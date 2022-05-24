GÖSTERGE

Varlık Fonu tarafından üç kamu bankasının sermayesi toplam 48,6 milyar TL artırıldı. Bu artış Ziraat Bankası’nda 21,8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank da 13,4’er milyar TL oldu.

GÜNDEM

SİGORTADA SAVAŞ ETKİSİ

Rusya-Ukrayna savaşının finans sektörüne, özellikle de sigortaya olumsuz yansıması bekleniyor. Aslında 2021 yılında yüzde 28,5 büyüme kaydeden hayat dışı sigortacılığı, bu yıla da ilk ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,7 artışla güzel girdi. Peki bu tablo nasıl devam edecek? Bu sorunun yanıtını ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger’e sorduk:

ARTIŞ KAPIDA “Sigortada maliyetler artıyor, hasarlar en büyük maliyet kalemi. Sağlık enflasyonu yüzde 60’larda, otomobil fiyatları artıyor, otomotiv yedek parçaların maliyetlerinde artış var. Tüm bu gelişmelerin sigorta prim fiyatlarına yansımama ihtimali yok. Sigortada bugün ürün satılırken gelecek yılın riski, enflasyonu hesaba katılıyor ki bugün için bu riskleri kestirmek zor. 1-2 ay içinde tüm branşlarda fiyat yansımalarını görürüz diye düşünüyorum. Zaten 2022 Ocak ayında ortalama yüzde 30-50 fiyat artışları gördük. Trafik sigorta poliçelerinde artış var, trend devam eder ve bu yıl sonunda poliçe adedinde büyüme olursa sevindirici olur. Bu yıl yine geçen iki yıldaki gibi sağlık sigortalarında iyi büyüme devam edecek. TSS gençler için de çok uygun bir ürün, bu ürün büyüyecek.

“DARALMA OLABİLİR” 2022 yılında hayat dışı sigortacılıkta prim üretiminin enflasyonun 10-15 puan üstünde olacağını öngörüyorum. Ancak bugün sektörde savaşın önemli etkisi var. Savaş bölgesine yönelik tüm sigortalar durdu. Ukrayna karasularının yüksek riskli bölge ilan edilmesiyle ticaret durdu, dolaylı olarak sigorta teminatı olmadan ticaret yapılamadığından sigortalar durmuş oldu. Savaşın coğrafyamıza yakın olması ve ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkelerde olması Türk sigorta sektörünü etkileyecek. Havacılık, nakliyat, ticari alandaki tüm sigorta branşları olumsuz etkilenecek. Üretim ve ticaret faaliyeti olan Türk şirketleri etkileyeceğinden sigorta tarafında bu süreçte daralma olabilir. Bir de reasürans maliyetlerinin artmasıyla da sigorta fiyatlarına artış etkisi görebiliriz.”

NİŞ ALAN

“BÜYÜME DEVAM EDER”

Otomotiv ve benzin fiyatlarına yapılan zamlar sonrası gözler, operasyonel araç kiralamaya çevrildi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre sektör, 2021’de 17,2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 60 bin 300 adet aracı filosuna kattı. Toplam araç sayısı, 2020 sonuna göre yüzde 9,4 azaldı ve 238 bin 200 adede geriledi. 2022 için turizmdeki büyümeye parael toparlanma umutları mevcut. Otokoç Otomotiv’in araç kiralamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Eren Gündüz, bu yılki tabloyu şöyle anlattı:

HAREKET VAR “Pandemi, sektörümüzde de kendini hissettirdi. 2021’de toplam araç parkında operasyonel kiralama pazarı 2020’ye göre yüzde 9 daraldı. Müşteri sayısı, 2020’de 35 bin 900 iken 2021 sonunda yüzde 21 azalarak 28 bin 500’e geriledi. Aslında sektör, KOBİ’lerin talebine bağlı olarak son 5 yılda ciddi bir büyüme trendine girmişti. Ancak pandemi nedeniyle büyüme hızı yavaşladı. Büyük şirketlerin tamamı kiralama yapıyor. Son dönemdeki bu hareketliliğin devam edeceğini umuyoruz. Orta vadede hızlanan globalleşme ve mega şehirleşmeyle oluşan ulaşım ihtiyacıyla araç kiralamanın büyüyeceğini öngörüyoruz.

ZAMLAR ETKİLEMEZ Bir süredir devam eden otomotiv ve akaryakıt zamlarının kiralama sektörünü önemli ölçüde etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Koşulların olumlu ilerlemesi ve arz dengesinin sağlanmasına bağlı başta enerji, yakıt ve hammadde fiyatları olmak üzere kur da dahil ekonomik durumun dengelenmesinin mümkün olacağını öngörüyoruz. Avis Filo olarak 2021 yılında toplam araç parkında yüzde 3 ve müşteri sayımızda yüzde 25 büyüme yakaladık. Geçtiğimiz yıl 800 ticari araç kiralama da gerçekleştirdik. Araç tedariklerinin sıkıntılı olduğu dönemde ticari araçta yakaladığımız ivmeyi 2022’de de sürdürüyoruz.”