“KALİTEYİ ARTIR, FİYATI DÜŞÜR”

SORU: CRM’de (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yeni eğilimler nelerdir? CRM halen önemini koruyor mu?

NEDEN KAYBEDİLİYOR? Şirketler artık yeni müşteriler kazanamadıkları müddetçe hiçbir gelecekleri olamayacağının farkına vardılar ve bundan dolayı müşteri ilişkileri yönetiminin öneminin azaldı. Her yıl mevcut müşterilerin bir kısmı ölüyor. Bazıları ise bir şirketin pazarlama taktiklerinden soğuyor. Diğer bir kısmı zenginleşerek daha lüks markalara kayıyor. Bazı müşteriler de fakirleşerek daha ucuz markalara yöneliyor.

ELDE TUTMA FORMÜLÜ Bir müşteri için en önemli olan ürünün kalitesi, ambalajı ve fiyatıdır. Şirketin müşterilerle olan ilişkisini nasıl yönettiği değildir. Mevcut müşterilerinizi elinizde tutmanın en iyi yolu kademeli olarak ürün kalitenizi artırmaktan ve fiyatınızı düşürmekten geçer.

APPLE PAY KAYBEDİYOR Dünyanın ilk akıllı telefon markası olduğu için eskiden akıllı telefon pazarının yüzde 100’üne sahip olan iPhone’u piyasaya süren Apple’a bir bakın. Geçen yıl Apple’ın akıllı telefon pazarından aldığı pay sadece yüzde 12 civarındaydı ve bu marka şimdi Samsung (yüzde 19) ile Huawei’nin (yüzde 14) ardından üçüncü sırada geliyor. Apple ilk iPhone’nunu 2007 yılında piyasaya sürmüştü. En ucuz fiyatı ise 499 dolardı.

NE YAPMALI? Geçen yıl Apple piyasaya üç yeni iPhone modelini daha sürdü: En ucuz fiyattan XR modelini 749 dolar, XS modelini 999 dolar ve XS Max modelini de 1.099 dolar’dan satışa sundu. Hiç kuşku yok ki Apple pazar payını kaybediyor. Biz olsak tek bir yeni iPhone modeliyle muhtemelen de XS ile piyasaya çıkardık ama 999 dolar fiyatla değil. Onu 600 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürerdik.Daha düşük bir fiyat Apple’ın pazar payını ciddi oranda artırabilirdi. Ve artan pazar payı da Apple’ın üretim maliyetlerini azaltabilirdi. (Ölçek ekonomisi.)

RAKAMLARA YANSIMASI Apple son 10 yıl boyunca 1.664 milyar dolar toplam geliri üzerinden yüzde 22,2 oranında net kar elde etti. Yani bu şirket fiyatlarını astronomik oranda düşürebilecek finansal kapasiteye sahip.

Onun en ciddi rakibi Samsung ise son 10 yıl boyunca neredeyse Apple kadar yani 1.644 milyar dolar toplam geliri üzerinden net yüzde 11.1 oranında (Apple’ın yarısı kadar) kar elde etti.

Bu arada yatırımcılar da Apple’ın pazarlama stratejisinden çekinmeye başladılar. Son beş ayda Apple’ın hisse senetleri pazarındaki piyasa değeri yüzde 29 oranında düştü.

ONLİNE REKLAMCILIK

SORU: Online reklamlarda marka güvenliği çok önemli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketler ne yapmalı?

Şirketlerin sürekli olarak internet üzerinde sadece yetki verdikleri şirketlerin kendi markalı ürünlerini satıp satmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bu hiç de kolay bir iş değil elbette. Fiziksel mağazaların aksine online’da bir şirketin markalarının hilesi hurdasız satılıp satılmadığının kontrol edilmesi çok zordur. Bu aslında yakın gelecekte pek de halledilemeyecek bir sorunmuş gibi görünüyor.

MEDYANIN DİJİTALLE MÜCADELESİ

SORU: Dijital çağda medya şirketlerinin durumu ne olacak? Ayakta kalmayı nasıl başarabilecekler?

ÇÖZÜM YEPYENİ DİJİTAL MARKALAR Hiçbir medya şirketi mevcut trende kafa tutamaz. Gazetelerin, dergilerin, radyonun ve televizyonun Facebook ve Google gibi internet medyaları karşısında zemin kaybettiğinden kimsenin kuşkusu yok. Mevcut trende ayak diremektense bir medya şirketinin kendisine şöyle sorması gerekir: Ben bu trendden nasıl faydalanabilirim?

Amerika’da bir numaralı pazarlama dergisi Advertising Age’dir (Reklam Çağı). Yeni yüzyıla girdikten kısa bir süre sonra Advertising Age dijital trendin farkına vardı ve AdAge.com adında bir websitesi açtı. 2002 yılından bu yana Advertising Age’de köşe yazarlığı yapıyorum. O zamandan beri bu dergiye bir ürün yelpazesi genişletme websitesi olarak değil de yepyeni bir marka ismiyle yepyeni bir websitesi olarak ortaya çıkmalarını önermişimdir.

MEVCUT MODELİN ŞANSI DÜŞÜK Reklamların artık pazarlamada ikincil bir öneme sahip olduğu herkesin malumu. Şirketlerin çoğunda bugün bir reklam müdürü yok, onun yerine CMO denilen pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcıları var. Ancak Advertising Age bunu yapmadı. Bu aslında medya şirketlerinin dijital patlamayla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarının tipik bir örneğidir. Onlar internet üzerinde sadece kendi mevcut markalarıyla varlık göstermeye çalışıyor. Bu strateji nadiren işe yarar. Ben şahsen internet üzerinde kendi mevcut medya isminin bir uzantısıyla gerçekten başarıyı yakalayabilecek bir şirketi hayal bile edemiyorum. İnternet gibi yeni bir kategori için yeni bir marka ismi şart.

CEO MEŞHUR OLMAK İÇİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMELİ Mİ?

SORU: Sizce şirketlerde pazarlama ileitşimi olarak yöneticini ön plana çıkması şart mı?

Evet. Bir şirketi meşhur etmenin en iyi yolu onun CEO’sunu meşhur etmekten geçer. Mesela Amazon’un CEO’su Jeff Bezos en az Amazon kadar bilindik bir insandır. Steve Jobs en azından Apple kadar meşhurdur. Bill Gates en azından Microsoft kadar tanınır. Mark Zuckerberg en azından Facebook kadar meşhurdur. Elon Musk en azından Tesla kadar meşhurdur. Jack Ma en azından Alibaba kadar meşhurdur.

Biz genellikle CEO’lara halk arasında kolaylıkla telaffuz edilebilmesi ve benimsenmesi için isimlerini değiştirmelerini öneririz.



