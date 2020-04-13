Küreselde karlılık sınanacak

GÖSTERGE

“2020 kredi artışlarında hareket var. Yıllıklandırılmış haftalık artış, toplam kredilerde yüzde 25 ve bireysel kredilerde yüzde 40’a yakın seyrediyor.”

GÜNDEM

KÜRESELDE KÂRLILIK SINANACAK

Türkiye’de bankalar, 2019’da zorlu bir süreçten geçti ve yüzde 10’da kalan kredi büyümesiyle istenilen seviyelere ulaşılamadı. Burada ülkeye özgü ve özellikle 2018’in son çeyreğinden gelen etkiler söz konusuydu. Ama dünya genelinde de bankacılık son dönemde pembe bir tablo çizmiyor. McKinsey raporuna göre, küresel bankacılık sektörü 2018 yılında kredi gelirlerinde sadece yüzde 4 büyüdü. Uluslararası danışmanlık firmalarının raporlarından, dünya verilerinden küresel bankacılığın 2020 yılı fotoğrafını çektik.

ANA RİSKLER S&P’nin Küresel Bankacılık 2020 raporuna göre, bu yıl çoğu global bankanın mevcut kredi koşullarıyla mücadele etmesi gerekiyor. 2020’de küresel ekonomi büyümeye temkinli yaklaşılıyor. Bankaların 2020’de ana riskleri olarak yavaşlayan ekonomilerde artan sorunlu varlıklarla aktif kalitesi ve kurumsal gelirlerdeki zayıflama olarak görülüyor. 2019’da 20 bini aşkın global şirket verilerine göre kurumların borçları yüzde 9 büyürken, EBITDA’larda yıllık artış yüzde 1 ile sınırlı kalıyor. Uzun süre düşük giden faizler, 2020’de küresel resesyonu engelleyebilir ama bankaların kârlılıklarını da düşürecek ve iş modellerini test edecek. ABD-Çin arası ticaret savaşları ve stratejik anlaşmazlığın da etkisiyle küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması söz konusu. Bugün dünyada Batı Avrupa ve Japonya negatif faiz ortamında yaşıyor ve bu alan giderek kalabalıklaşıyor. İşte bu tablo, 2020’de bankaların kârlılıklarını sınıyor.

BORÇLANMALAR NASIL OLUR? Dünyada şirketlerin borçlarının gelirlerinden daha hızlı büyümesi de çok önemli bir uyarı. McKinsey Küresel Bankacılık Değerlendirme raporuna göre, dünyada bankaların yüzde 60’ından fazlasının sermaye maliyetlerini karşılayamadıkları ve üçte birinden fazlasının da kırılgan bir yapıda ve risklere açık olduklarını belirtiliyor. Burada Çin’deki yüksek borç kaldıracı global olarak en önemli risklerden. Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde 2020’de finansal koşullar kolaylaşıyor ama yatırımcı iştahı kararsız görünüyor. Türkiye, Lübnan ve Katar’daki bankalar için en önemli risk, dışarıdan borçlanmaya bağlı gelişecek gibi…

BÜYÜME ALANI

"TSS’YE 900 BİN KİŞİ KATILACAK”

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) 4 yıldır hayatımızda. Son dönemde tüm sigortacılıkta TSS satışlarında artış yaşanıyor. Sağlık tarafında sektörün lideri Allianz Türkiye de yaptığı kampanyalarla TSS alanına odaklanıyor. Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan ile büyüme alanı olarak görülen TSS’nin geleceğini konuştuk:

500 BİN EKLENDİ “Son dönemde TSS’de yeni müşteri girişinde ciddi talep artışı yaşanıyor. Özel sağlık sigortalarından TSS’ye geçişler hem ürün kapsamlarının hem hedef kitlelerinin farklı olması sebebiyle kısıtlı kalıyor. Ancak sektör TSS ile yepyeni bir hedef kitleye ulaştı. Özellikle satış kanallarının TSS ürününe odaklanması, farkındalığın artması ve ekonomideki gelişmeler gibi sebepler bu artışın temel etkenleri. 2018’de sektördeki 2,2 milyon olan özel sağlık sigortalı sayısı 2019 yılı sonunda 2,3 milyona çıktı. TSS sahibi olan sigortalı sayısı ise 2018 yılındaki 900 binden 2019 yıl sonu itibariyle 1,4 milyona ulaştı. 2019 yıl sonu verilerine göre toplam nüfusun yüzde 1,6’sı TSS’li. Beklentimiz 2020 sonunda da TSS sigortalı sayısının 2,3 milyona çıkabileceği yönünde. 2023’te sektör genelinde 3,4 milyon TSS sigortalısına ulaşılacağını tahmin ediyoruz.

ANADOLU’NUN TALEBİ Allianz Türkiye olarak bizim de 1,3 milyon TSS sigortalı sayımız olacağını öngörüyoruz. TSS’de geçtiğimiz yıl başlattığımız yüzde 25 indirim kampanyamız büyük ilgi gördü, 2 ayda 15 binden fazla yeni müşteriye ulaştık. Bireysel TSS’de geçen yıla göre prim bazında yüzde 160 büyüdük. TSS satışlarımızda geçen yıl yeni işlerimizin sadece 3’te 1’i İstanbul dışından gelirken, bu oran yarı yarıya geldi. Bu yıl da Anadolu’dan gelen talepteki artışların devam etmesini bekliyoruz. Bugün TSS kapsamında bireysel ve kurumsalda 400 bini aşkın müşterimize hizmet veriyoruz. Özel sağlıkta geçen yıl iyileşme gösteren grup sağlık, bu yıl da performansını sürdürüyor.”