SORU: Şu anda dijital pazarlama için en iyi sosyal medya platformu hangisi?

Amerika’da ürün ve hizmetlerin çoğu için en iyi sosyal medya platformu Facebook.

Şayet esas olarak gençlere ulaşmak istiyorsunuz ise Amerika’da en iyi sosyal medya platformu Twitter. Eğer mesajınız temel olarak görselliğe dayanıyorsa, o zaman Amerika’da YouTube’dan daha iyi bir platform bulamazsınız. Her ülke birbirinden farklıdır. O yüzden Türkiye’de en iyi platform Facebook, Twitter veya YouTube olmayabilir.

EN ETKİLİ STRATEJİ

SORU: 2020’de şirketler, pazarlama kampanyalarında ne türden uzun ve kısa vadeli hedefler belirlemeli?

Genel prensip olarak, Türkiye’de en mükemmel kısa vadeli hedef, kendi kategorinizde lider olmanızdır. En iyi uzun vadeli hedef de kendi kategorinizde dünyanın geri kalanında lider olmaktır. Eğer markanız Türkiye’de kendi kategorisinde zaten lider konumundaysa, o zaman markanızı örneğin Yunanistan gibi komşu ülkelere götürmelisiniz. Yani bu sefer kısa vadeli hedefiniz, kendi kategorinizde komşunuzda lider olmaktır.

Burada dikkate alınması gereken bir başka prensip daha var. Pazar ne kadar büyük ise markanızın odağının o kadar dar olması gerekir. Markanızı global pazarlara taşıdığınızdan, odağını da küçültmeniz şarttır. Yüz kişi civarında nüfusu olan küçük bir kasabayı ele alalım. Bu ufacık kasabada sizce nasıl bir perakende mağazası olabilir ki? Elbette, neredeyse her şeyin satıldığı türden bir perakende mağazası.

Şimdi İstanbul gibi büyük bir şehre gidelim. Hemen her şeyin satıldığı bir perakende mağazası İstanbul’da başarılı olabilir mi? Kuşkusuz, olamaz. Aynı prensip, markanızı global pazarlara götürdüğünüz zaman da geçerlidir. Pazar ne kadar büyürse markanızın odağının da o kadar daraltılması gerekir.

FİZİKSEL MAĞAZA ŞART MI?

SORU: Biz sadece çevrimiçinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş yeni bir perakende markasıyız. Ancak bugünlerde perakende markalarının her iki kanalda birden, yani hem çevrimiçinde hem de fiziksel mağazalarda faaliyet gösterirse başarılı olunabileceği ileri sürülüyor. Sizin öneriniz nedir?

FARKLI İSİM Hayır. Ancak farklı bir marka ismine sahip perakende mağazaları açabilirsiniz. İnternet yeni bir kategoridir. Yeni bir kategori için de yeni bir marka ismi gerekir. Bugün Amerika’da internet üzerindeki en büyük perakende mağazası Amazon.com’dur ki şu anda internetteki tüm ticari satışların yüzde 38’ini gerçekleştiriyor. Amazon.com tıpkı sizin perakende markanız gibidir, yani Amazon’un Amazon adını kullanarak fiziksel perakende mağazaları açmaya kalkışması feci bir hata olur.

NASIL YAPMALI? Fiziksel perakende mağazalarının da internet perakende mağazalarının da kendilerine has avantajları vardır. Bir internet mağazasında çok daha geniş bir yelpazede yer alan ürün ve hizmetleri daha ucuz fiyata bulabilirsiniz. Fiziksel bir perakende mağazası ise müşterilerine bir malı satın almadan önce dokunup hissederek inceleme imkânı sunar ve ayrıca malınızı hemen teslim alır gidersiniz. Her iki perakende satış kanalında da aynı marka ismini kullanmaya kalkıştığınızda, birçok konuda kafa karışıklığına neden olursunuz. Ürünlerinizi nasıl fiyatlandıracaksınız? Şayet ikisinde de aynı fiyat politikasını izlerseniz, o zaman ya perakende satışlardan zarar edeceksiniz ya da internet üzerindeki satışlarınız azalacaktır. Eğer farklı fiyatlardan satarsanız, bu sefer potansiyel müşterilerinizin kafası karışacak.

ABD ÖRNEĞİ Bu mesaj Amerika’da neredeyse tamamen gözden kaçırılıyor. Amerika’daki büyük perakende satış kanallarının neredeyse hepsi internet mağazalarında aynı marka ismini kullanıyor. Ancak bugüne kadar teki bile başarıyı yakalayamadı. Geçen yıl 514 milyar dolar satış geliri olan dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart’a bakın. Walmart 2000 yılında Walmart.com sitesini açtı. 2018’e gelindiğinde yani aradan 18 yıl geçtikten sonra Walmart.com’un toplam satışlar içindeki payı sadece yüzde 3,1 seviyesinde. Walmart 2015 yılında yaptığı büyük hatanın farkına vararak 3,3 milyar dolara “Jet.com” web sitesini satın aldı.

NETFLIX ÇAĞINDA KİM MUTEBER?

SORU: Pazarlama açısından geleneksel medyanın (TV/radyo kanalları, gazeteler ve dergiler) mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz? Netflix çağından sonra onlar halen muteber kanallar mı?

Netflix çağından sonra televizyonlar itibarlarından pek bir şey kaybetmedi. Haber programları, spor etkinlikleri ve diğer birçok yeni program fikri, önümüzdeki uzun yıllar boyunca televizyonları gündemde tutacak. En azından kısa vadede olsa bile radyolar için de aynısı geçerli. Ancak onların etkinlikleri görsellerinin olmayışı nedeniyle oldukça sınırlı.

Gazeteler ve dergiler için ise durum bayağı sıkıntılı. Uzun vadede onlar büyük bir ihtimalle ortadan kaybolacak. Ancak kısa vadede dergiler, bazı pahalı markalarla dar odaklı ürün kategorileri için etkinliklerini sürdürebilir.