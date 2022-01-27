GÖSTERGE

Toplam mevduat ve fonlar içinde yabancı para payı 5 Kasım TCMB verilerine göre yüzde 50,2’ye çıktı. Yıl sonunda bu oran yüzde 48,7’ydi.

GÜNDEM

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Dijital bankalar ve özellikle servis bankacılığı modeline izin verilmesi sektörü kökten değiştirecek. BDDK’nin onayladığı yönetmelik taslağıyla, Türk finans dünyasında yeni bir dönemin başlayacak. Dijital bankacılık ve servis bankacılığına yönelik düzenlemeler hem geleneksel bankacılığın dönüşümünü hızlandıracak hem daha fazla yeni ürün ve hizmet sunulmasını sağlayacak. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ile konuyu masaya yatırdık:

HAZIRLIKLAR BAŞLADI “Düzenlemeyle daha geniş kitleler finansal hizmetlerden yararlanabilecek. Bankacılık hizmeti sunmak isteyecek şirketler ve fintekler, banka müşterisi olmayan bireysel müşteri ve KOBİ’lerin bankacılık ürün ve hizmetlerine kolay ve sorunsuz erişimini sağlayacak. Kayıt dışı ekonominin azalacağını ve nakit kullanımının önemli ölçüde düşeceğini düşünüyoruz. Taslak çıkar çıkmaz hazırlıklara başlayanlar oldu. Bu da şaşırtıcı değil. Yönetmeliğin çıkışıyla başvurular başlayacak ve onay süreçlerinin ardından hızla dijital bankaların artacağını düşünüyoruz. 1 milyar TL sermayenin şart olduğu bu yatırımı yapanlar, tüm bankacılık yükümlülüğüne tabi olacak ve verebilecekleri kredi miktarları öz sermayelerine bağlı olacak. Tabii tüm bu bileşenler nedeniyle bu alandaki yatırımların yavaş yavaş sektöre dahil olacağını öngörüyoruz.

FİBABANKA İSTEKLİ Dünyadaki örneklerde dijital bankaların lisans sahibi olmak için uygun büyüklüğe erişmeden önce diğer banka ya da lisanslı kuruluşlardan finansal hizmetleri sağladığını görüyoruz. Fibabanka olarak servis bankacılığı hizmetini tüm müşterilerimize sunma konusunda çok istekliyiz. Önümüzdeki dönemde blokzincir ağları üzerine inşa edilmiş finansal uygulamalar ekosistemine, yani merkeziyetsiz finans çözümler teknolojileri üzerinde çalışacağız. Bu alanın 5-10 yıl içinde bankacılığı değiştireceğini düşünüyoruz. Kripto paraların çok popüler olduğu bu dönem, aslında bu dünyanın temelindeki teknolojilerin ilerisi için neler vaad edebileceğini bizlere gösterdi. Yine gündemimizdeki yapay zeka ve ileri analitik teknolojileri artık ayrı bir çalışma alanı olmaktan çıkıp doğal hayatımızın bir parçası haline gelecek.”

NİŞ ALAN

“SEYAHAT SAĞLIKTA

TOPARLANMA, 2023’E”

Salgınla öne çıkan sigorta ürünlerinden biri seyahat sağlık sigortaları. Yıllık yüzde 20’lerde büyüyen seyahat sağlık sigortalı sayısı, pandemide dolaşımın sınırlanmasıyla 2020’de önemli bir düşüşe geçti. Normalleşme etkisiyle ve hızlı büyüyen sağlık sigortalarının rüzgarıyla bu alanda güçlü bir toparlanma söz konusu olacak mı? Bu niş alanda son tabloyu ve düzelme beklentilerini Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan ile konuştuk:

DARALMA SÜRÜYOR “2020’de COVID-19 nedeniyle seyahat sağlık sigortaları çok yavaşladı. Öyle ki bu branşta 2019 Ekim sonunda 3,6 milyon olan sigortalı sayısı, 2020’nin aynı ayında yüzde 66,8 düşüşle 1,2 milyon adette kaldı. Bu yılın Ekim ayı sonunda ise sigortalı sayısı 1,6 milyona çıktı, 2019’a göre hala yüzde 54 düşük gidiyor. Yalnız burada enteresan bir gelişme var: Prim üretimi, Ekim ayı sonunda yıllık yüzde 170,5 büyüme gösteriyor. Burada tek bir oyuncunun komşu bir ülkeden yabancı uyruklulara yaptığı satışlardan gelen primler etkili. Türk vatandaşlarının sigortalı sayısı halen düşük kalıyor.

2022, BELİRSİZ Bu alanda bazı şirketler teminat paketine salgını da ekledi, bunu hem ülkeler hem tüketiciler özellikle istiyor. Buna rağmen sigorta fiyatlarında bir artış yaşanmadı. Seyahat sağlık sigortalarında 2019 yılı sigortalı rakamlarının ancak 2023 yılında yakalanacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl hem salgın hem kur artışı nedenleriyle halen bu alanda belirsizlik mevcut. Sompo Sigorta olarak bu alanda sigortalı sayısında 2. sıradayız. COVID-19’u teminatlarına ilk ekleyen şirket biz olduk. Gelecek dönemde değişen dinameklere göre hızlı aksiyon alacağız. Sektörü çok yakın takih ederek mevcut konumumuzu sürdürmek isityoruz.”