GÜNDEM

Tahviller “yeşilleniyor”

Dünyada yeşil tahvil alanı, son bir yılda yüzde 400 büyümesiyle dikkatleri topluyor. Türkiye’de de ekonomi yönetimi yeşil tahvillerin yaygınlaşması için bir rehber çalışması başlattı. İlk yeşil tahvil ihracını, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştiren QNB Finansbank Hazine Genel Müdür Yardımcısı Köksal Çoban ile bu yeni aracı konuştuk:

REKOR KIRILIYOR “Dünya, 2020’yi 269,5 milyar dolar yeşil tahvil ihracıyla rekorla kapattı. 2021’in ilk yarısında 227,8 milyar dolar ihraç gerçekleşti ve bu yıl sonuna kadar yarım trilyon dolarla yeni bir rekorun kapıları açılıyor. Beklentiler, 2023’te dünyanın 1 trilyon dolar yıllık yeşil tahvil ihraç rakamına ulaşılacağına işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkeler, yeşil tahvil piyasasını yüzde 60’lık payla domine ediyor. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 20. Mayıs ayında yayınlanan TCMB Finansal İstikrar Raporu’na göre Türkiye’de, 2016’dan bu yana sektör 2,7 milyar dolar çevreci/sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleşti. Bu rakamın 1,8 milyar doları sadece pandemide yapılan ihraçlardan oluşuyor. Son 4 ay içinde 1 milyar doların üzerinde yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Böylece toplam ihraç tutarı 3,8 milyar dolara çıktı. Yeşil tahvil için de 2021, finansal ve finansal olmayan sektörlerden yarım milyar dolar yeşil tahvil ihracı yapıldığını görüyoruz.

KİME GİDECEK? EBRD ile iş birliğiyle aldığımız 50 milyon dolar tutarlı yeşil tahvil ihracında kaynak, sektördeki en iyi uygulamaların gerektirdiği biçimde ve ICMA Yeşil Tahvil İlkeleri’ne uyumlu olarak, portföyümüzdeki uluslararası sertifikasyona sahip yeşil bina projelerini finanse etmek için kullanılacak. İşlem ölçeği gözetilerek sadece portföyümüzdeki yeşil bina projelerine odaklandık. Odağımızı daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pandemi süreciyle sadece yeşil tahvilde değil, sosyal tahvil ve sürdürülebilir tahvil iştahında da artış gözlemliyoruz. Yapacağımız yeni ihraçlardan elde ettiğimiz kaynağı, yine yeşil bina projeleri ve hidroelektrik, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji projelerinde kullanacağız.”

GÖSTERGE

Ağustos sonunda bireysel kredilerin yıllık artışı yüzde 10’a ulaştı. En yüksek büyüme, yüzde 23,6 ile taşıt kredilerinde ve yüzde 23,4 ile kredi kartlarında gerçekleşti.

NİŞ ALAN

“İki sektörde ihraç yapıyoruz”

Yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık alanlarında çalışan ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan Pasha Bank, bu yıl yeni araçlarla büyüme planı kuruyor. Farklı alanlara odaklanacak bankanın genel müdürü Cenk Eynehan şunları anlatıyor:

“TEMİNAT ÖNEMLİ” “Banka olarak yenilebilir enerji odağımızda, YEKA ihaleleri sonrası piyasayı anlamaya çalışıyoruz. Son dönemde varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yapıyoruz. Bu konuda bir konferans yaparak piyasa farkındalığını ortaya çıkardık. Burada iki sektörde, otomotiv ve tarımda varız. Otomotivde bir ilk olarak 45 milyon TL ve tarımda 170 milyon TL ihraç gerçekleştirdik. Bu yıl sonuna kadar tarımda 100-150 milyon TL ve otomotivde 40-60 milyon TL arası yeni ihraç gerçekleştireceğiz. Diğer sektörlere de bakıyoruz, havuzun içinde alacağımız teminat yapısı çok önemli. Ayrıca bu yıl turizmde bir liman için proje finansmanı yaptık; turizmin hala önemli olduğunu düşünüyoruz.

PAZAR HEDEFİ Türkiye’den çok fazla girişimci, iş adamı Azerbaycan ve Karabağ’da altyapı ve üst yapı yatırımları yapıyor. Burası niş alanımız. Bu coğrafyada halihazırda işlem hacmi 15 milyar dolara kadar çıkacak. Biz de finansman ve yatırım tarafında bu işlem hacminden en az yüzde 10 pay almak istiyoruz. Bu bölgede işler nisanda başladı ve yaz aylarında ivme kazandı, şu ana kadar 250 milyon TL’ye ulaştık. Önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyar dolarlık işleme aracılık etmek istiyoruz. 2021’in ilk yarısında kredilerde büyümemiz yüzde 26 oldu ve yılı yüzde 30 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz.”