Yılın son sayısını hazırlarken her şeye rağmen ekim ayında enflasyonun yüzde 9’un altını görmesi ekonomiden büyüme sinyalleri gelmesi bana iyi geldi. Peki Yeni Ekonomi Programı’nda önümüzdeki üç yıl için öngörülen yüzde 5’lik büyüme hedefini ve 2020, 2021 yılları için hedeflenen düşük cari açıklarla birlikte yakalamak mümkün olacak mı?

Tüm iş dünyasının aklında bu soru var. Çünkü Türkiye ekonomisinin son 70 yılında cari açık ve büyüme arasında negatif ilişki olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Bu 70 yılın 7’sinde cari fazla verildiğinde ekonomimiz istisnasız küçülmüş ve düşük büyüme performansı göstermiş. Konjonktür sayfalarında bu konuyu irdeledik. Konjonktür sayfalarının yazarı Dr. Orhan Karaca, önümüzdeki 3 yılda yüzde 5 civarında büyüme olursa cari açığın dengelenmek bir yana yükseleceğini düşünüyor. “Önümüzdeki 3 yılda cari işlemlerde bir dengelenme olması durumundaysa hızlı büyüme değil uzayan bir durgunluk olasılığı yükselir” diyor. Elbette bu döngüyü kırmak ve ithalata bağımlı Türk ekonomisinin yapısının değiştirmek için bir yerden işe başlamak gerek. Bu tabloyu 3 yılda olmasa da 10 yıl gibi daha uzun vadede bazı bedellere katlanarak, tasarruf ederek ve yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim yapan bir ekonomik yapıya kavuşarak değiştirmek mümkün.

Yılın son sayısını hazırlarken yine iş dünyasının gündemindeki konuları sayfalarımıza taşıdık, onlara 2020 için ışık tutacak araştırmalar hazırladık. Pek çok şirket aralık ayında 2020 bütçelerinin son hazırlıklarını tamamlayacak. Editör arkadaşımız Ayçe Aksakal, Akkök, Çuhadaroğlu, Doğan, Eczacıbaşı, Tahincioğlu, Yıldız, Zorlu, Kibar, Limak gibi büyük holding ve grupların CEO’larıyla konuşarak onların bütçe yaklaşımlarını, beklentilerini ve temel öngörülerini bir araya getirdi. “Zor Dönemde Esnek Yaklaşım” başlıklı bu araştırmamızı bütçenize son şekli vermeden önce incelemenizi öneriyorum.

Değişmeyen tek şey değişim… Bu yıl “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” adlı dev algı araştırmamızı 19’uncu kez yayınlıyoruz. Türk iş dünyasının birbirinden değerli, güçlü şirketleri yine listede yerlerini aldı. Her zaman söylüyorum, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Burada önemli olan listede olmak… Bir şirketin sıralamadaki yeri itibarının bir sıra üsttekinden daha az ya da çok olduğunun bir ölçütü değil. Türk İş Dünyasının En Beğenilen ilk 20 şirketini ve 35 şirketin beğeni şampiyonlarını tebrik ediyorum. Bu şirketler mayıs ayında düzenleyeceğimiz bir galada ödüllerini alacaklar. Bu galaya destek vermek, sponsor olmak isteyen şirketler şimdiden benimle iletişime geçebilirler.

İyi okumalar diliyorum