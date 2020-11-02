GÜNDEM

LEASİNGTE FIRSAT ENERJİDE

Leasing yılın ilk yarısında yeni işlemlerde 1,4 milyar dolarlık hacim yarattı. Sektörde pandemide daralan işlem hacmi temmuz sonrası yeniden 250- 300 milyon dolara çıkıyor. Bu dönemde büyümek için tüm leasing şirketlerinin hedefinde enerji sektörü var. İki öncü şirketin genel müdüründen bu alandaki hedeflerini aldık:

YENİ MODEL GELİYOR “Enerji hep odak noktalarımızdan biri” diyen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, “Çatı üzeri güneş enerjisi projelerinde büyüme hedefliyoruz. Enerjide 120 adet sözleşmeyle 500 MW’a yakın portföyümüz bulunuyor. 2021 sonuna kadar portföyümüzü 550 MW ve 140 sözleşmeye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun çoğunu da çatı üzeri güneş enerjisi sistemleriyle tamamlamaya çalışacağız. Ayrıca bu alana yönelik yeni bir finansman modeli çalışıyoruz. KOBİ ve meslek gruplarına yönelik özellikle 10 KW’a kadar kurulumlar için özel bir çalışma yapıyoruz. Ekim ayından itibaren bu alandaki iş birliklerimizi ve kampanyalarımızı da paylaşacağız.”

ODAK ÇATI VE HİBRİT DenizBank Genel Sekreterlik ve Yurtdışı İştirakler Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve DenizLeasing Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Cansever de gelecek planlarını şöyle özetliyor: “Tümü yenilenebilir enerjinin finansmanında olarak enerjide sektörde payımız yüzde 20. Önümüzdeki dönemde lisanssız saha GES, solar çatı ve hibrit yenilenebilir enerji santrallerine ilave GES kurulumu projelerinde yer almayı hedefliyoruz. Elbette rüzgar ve bioenerji kaynaklı elektrik üretim projelerini de takip edeceğiz. Yılın ilk 8 ayında yenilenebilir enerji portföyümüzde yüzde 15’e yakın büyüdük. Bu yılı yüzde 20 büyümeyle kapatırız. 2021 yılında da çatı GES ve hibrit enerji projelerinde etkin olacağız. Burada ihalesi yapılacak YEKA 3 (GES) sektöre hareketlilik kazandıracak. Bu kapsamda 2021’de de yine yüzde 20 kurulu güç artışı sağlayacağımızı söyleyebiliriz.”

YENİ ALAN

YATIRIMLARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ

Bankalar bir yandan kendi teknolojilerini geliştirirken bir yandan da girişim ekosisteminden beslenme çalışmalarını hızlandırıyor. Bunun son örneği QNB Finansbank’ın kurduğu QNBEYOND Ventures. Erken aşama girişimlere yatırım yapmaya başlayan QNBEYOND Ventures’ı Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner ile konuştuk:

3 GİRİŞİME “ QNBEYOND Ventures olarak 15 milyon dolarlık taahhüdümüz var. Fintech, SaaS, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri, tarım teknolojileri ve gayrimenkul teknolojileri gibi ilgimizi çeken dikeylere odaklanıyoruz. Bugüne kadar farklı sektörlerden de olsa teknoloji yoğun üç girişime ve iki fona yatırım yaptık. Finansal takip uygulaması Kassa’ya 200 bin dolar, ön muhasebe programı olan KolayBi’ ye yine 200 bin dolar yatırım yaptık. Son olarak da fiziksel mağaza, pazaryeri ve e-ticaret satışlarını tek bir programdan yönetmeye olanak sağlayan İkas’a 6 milyon dolar değerlemeyle yatırım yaptık.

ORTAK PROJELER Yatırım açısından öncelikli olarak stratejik ortaklıklar gördüğümüz noktalara odaklanıyoruz ve dolayısıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Kassa’yla beraber mobil cüzdan özelliğini kullanıcılara sunduk. Aynı şekilde QNB Finansbank’ın hayata geçirdiği Dijital Köprü projesinde KolayBi iş ortaklarımız arasında. İkas da bu projemizde iş ortağımız olacak. Ana hedefimiz bankacılığın geleceği perspektifiyle stratejik iş birlikleri kurumak. Birkaç girişimle yatırım süreci görüşmelerimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar yeni yatırım haberlerimiz gelecek. Hatta istediğimiz stratejik ve finansal getiri sağlayabildiğimizi gösterebilirsek, fonumuzun büyümesi ihtimal dahilinde.”

GÖSTERGE

TCMB’nin 730 bin şirketi kapsayan verilerine göre reel sektörde nakdi krediler toplamı, yıllık olarak 2018’de yüzde 19 büyürken 2019 sonunda bu oran yüzde 5,4’te kaldı.