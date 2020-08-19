Belirsizliği aşmak için 9 temel önlem

“Salgın tüm dengeleri ve rakamları altüst etti” sözü, yaşadıklarımızın tam anlamıyla özeti. Şubat 2020’de yüzde 12,37 olan tüketici enflasyonu petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımasıyla nisan ayında yüzde 10,94’e dek inmişti. Tüketici enflasyonu mayıs ayında tekrar yükselişe geçerek yüzde 11,39’a ulaştı. Yıl sonunda enflasyonun tek haneye düşürülüp düşürülemeyeceği ise halen belirsizliğini koruyor.

Benzer sisli tablo, istihdam ve işsizlik rakamları için de geçerli. Son dönemde Türkiye’de hem istihdam hem işsizlik rakamlarında azalma var. Oysa normal koşullarda istihdam azalırken işsizliğin yükselmesi beklenir. Bunun nedeni ise işini kaybedenlerin önemli bölümünün iş bulma umudu olmadığından, tekrar iş aramamasından yani iş gücünden çıkması. Salgının altüst ettiği dengelerin yeniden kurulmasıyla bu tozlu, sisli belirsizlik ortamı da azalacak.

Ancak o zamana dek şirketlerin temkin ve tedbiri elden bırakmadan fırtınayı en az hasarla atlatarak gemilerini güvenli limanlara yanaştırabilmesi gerekiyor. Bu ay kapağımıza taşıdığımız, “Acil Önlem Planı” başlıklı araştırma yazımızda 38 dev şirketin pandemi döneminde uygulamaya başladığı önlemleri araştırdık. Siparişleri azaltmaktan yatırımları ertelemeye, tedarik zincirini yakın takibe almaktan maliyet tasarrufuna uzanan 9 ana başlıkta toplanan bir önlem paketi karşımıza çıktı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin uyguladığı bu önlemlerin sizlere de ışık tutacağını umuyoruz. Okumanızı öneriyorum.

Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Evyap CEO’su Mehmed Evyap ve Akfen’in yeni CEO’su Selim Akın gibi iş dünyasının güçlü isimlerinin söyleşilerindeki önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerinin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum.

İyi okumalar diliyorum,

CAPITAL500 İÇİN SON GÜNLER

Capital500, ciro büyüklüğüne göre yapılan Türkiye’nin en kapsamlı araştırması ve Capital500’e başvuru için son tarih 10 Temmuz. Berna Çorak ile bcorak@capital.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ONLINE PROJELERDE BULUŞALIM

Krizle birlikte etkinlik ve projelerimizi online’a taşıdık. Bugüne dek online 5 CEOClub toplantısı gerçekleştirdik. Online zirve ve forumlarımız yıl boyunca devam edecek. “Uzaktan Eğitimde Yeni Trenler”, “Dijitalleşme”, “Yeni Dönem Fırsatları” gibi farklı başlıklarda toplantılar için Capital ile iş birliği yapmak isterseniz lütfen bana yazın. sseckin@capital.com.tr