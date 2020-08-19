İş kurmak için beklediğiniz dönem bu olubilir mi?





Yeni dönemde oyunun kuralı değişiyor. Ortaya çıkan bu yeni kurallar konusunda şikayet edebiliriz ya da bu fırsatı değerlendirip iş dünyasında farklı icatlara yönelerek uyum sağlayabiliriz. COVID-19 öncesine ait başarı hikayeleri artık geride kaldı. Mevcut durumda paylaşım ekonomisi kötü görünmeye başladı. Stadyumlar, etkinlikler, havaalanları, kalabalık sergiler, geçit törenleri, profesyonel sporlar, filmler ve komedi kulüplerinin hepsine sosyal mesafe damgasını vurdu. Yeni dönemde belirsizlik sislerini aralayabilen, doğru kararlar alan ve önümüzdeki zorlu zamanları atlatabilecek dayanıklı bir strateji geliştirenler başarıyı yakalayacak.

Peki bu nasıl mümkün?

Yeni dönem teknolojilere bir bakmanızı öneririm. Kargo botları, e-öğrenme, blok zinciri, sanal gerçeklik konferansları, sentetik biyoloji, 5G uygulamaları, yapay zeka robotiği ve kuantum bilgisayarları gibi yükselmekte olan yeni endüstrilerle ilgili bir şeyler yapmak mümkün.

Bunun dışında internetten satış, dijital ödemeler, elektronik sağlık hizmetleri, hayalet restoranlar, tedarik zincirlerinin ülke içine taşınması, internetten satış yapan marketler, üç boyutlu baskı ve son teslimat etabı gibi eski endüstrilerdeki yeni trendleri aramak da faydalı olacaktır.

Yeni bir iş kuran girişimcilerin pandeminin davranışları nasıl değiştirdiğini anlaması ve bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Tarih en iyi şirketlerin bu tür krizlerin sonrasında ortaya çıktığını gösteriyor. Peki ihtiyaçlar neler?

1. Ülke İçine Taşıma Operasyonları

Tedarik zincirlerini kuvvetlendirmenin yollarını arayan şirketler üretimi tüketiciye daha yakın hale getirmeye başladı. Bu durum üretim ve dağıtım operasyonlarında bir enflasyona yol açmış durumda. Yeni dönemde tersine küreselleşme trendleri de çoktan yükselmeye başladı bile. Liderler kuruluşlarının bir daha asla böyle hazırlıksız yakalanmamasını garanti etmeye çalışıyor.

2. Siber Güvenlik

Evden çalışma ve internet bağlantısına giderek daha bağımlı hale gelmiş durumdayız. Bu da siber güvenlik sorunlarını ortaya çıkarıyor. Hem sistemlerimiz için hem de kimlik hırsızlığı ve diğer sosyal mühendislik saldırılarına kurban gidebilecek olan çalışanları korumak için artan bir ihtiyaç söz konusu. Bu tür saldırılara karşı artan farkındalık siber güvenlik hizmet sağlayıcıları için bir nimet olabilir.

3. Yapay Zeka Yüz Tanıma

Yüz tanıma teknolojisi çoktandır pandemiye karşı verilen savaşta bir araç olarak kullanılıyor. Çin’de Hanwang Teknoloji gibi şirketler insanlar maske taksa bile yüzleri tanıyabilen uygulamalar yayınladı. Yüksek ateş COVID-19 semptomlarından biri olduğu için bu sistemler ısı sensörleri uygulayarak bir kalabalıkta vücut ısısı yüksek olan kişileri de işaretleyebiliyor. Bazı ek geliştirmelerle, potansiyel COVID-19 taşıyıcılarının kamuya açık alanlarda bile işaretlenip tanınması mümkün.

4. Elektronik Sağlık Hizmetleri

Bu noktaya kadar tele-tıp pek çoklarının umduğu gibi bir başarı hikayesi olmadı. Takip etme, tavsiye verme, hastalar ve doktorlar arasındaki internetten güvenli bir bağlantı üstünden sağlanan eğitim gelecekte tıbbın ön sıralarında yer almayı vaat ediyor.

5. Otomasyon

Şirketler operasyonlarına daha fazla otomasyon katmaya çalışırken robotik bilimi COVID-19 yüzünden bir hızlanma yaşayacak. Yeni tedarik zincirlerine, yerel üretime, üretimin ülkeye geri getirilmesine ve tamamen insansız üretime verilen önem artacak. Bunların hepsi de yeni robotik formların ortaya çıkmasını gerektiriyor.

6. Batan İşletmeleri Satın Almak

Pendemi sürecinin ardından pek çok şirketin havlu attığını göreceğiz. Bu durum da nakiti olan şirketler için bir fırsat doğuracak. Mevcut kurulu bir işletmeyi satın almak mümkün hale gelecek.

8. Perakende

Perakende internet üzerinden satıştan mobil işletmelere, özel tasarım dükkanlarından sadece sipariş teslim eden restoranlara ve geleneksel mağazalara kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor. Satıcının şekli ne olursa olsun, bir şeyler almak için duyduğumuz iştah kaybolmadı. Bir perakende işi oluşturmaya çalışan girişimcilerin pandeminin kullanıcı davranışlarını gelecekte nasıl değiştireceğini anlaması ve buna uyum sağlaması gerekiyor.

9. Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri farmasötiklerin yönettiği bir endüstriden verilerin yönettiği bir endüstriye doğru bir geçiş yaşıyor. Dijital ikiz gerçek hayattaki fiziksel bir ürün, bina veya kişinin sanal bir temsili demek… Bu temsil bir sandalye, masa, lamba, ev veya hatta kapı komşunuzun şeklini alabilir. Yeteri kadar sensörle birlikte, fiziksel dünyada var olan herhangi bir nesne dijital bir ikizle taklit edilebilir. Öyleyse doktorlar ne zaman birinin sağlığını o kişinin dijital ikizi aracılığıyla uzaktan takip edebilecek?

10. Destekli Yaşam Merkezleri

Duvarlı, kapılı ve ayrı yaşlı bakım evlerinin de dahil olduğu emeklilik köyleri zamanını doldurdu. Yaşlı bakımıyla ilgili on yöneticiden sekizi, bu evlerin sakinlerinin yeni gelenlerden daha hızlı bir şekilde gittiğini bildiriyor. Bu bakım evlerine farklı bir çözüm aranması bekleniyor.

11. Serbest Çalışanlar

Serbest meslek sahipleri ABD’de GSMH’ye yılda 1 trilyon dolarlık bir katkıda bulunuyor ve çoğunlukla yan haklar olmadan çalışıyor. Bu da hastalık izni, işsizlik maaşı veya ücretli izin olmadığı anlamına geliyor. Pandemi ilerledikçe yazarlar, sanatçılar, sürücüler veya hastane çalışanları gibi serbest çalışanlara olan talebin arttığı da ortaya çıkıyor. Gelecekte kendi işini yapmak tam zamanlı işlerden daha güvenli bir seçenek olabilir.

12. Taşınabilir Şarj Üniteleri

Dünyanın elektrikli araba altyapısı büyük bir hızla büyüyor. Fakat hala şarj üniteleri olmayan ve elektrikli araçların şarj üniteleri taşınabilir, esnek ve tekerlekli olsaydı hizmet alabilecek olan yerler var. Bugün Colorado’da yer alan Lightning Systems elektrikli araçlar için mobil bir doğrudan akım şarj ünitesi sunan en son şirketlerden biri oldu. Elektrikli arabalar giderek yaygınlaştıkça pillerin olur olmaz yerlerde bitmesine karşı çözümlere olan talep de giderek daha yaygın hale gelecek.