Türkiye ekonomisine ve iş dünyasına yön veren ve zorlu koşulları en etkili biçimde yöneten liderlerle konuştuğumda şunu görüyorum: Çözüme ulaşmak için problemi doğru tanımlıyor ve doğru soruları soruyorlar. Ünlü yönetim gurusu Peter Drucker’ın öğrencilerine öğrettiği gibi... Sorunlara doğru çözüm önerileri getirebilmek için sadece farklı yaklaşmak gerekiyor. Drucker’ın deyişiyle: “Çözüm asla sır değil. Sadece doğru soruları sormalısınız.” Mevcut duruma yakından değil adeta bir yabancı gibi uzaktan bakabilmek de doğru soruları sormanıza yardımcı olacak bir başka konu. Bu ay son 1 yıldır Türkiye’de iş dünyasının odaklandığı “nakit sıkışıklığı” konusunun farklı sektörlerdeki nedenlerini ve sonuçlarını araştırdık ve bu araştırmayı da kapağımıza taşıdık. Nakit sıkışıklığı gayrimenkul sektöründe borçluluk oranlarının yüzde 50 ila 80 arasına, otomotiv sektöründe problemli alacak oranının yüzde 15’e, turizmde takipteki kredi oranının yüzde 7’ye yükselmesi gibi tehlike sinyallerinin güçlenmesine neden oluyor. Çözüm formülleri ve önerileri ise çeşitli. Bazı sektörlerin iş liderleri stoka çalışmamayı ve ihracata yönelmeyi, bazıları ise vadelerin sektörel olarak sınırlandırılmasını tercih ediyor. Belki bu çözümlerden biri size de ilham verebilir, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Doğru soruyu sorup, kendi şirketiniz için doğru çözümü kurgulamanıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kentsel dönüşüm için Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan bugüne dek kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamalarına 8,1 milyar TL’den fazla kaynak harcandı. Ancak geçtiğimiz ay yaşadığımız can kayıpları henüz depreme tam hazırlıklı olmadığımızı hatırlattı. Yakınlarını kaybeden kederli ailelere baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.