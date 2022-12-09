Varlık yönetim şirketleri: 2023’te pazarda artış bekleniyor

Son olarak takipteki borçların silinmesiyle gündeme gelen Varlık Yönetim Şirketleri sektöründe 2022 rakamları, geçen yıla paralel gidiyor. 2023 için ise yöneticiler daha olumlu bir tablo çiziyor.

ÖNGÖRÜNÜN ALTINDA

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, pandeminin azalan etkisi ve son 2 yıldır ihale sayılarındaki artışın çok sınırlı kalması sebebiyle 2022’yi yüksek performansla geçirmeyi öngördüklerini belirtiyor. “Ancak rakamlar bu yıl da geçen yıla paralel seyretti; ihalelerde ekim sonunda 5 milyar TL anapara rakamına ulaşıldı. Son iki ayda açılacak ihalelerle geçen yılın bir miktar üzerinde kapatmayı öngörsek de bu rakamı sektör için yeterli görmüyoruz” diyor.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, 2023 için şu öngörüde bulunuyor: “2019’da bankalar ve mali kurumların zarar niteliğinde alacaklarını aktiften silip TFRS 9 kapsamında bilanço dışına almalarına ilişkin düzenleme yapıldı. Henüz ihaleye konu olmamış bu alacaklar ve ‘2. Grup yakın izlemedeki kredilerin’ sektöre devrinin önünün açılmasıyla 2023’te daralan pazar koşullarında artış olabileceğini öngörüyoruz.”

SERMAYE GÜÇLENDİ

Armada Varlık Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Hukuk Müşaviri Avukat Gizem Rodoplu, Temmuz 2021’de yürürlüğe giren Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik ile sektöre gelen yenilikleri şöyle aktarıyor: “Değişiklikle ilk olarak varlık yönetim şirketlerinin finansal yönden güçlendirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda ödenmiş sermaye tutarı 50 milyon TL’ye yükseltildi ve özkaynaklarının toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca 2022 yılında uyum süreci tamamlanan yönetmelikle operasyonel yönden de varlık yönetim şirketlerinin olası riskleri takip edilebilir hale getirildi. Önceden esnekliği bulunan takip ve tahsilata yönelik uygulamalar mevzuat hükmü haline getirilerek, takip ve tahsilat süreçlerinin müşteriler yönünden güvenli, varlık yönetim şirketleri yönündense verimli hale getirilmesine imkan sağladı.”

FİYATLAR DÜŞECEK

Doğru Varlık Genel Müdürü Önder Demirkurt, sektörün işlem hacimlerine bakıldığında 2022’nin verimli bir yıl olduğu düşüncesinde. “2023 için açıklanan veriler ışığında enflasyonun düşmesi ve buna paralel piyasada oluşacak kredi işlem hacimlerinin artışıyla banka ve diğer mali kurumların da göstergelerinin iyileşmesini bekliyoruz. Buna bağlı olarak kredi kalitelerinin artması ve kredi işlemlerine yönelimin sağlanması için tahsili gecikmiş alacak satış ihalelerinde artış öngörüyoruz. Sektörümüz için bankalardan alınacak portföylerin fiyatlarında da önemli oranda düşüş olmasını bekliyoruz” yorumunu yapıyor. Doğru Varlık da 2023 için enflasyonist ortamın dağılması ve portföy fiyatlarının daha makul seviyelere gelmesiyle yönetilen tahsili gecikmiş alacak tutarında yüzde 100 artış hedefliyor.