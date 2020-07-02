GÖSTERGE

Banka kartı ve kredi kartı harcamaları 8 Mayıs itibariyle 16,5 milyar TL oldu. COVID-19 sürecinde (13 Mart- 8 Mayıs) tarihleri arasında bu kalemde yüzde 22,1 düşüş kaydedildi.

GÜNDEM

AKTİF RASYOSU

NASIL ETKİLER?

Bankacılıkta tüm dikkatler, mayıs başında uygulanmaya alınan aktif rasyosu düzenlemesi üzerinde toplandı. BDDK’nin temelde bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamak için geliştirdiği yeni modelin etkilerini iki danışman isimle değerlendirdik:

LİMİTLER TIKANDI MI? Bankacılık danışmanı Alp Aksudoğan, aktif rasyosu düzenlemesinin özellikle özel bankaları sıkıştıracağı görüşünde ve şöyle konuşuyor: “Kamuda gidecek yer kalmadığı için sermaye artırımına gidildi. Özel bankalar ilk etapta bireysel tarafta yol almaya bakacak ama burada da yer alınacak mesafe çok kısıtlı. Swap tarafında yansımaları görmek içinse erken.” Bankacılık danışmanı ve eski bankacı Derya Gürerk, yeni düzenlemeyle bankaların kredi musluğu açmaktan çok menkul kıymet alımına yöneleceğini belirtiyor. Son dönemde Hazine’nin iç borçlanma planının 3 kat üzerinde borçlanması da bunun bir göstergesi. Gürerk, “Türkiye’de bankacılık sektörünün yüzde 70’i yabancı sermayeli ve bu oyuncular bilançolarını IFRS’e göre yönetmek durumunda. Böyle bakıldığında kredi limitleri tıkanmış görünüyor” diyor.

GEÇİÇİ OLABİLİR Bu arada Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından aktif rasyosu düzenlemesinin de etkisiyle bankalar, hem kurumsal hem bireysel mevduatlarda faiz oranlarını oldukça aşağı çekiyor. Bu şekilde özellikle özel bankalarda rasyonun tutturulması için mevduat kaleminden vazgeçmeye gidildiği ve bu trendin de sürmesi bekleniyor. Peki bu düzenleme geçici olabilir mi? Bankacılık danışmanları, korona virüsünün yarattığı ekonomik daralmanın ardından bu rasyoda değişikliğe gidilebileceği fikrinde. Alp Aksudoğan, bu düzenlemenin sıkışıklık dönemine özel olduğu ve 2020 boyunca kalacağı düşüncesinde. Derya Gürerk ise ileride rasyodaki ağırlıkların değiştirilip daha rahatlatılacağını düşünüyor.

NİŞ ALAN

“900 BİN POTANSİYEL ANNE ADAYI VAR”

Salgınla öne çıkan sigorta alanı, sağlık oldu. Bu alanda da sektörde niş ürünler giderek öne çıkıyor. Bu ürünlerden biri de Demir Sağlık Sigorta’nın hamilelere özel ürünü. Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara ile hem yeni ürünü hem branşta hedeflerini konuştuk:

TALEP OLUŞTU “İki Can poliçemizle Türkiye’de ilk defa hamilelik başladıktan sonra doğum teminatı satın alınabiliyor. Sektörde doğum teminatı içeren sigortaların, normalde hamilelikten 6 ay ila 1 yıl öncesinde yapılması gerekiyor. Biz ise iki yılı aşkın süredir bu poliçeyi hem tamamlayıcı sağlık kapsamında hem özel sağlık olarak satıyoruz. En son olarak gelen talep üzerine Amerikan Hastanesi’nin de dahil olduğu Koç Sağlık Grubu ile iş birliği yaptık. Böylece Vehbi Koç Vakfı Sağlık kuruluşlarında hamilelik takibi, kontroller, testler, doğum imkanı ve bebeğin ilk kontrollerine sahip olunabiliyor.

YENİ ÜRÜNLER TSS ve özel başka kuruluşlarla yaptığımız bu sigortadan şimdiye kadar 5 binden fazla anne faydalandı. İki Can sigortasında primler, yıllık 4 bin 700 ila 25 bin TL arasında olabiliyor. Türkiye’de 2,5 milyon özel sağlık sigortalı var, burada kadınların 900 bini potansiyel anne adayı. İki Can ürünümüz için yıllık hedefimiz, Koç Sağlık Grubu ile en az bin poliçe ve TSS, diğer özel sağlık kuruluşları ile iki bin poliçeye ulaşmak. Salgın dönemiyle online doktor görüşmelerine talebin çok arttığını gördük. Sağlıkta yeni ürünler geliştiriyoruz. 2019’da yüzde 45 prim üretimi artışı yakaladık. Son yıllarda özellikle bireysel özel ve tamamlayıcı sağlıkta ciddi büyüme yakaladık. Bu yıl da yeni ürünlerle mevcutta 180 bini bulan sigortalı sayımızı artırmak istiyoruz.”