SORU: Günümüz pazarlamacılığında AI’nın (yapay zeka) kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz. Bugün hangi şirketler AI’dan pazarlama aracı olarak faydalanıyor?

Bugün pek çok şirket ve web sitesi kendi sistemlerinin etkinliğini artırmak için yapay zekadan faydalanıyor. Ancak bugüne kadar bir pazarlama programının başarısında veya çuvallamasında yapay zekanın büyük fark yarattığı gerçek bir dünya örneğine hiç rastlamadım. Yapay zeka tıpkı bir kamera, bir bilgisayar ya da bir yazılım programı gibi sadece bir araçtan ibarettir. Genellikle başarılı bir pazarlama stratejisi aracılığıyla bir marka oluşturmaya çalışan bir pazarlama programının desteklenmesinde kullanılır. Tıpkı yeni bir kategoride ilk marka olmak gibi (iPhone veya Tesla elektrikli araç)… Eğer yeni bir kategoride ilk marka olmayı başaramamışsanız, o zaman tek yapmanız gereken o kategoride lider olanın yaptığının tam aksini yapmaya çalışmaktır. Örneğin enerji içeceği pazarında Monster markası Red Bull’un ardından kendini 2 numaralı en güçlü marka olarak konumlandırdı. Çünkü Monster ürününü piyasaya Red Bull ve onun neredeyse tüm rakiplerinin kullandığı 8.3-oz ebadında değil 16-oz ebadındaki teneke kutularla sürülmüştü. Pazarlamada başarı stratejiye bağlıdır, kullanılan araçlara değil.

OYUNLAŞTIRMA NASIL KULLANILMALI?

SORU: Son zamanlarda popüler markaların pazarlamada en sık başvurduğu taktiklerden biri de oyunlaştırma (gamification). 2019’da akıllarda kalan oyunlaştırarak-pazarlama örnekleri nelerdi ve onları başarıya ulaştıran faktörler arasında neler vardı?

Oyunlaştırma hakkında konuşulacak çok şey var, ancak sadece oyunlaştırma stratejisiyle sıfırdan marka olmuş herhangi bir örneğe hiç rastlamadım. Ayrıca yeni bir markanın sadece oyunlaştırma stratejisiyle oluşturulması ve pazardan pay alması imkansız denilecek kadar zor. Elbette, mevcut oturmuş bir marka oyunlaştırma taktiklerinden faydalanabilir (Bilhassa gençlerle birlikte), ancak bunun sadece markanın diğer pazarlama stratejileriyle pazarda oturması sağlandıktan sonra yapılması gerekir.

KARANLIK PAZARLAMA

SORU: Hükümetin reklamının yapılmasını yasakladığı bir endüstride (alkollü içecekler piyasası gibi) çalışan bir pazarlama müdürüyüm. Kendi ürünlerimiz için “karanlık pazarlama” tekniklerinden faydalanmak istiyorum. Karanlık pazarlama için en iyi taktikler ve yöntemler nelerdir?

Bir markanın reklamını yapmanın iki yolu vardır. Birisi “paralı” reklamlardır ki bu besbelli Türkiye’de sizin endüstrinize yasaklanmış durumda. İkincisi ise PR, yani halkla ilişkilerdir. Bir PR programı, gazeteler ve dergiler gibi medya kuruluşlarının ürünleriniz hakkında yayınlar yapmasını sağlamaya çalışır. PR aslında reklamlardan çok daha etkilidir, çünkü tüketiciler yayın kuruluşlarının kendilerine ürünlerinin reklamını yapması için para ödeyen şirketlerden çok daha objektif olduklarına inanır. Günümüzde PR programları, gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar gibi geleneksel medya kuruluşlarına ilaveten çabalarının çoğunu, internet üzerinde yoğunlaştırıyor. İnternet, mesajınızı potansiyel müşterilere ulaştırmanın düşük maliyetli ama oldukça etkili bir yoludur. Bu yüzden sizin şu anda zamanınızın çoğunu internet üzerinde markalarınız ve ürünleriniz hakkında çarpıcı mesajlar bulmaya harcamanız gerekir.