



SORU: Yatırımın geri getirisi (ROI) bugün markaların yaptıkları iletişim harcamaları için en önemli konusu. Sizce ROI hala bir sır olma özelliğini taşıyor mu?

Yatırımın geri getirisi (ROI) sadece bir şirketin iletişim çabalarının başarısının ölçülmesinde önemlidir. Onun sayesinde bir şirket pazarlama programında kullandığı farklı medyaların sonuçlarını takip eder. Ancak bir şirket onunla etkili bir pazarlama stratejisi geliştiremez. Zira strateji bir şirketin iletişim taktiklerinden çok daha önemlidir. Çoğu pazarlamacı şirketin stratejisiyle ilgilenmek varken etkili taktikler geliştirmeye aşırı zaman harcıyor.

YARATICILIĞI HER YERDE KULLANIN

SORU: Reklamcılık sektöründe yaratıcılık ne anlama geliyor? Sosyal medya devriminden sonra yaratıcılık değişti mi?

Yaratıcılığın anlamı orijinal fikirlerdir. Bazen bir marka orijinal bir fikre ihtiyaç duyar, bazen ise duymaz. Tüm olay o an markanın neyle yüz yüze geldiğidir. Daha iyi bir yaklaşım ise ‘özel’ bir fikir geliştirmek ve onu yaptığınız her şeyde kullanmaktır. Örneğin, ambalajda, PR’da ve reklamlarda.

YAPAY ZEKA İLE STRATEJİ GELİŞTİRİLMEZ

SORU: Pazarlamada yapay zeka ile yeni müşteri keşfetmenin haricinde başka hangi alanlarda faydalanılabilir?

Markalar potansiyel müşterileri onlara yeni bir fayda, yeni bir özellik, daha iyi bir fiyat veya yeni bir fikir ya da kavram sunarak kazanabilir. Markanızı pazardaki diğer tüm markalardan farklılaştırmanız gerekir. Ardından hem sözel stratejiyle hem de görsel farklılıkla bu farkınızın reklamını yapmalısınız. Yapay zeka (AI) ile veri yönetimi pazarlama sürecinin yönetilmesinde faydalıdır, ancak bir marka stratejisi geliştirmek için pek işe yaramaz.

MEDYA PLANLAMA HİZMETİ NEREDEN ALINMALI?

SORU: Sizce medya planlaması ajansların kendi içinde mi yapılmalı? Neden?

Müşterinin büyüklüğüne göre değişir. Daha küçük müşterilerle çalışan küçük boyutlu reklam ajanslarının müşterilerin medya planlamasını da yapması beklenir. Fakat büyük müşterilerle çalışan büyük reklam ajansları, medya planlamasının dışardan bir medya planlama şirketi tarafından yapılması kararını muhtemelen müşterilere bırakır.

ÖNCE PR

SORU: Sizce ajanslar, start up’ları marka yapabilir mi?

Start up’ların halkla ilişkiler ya da kısaca PR ajanslarınca ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yeni bir markanın lansmanının bir reklam kampanyasıyla yapılması bizce yanlış. Yeni bir markanın hiçbir güvenilirliği yoktur. Önce bir halkla ilişkiler programıyla markanın itibarı oluşturulur. Yeni markalar veya start up’lar, halkla ilişkiler ajanslarınca ele alınmalıdır. Reklamcılık ajansları da var olan markalar üzerinde çalışmalıdır. Felsefemiz şudur: Önce PR, sonra reklam.

“KÜÇÜK VE BÜYÜK AJANSLARDA DEPARMAN SAYISI FARKLI OLMALI”

SORU: Bazıları ajanslarda departmanların olmaması gerektiğine inanıyor. Kreatif, strateji, medya planlama, BT vs. işleri herkes mi yapmalı? Ne düşünüyorsunuz?

Bu yine reklam ajansının büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Küçük ajanslar az departmanla etkin bir şekilde işleyebilir. Büyük ajanslar; müşteri yönetimi, kreatif, finans, medya planlama ve birçok başka faaliyet için ayrı departmanlara ihtiyaç duyar. Ajans ne kadar büyükse o kadar çok departmana ihtiyaç olur.