taksitsiz, kalan 390,2 milyar TL’si taksitli alacaklardan oluşuyor.

GÜNDEM “Tahsilatlar yüzde 147 yükseldi” PPK kararı ve açıklamaları sonrası varlık yönetim şirketleri alanında hareket var. Beklenen ekonomik sıkılaşma nedeniyle finansal kuruluşların daha çok satış yapacağı öngörülüyor.

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan ile alanı konuştuk:

ANAPARA SATIŞ ARTIŞI YÜZDE 3,2 Tahsilat anlamında güçlü bir yıl olan ve pandeminin sahneden çekilmeye başladığı 2022’nin büyüme ivmesini, bu yıl da sektör olarak koruduk. Bu yılın ilk 6 ayında, tekil dosyaları hariç tutarsak, 4,5 milyar TL’ye yakın ana para satışı kaydedildi. Bu rakamı, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 3,2 artış söz konusu. Tahsilat, borç çözümlemede dinamikler oldukça iyi. Yılın ilk çeyreğinde 2022’nin ilk 3 ayına kıyasla tahsilatın yüzde 147 yükseldiğine tanık olduk. Gelecek Varlık olarak bizse ilk çeyrekte, tahsilat artışımızı yüzde 189,9 büyümeye taşıdık.

8-12 MİLYAR DAHA GELECEK PPK kararı ve açıklamaları sonrası, finansal kuruluşların piyasada oluşan cazip portföy satış oranları ve muhtemel ekonomik sıkılaşma nedeniyle kısa ve orta vadede daha çok satış yapacağını ve yatırım ortamının güçleneceğini düşünüyoruz. Bu dönemde tabii ki finansmana makul faiz oranlarından erişim, varlık yönetim şirketleri için ayırt edici olacak. Güncel tabloya bakarsak yıl sonuna dek 8 ila 12 milyar TL daha satış olacağını öngörüyoruz. Tahsilat tarafında ise 2023’ün yüzde 100’ün üstünde büyümeyle kapanacağını bekliyoruz. Gelecek Varlık olarak pazar payımızı ve liderliğimizi koruyacak şekilde yatırım yapma hedefimizi koruyoruz.

YENİ ALAN “Küresel dijital ödeme pazarı, 2027’de 12,5 trilyon dolara ulaşacak” Ödeme sistemlerinde yenilik durulmuyor. Yüzde 100 Kuveyt Türk’ün iştiraki Architecht, açık bankacılık, dijital bankacılık ve ödeme sistemleri gibi alanlarda global teknoloji ürünleri geliştiriyor. Architecht Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yasemin Tekşen Altaş, trendleri ve ürünlerini anlatıyor:

DÜNYADA BÜYÜME HIZI YÜZDE 10 Pandemiyle dijital dönüşümün hızlanması, bankacılık ve finans sektöründe yeni fırsatları beraberinde getirdi. Research and Markets’e göre küresel dijital ödeme pazarının yıllık ortalama yüzde 10 büyümeyle 2027 yılına kadar 12,5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre 2022 yılında kartlarla yapılan temassız ödeme önceki yıla göre yüzde 77 artarak 6,62 milyar adede yükseldi. Mobil ve giyilebilir temassız ödemelerin 2022-2027 yılları arasında yüzde 221 büyümesi bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler fintek sektöründe yeni girişimlerin ve ürünlerin hayata geçmesine olanak tanıyor.

10 BANKAYLA GÖRÜŞÜYORUZ Biz de Architecht olarak mayıs ayında ödeme sistemleri alanında uçtan uca tüm altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünümüz BOACard’ı sektörümüzün kullanımına sunduk. Dijital bankacılık lisansı alan Hayat Finans ve TOM Bank, bizim geliştirdiğimiz “Dijital Bankacılık Platformu”yla faaliyetlerine başlayacak. Açık bankacılık tarafında da “Airapi” ürünümüzle birçok banka ve finans kurumunun API yönetimi ve açık bankacılık ihtiyacını karşılıyoruz. BOACard’ın ilk kullanıcısı Kuveyt Türk oldu. Bankanın aktif 4,5 milyondan fazla ödeme kanalı kullanıcısı bulunuyor, BOACard ürünü de bu kullanıcılara ulaşıyor. 10’dan fazla banka ve finansal kuruluşla demo sürecimiz devam ediyor. Ölçeklenebilir çözüm sunmayı hedefliyoruz.”