Varlık Yönetimi: Depreme özel karar aldılar

Varlık yönetimi şirketleri, deprem felaketi sonrası toparlanma adına güçlü adımlar atıyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin tavsiyeleriyle bölgedeki iletişim ve tahsilat faaliyetlerine ara verildi. Ağustos sonuna kadar ek faiz işletilmeden borç taksitleri ertelendi. Armada Varlık Yönetimi Genel Müdürü Emrah Ünsal, bu adımları özetlerken 2023 yılı öngörülerini de paylaştı:

BÖLGEYE ÖZEL ESNEKLİK

“Yaşadığımız felaket çok büyük bir bölgeyi etkiledi. Armada Varlık olarak depremin hemen ertesinde aldığımız kararla tüm iletişim faaliyetlerimizi durdurduk. Bu kararı sadece etkilenen illerle sınırlı tutmadık ve ülke genelinde 2 hafta uyguladık. Mücbir sebep hali ilan edilen illerde de FKB tavsiyesi doğrultusunda ağustos sonuna kadar iletişim yapmıyoruz. Deprem bölgesi müşterilerimizin bize ulaştığı durumlar için mevcut politikalarımızın dışında çok daha esnek bir yapıya geçtik ve ek kolaylıklar uygulamaya başladık. Armada Varlık Yönetimi olarak ayrıca afette hayatını yitirenlerin bize olan yükümlülüklerini silme kararı aldık. Bu acılı süreçte, afetten etkilenenlerin yaslarına ortak oluyor, elimizden gelen tüm ayni ve yardımı yapmaya devam ediyoruz.

BEKLE-GÖR DÖNEMİ

Doğal afetlerin en büyük kaybı, insan hayatı ve sonrasında mal kayıpları, ancak ekonomik anlamda etkileri de büyük. Ülke büyümesine 1-2 puan negatif etki bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde yaşanan bu felaket, sektörde kuşkusuz tüm yıllık planları olumsuz etkiledi. Mayıs ayında ülke olarak bir de seçim süreci yaşayacağız. Beklemenin ve gelişmeleri yakından takip etmenin gerektiği bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Depremin etkileri tüm yıla ve hatta önümüzdeki yıllara yayılacak. 3. çeyrek ve sonrası önümüzü görmenin daha kolay olacağını düşünüyorum.”

İNOVASYON

Riskte yapay zeka devrimi

Türk sigorta dünyasında dijitalleşme, satış kanalları ve müşteri etkileşimde etkili olarak kullanılıyor. Dünyadaysa bu alanda önemli ve güçlü farklı trendler mevcut. Insuretech’lerin başını çektiği bu yeniliklerin yakın zamanda Türkiye’de de örneklerini görmemiz mümkün olacak. Bu yeni dünyayı, bu alanda çalışan SFS Bilişim Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı ile konuştuk:

360 MİLYAR DOLAR “Türk sigorta şirketleri, dijital dünyada müşteri etkileşimi, mobil ve portal yüzlerin ulaşılabilirliği, hasar takibinin yapılması, yeni teklif iletilmesi gibi noktalarda iyi örneklere sahip. Dijitalleşmenin ikinci boyutu olan underwriting alanındaysa dünyada önemli çalışmalar var. Riskin tespiti, doğru fiyatlama ve doğru ürün sunulmasında dijital teknolojiler gündemde. Lemonade gibi dijitalde doğan insuretechler var. Türkiye’de de Turkcell Dijital Sigorta da bunun örneği. Önümüzdeki dönemde poliçe oluşturulmasında teknolojinin kullanımı giderek yaygınlaşacak. Yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 10 yılda yapay zeka destekli underwritingle, 360 milyar dolarlık tasarruf oluşacak. “

TEKNOLOJİ ETKİSİ Ayrıca global sigortacılıkta risk ve hasar tespitinde drone, uydu teknolojileri ve sensör bazlı teknolojilerin kullanımı yaygınlaşıyor. Gömülü sigortacılık kavramı oluşuyor, satılan ürünle yeni teknolojilerle çalışan sigorta ürünleri yaratmada adımlar var. SFS Yazılım olarak tarım sigortacılığında 8 Avrupa ülkesinden iş ortağımızla bir AB projesi yürütüyoruz. Ayrıca sağlık ve temel sigortacılık alanlarında dinamik fiyatlama projeleri üzerine çalışıyoruz. 2022’de ciromuzda yüzde 100 büyüme yakaladık, bu yıl da aynı hedefle büyümek istiyoruz. Bu yıl sağlık sigortacılığı ve yapay zekayla dinamik fiyatlama alanlarına odaklanıyoruz. Tarım projemizle yurt dışında açılım yapacağız, 8 Avrupalı iş ortağımızın olduğu ülkelerde tarım ve temel sigorta alanlarında beraber ürün satışı geliştirme çalışmalarımız olacak. Ayrıca Malezya’da araç sigortalarında gömülü sigortacılık projemiz var.”