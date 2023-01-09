Faktoringde işlem hacmi yıllık yüzde 90,5 büyüdü

GÖSTERGE

Eylül sonu verileriyle faktoring işlem hacmi yıllık yüzde 90,5 büyümeyle 259,2 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğündeyse yüzde 72 artış mevcut.

ZORLU BÖLGE

2023’te sigortada teknik kâr olacak mı?

Sigortacılık, ekim ayı verilerine göre yıllık yüzde 114,4 prim üretimi artışı yakalamış durumda. Ancak reel büyümeyi işaret eden bu tablo, sektörün kârlılığına yansımıyor. KPMG Türkiye Sigorta Sektörü Lideri Ali Tuğrul Uzun ile dünyada ve Türkiye’de sigortacılıkta kârlılık tablosunu masaya yatırdık:

YÜZDE 51 DÜŞÜŞ “Dünyada da artan enflasyon ve buna bağlı hayat dışı sigortacılıktaki hasar ve masrafların artışıyla kârlılıkların istenilen düzeyde olmadığını maalesef görebiliyoruz. Uluslararası istatistik kurumları, bu konuya özellikle değinmeye başladı. Türkiye sigorta sektörü, 2022’de artan enflasyon, maliyetler ve finansal piyasalardaki faiz ve kredi hareketlerinden doğrudan etkilendiği bir yıl geçirdi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Eylül 2022 verilerinde sektörün genel teknik bölüm kârlılıklarının yıllık bazda yüzde 26 düşüşle 5,9 milyar TL’ye indiğini görüyoruz. Bu rakama yatırım geliri tutarları dahil. Bu dahil edilmeden baktığımızda hayat dışında teknik kârlılığın 4,8 milyar TL’den 2,3 milyar TL’ye indiğini, yüzde 51 oranında azaldığını görüyoruz. Bu yıl zararların arttığını açıkça gözlemliyoruz.

BİRAZ TOPARLAYACAK Tabii ki sigorta şirketleri, artan maliyetleri fiyatlamalarına yansıttı ve artan poliçe tutarlarıyla gelirlerini maksimize ediyor. Yenilenen yüksek fiyatlı poliçelerinin kazanılmış prime yansımasıyla teknik gelir tutarlarının artmaya başlayacağı bekleniyor. Mali kârdaysa aslında sektör başarılı bir yıl geçiriyor. Eylül sonunda geçen yıla göre üç kattan fazla mali kâr elde edildi. 2023’ü konuşmak erken olabilir ancak önümüzdeki yıl da benzer beklentilerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Sadece ilave olarak poliçe fiyatlarına yapılan güncellemelerin 2023’te kazanılmış prime yansımasıyla ve teknik gelir tutarlarının da artacağını hesapladığımızda teknik olarak kârlılığın baz etkisiyle 2022’ye göre biraz da olsa artabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte teknik kârlılığın önümüzdeki bir yılda, enflasyon ve artan maliyet dönemi öncesindeki seviyelere gelmesi beklenmiyor.”

NİŞ ALAN

“Açık bankacılık, fırsatlar sunuyor”

Yeni yeni hayatımıza giren açık bankacılık ve servis bankacılığı, tüm finans alanını hareketlendirecek. Özellikle hızlı büyüme gösteren ödeme sistemleri alanında yeni açılımlar yolda. Bu yeni fırsat alanlarını İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu ile konuştuk:

E-TİCARET ÖDEMELERİ “Servis bankacılığının iş birliklerini besleyeceğine inanıyorum. Ödeme kuruluşları kanunu 2013’te çıktı, yolun başındayız ve maalesef bugün iş birlikleri istenilen boyutta değil ve servis bankacılığıyla hızlanacak. Önümüzdeki dönemde herkesin güçlü olduğu yanları koyarak kazan –kazan modelleriyle iyi iş birliktelikleri ortaya çıkacağını düşünüyorum. Açık bankacılıkla müşterinin bilgilerini güvendiği başka kurumlarla paylaşmasına izin verilmesi, bankacılık tarihi için önemli bir mihenk taşı. Şu anda Türkiye’de e-ticaret ödemelerinin yüzde 80’i kartlar, yüzde 15’i dijital cüzdanlarla yapılıyor. Açık bankacılık burada çeşitlenme sağlayacak, dijital cüzdanların arkasında yeni opsiyonlar yaratılacak. Açık bankacılık; yeni fırsatlar, uygulama alanları getirecek.

2023 PLANLARI İyzico olarak biz 2022’de yüzde 100’ün üzerinde büyümeyi başardık. 30 Mart-1 Nisan finansal yıl sonuçlarımıza göre 70 milyar TL hacme doğru gidiyoruz. Kullanıcı sayımızda da son iki yılda çok hızlandık. 2,6 milyon kullanıcıya ulaştık, ilk dijital cüzdanımızı çıkardığımızda, 24 ay önce, 200 bin kullanıcımız vardı. 90 bin üye iş yerine ulaştık, bunun 60 bini aktif. 2023’te de yüzde 100 büyüyebileceğimizi düşünüyoruz ve 120-130 milyar TL hacim hedefliyoruz. Kullanıcı sayımızı da 5 milyona yaklaştıracağız. 2023’te cüzdanımızın arkasındaki ödeme metotlarını çeşitlendirmeye çalışacağız. Tüketici kredisi iş birliklerimiz var, burayı hızlandıracağız. Mağaza içi ödemeleri hayata geçirdik, bu alanı da büyütmeyi planlıyoruz.

VARLIK ŞİRKETLERİ

“2022’de bireysel portföy alımları güçlüydü”

Varlık Yönetim Şirketleri sektörünün 2022 yılını geçen yıla paralel bitirmesi bekleniyor. Yalnız bu yıl toplam anapara bakiyesinde kurumsal ve ticari kredilerin payı yüzde 5 ila 10 arasında azalmış görünüyor. Yeni yılda hem bu dengeyi hem sektörün genel tablosunu Armada Varlık Yönetimi Genel Müdürü Emrah Ünsal şöyle yorumluyor:

DENGE NASIL OLACAK? “2022 yılı 3. çeyrek sonunda Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) tarafından satın alınan toplam anapara tutarı 78,5 milyar TL’ye ulaştı. Yıl sonunda 2021 ile benzer rakama ulaşılacağını öngörüyoruz. Toplam hacmin 2022 sonunda 6 milyar TL civarı gerçekleşmesini bekliyoruz. 2021 yıl sonu itibarıyla alınan toplam anapara bakiyesinin yaklaşık yüzde 60’ı kurumsal ve ticari kredilerden geliyordu. 2022 sonundaysa tahminen bu rakam, yüzde 55-50 aralığında olacak. Bireysel portföy alımlarında geçmiş yıla göre daha güçlü bir yıl geçirdik. Bankaların tahsili gecikmiş alacak stokuna baktığımızda ticari kredilerin ağırlığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Buna paralel olarak, 2023’te yapılacak satışlarla ticari kredilerin payının tekrar yüzde 60 veya üzerine gelmesini bekliyoruz.

HEDEFLER 2022, şirketimiz için yeniden yapılanma ve pandemi sonrası strateji belirleme yılı oldu. Kurumsal krediler ağırlıklı olan portföyümüzde bireysel kredilerin oranını artırma kararı verdik ve uygulamaya geçtik. Ekim itibarıyla 1,5 milyar TL satın alınan anapara tutarına ulaştık. Yıl sonunda 2 milyar TL’ye yaklaşmayı hedefliyoruz. Çok kısıtlı olan bireysel portföyümüzü 2023’te büyütmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Burada isteğimizin yanında, finansal kurumlarca yapılan satış miktarları ve dolayısıyla oluşan fiyatlar da büyük önem taşıyor. Asıl uzmanlık alanımız olan kurumsal portföylere ilgimiz artarak devam ediyor. Şirketimizce bugüne kadar alınan toplam portföyün yarısına yakın bir satın alımı 2023’te yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısının bize bu fırsatı vereceğini düşünüyoruz.”

BÜYÜME FIRSATI

“Enerjinin payını yüzde 55’e çıkaracağız”

Leasing sektörü alacakları FKB verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 60’ın üzerinde büyüme yakaladı. Bu ivmede en önemli alanlardan biri yenilebilir enerji. Sektörün lideri Yapı Kredi Leasing’in genel müdürü Fatih Torun ile bu alandaki hedeflerini konuştuk:

MEVCUT ORAN YÜZDE 25 “Finans, geniş etki alanı sayesinde sürdürülebilir bir dünya için büyük dönüştürücü güce sahip. Müşteri portföyümüzü genişletip yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 2022’de yurt dışından sağladığımız yaklaşık 250 milyon dolarlık kaynağın 170 milyon doları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su verimliliği ve sürdürülebilir toprak yönetimi yatırımlarını en ideal çerçevede finanse etmek için kullanılacak. Bu yıl yaptığımız işlemlerin yüzde 25’inin enerji ve enerji verimliliği yaratan işlemlerden oluştuğunu görüyoruz. Önümüzdeki 3 yılda bu oranı yüzde 55’e çıkarmayı hedefliyoruz.

2023’TE 750 MW Yenilenebilir enerji, odaklarımızdan biri olmaya devam edecek. 2022’de, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon euroluk finansman anlaşması imzaladık. Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) kapsamında imzalanan bu anlaşmayla, kaynaktan pay alan ilk leasing şirketi olduk. GES alanındaki çalışmamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji alanında 650 MW’a yakın portföyümüzle yenilenebilir enerji finansmanına güçlü destek veriyoruz. 2023 yılında 750 MW, uzun vadede ise 1000 MW yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmayı hedefliyoruz.”