Sadık müşteriler döner mi?





SORU: Pandemi kısıtlamalarının hafiflemesiyle tüketicilerin fiziksel mağazalara ve alışveriş merkezlerine döneceğini düşünüyor musunuz? Fiziksel satış dünyasında müşteri sadakati açısından neler değişebilir?

ONLINE DENEYİM Bazıları dönecek, bazıları da dönmeyecektir. İnternetten alışveriş yapan pek çok müşteri bu şekilde satın almaya devam edecektir çünkü bunun ne kadar kolay ve rahat olduğunu öğrendiler. Bu, fiziksel satış mağazalarına zarar verecektir. Fiziksel bir satış mağazası ne yapmalı? Olasılıklardan biri bir internet mağazası açmak. Fakat mağazanın ticari adını kullanarak değil. Bu bir felaket olur. Amerika’da neredeyse her büyük perakende zinciri bir internet mağazası açtı. Bu internet mağazalarından hiçbiri çok başarılı olamadı. Diğer yandan yeni isimleri olan pek çok yeni internet mağazası çok başarılı oldu.

ODAĞI DARALTIN Diğer olasılık da satış mağazasının odağını daraltmak. Bunun iki avantajı olur: Birincisi mağaza kendini bir kategoride “uzman” olarak tanıtabilir. İkincisi mağazanın daha dar bir ürün gamında daha fazla çeşitleri olabilir. İnternet çağında, ortalama bir satış mağazası fazla büyük olup çok çeşitli ürün ve hizmetler sunuyor. İnternet mağazaları geniş bir ürün çeşitliliği sunabilir. Örneğin Amazon.com’da 13 milyon kitap bulunuyor. Eğer fiziksel bir kitapçı Amazon’la rekabet etmek isterse, odağını belli bir kitap kategorisine yöneltmek zorunda.

PAZARLAMADA KORONA ETKİSİ

SORU: Pazarlama ekipleri Korona virüs yüzünden gerçekleşen değişikliklere nasıl yanıt vermeli? Bütçelerini pazarlama kanalları arasında yeniden paylaştırmalılar mı?

Kendilerine “Korona virüs yüzünden müşteriler ne gibi değişiklikler yaptı” diye sormalılar. Değişikliklerden biri internete daha fazla bel bağlanması… Sadece ürün almak için değil, aynı zamanda neredeyse her şey hakkında bilgi almak için de. Pek çok şirket pazarlama bütçelerini dijital reklamlara daha fazla bel bağlama konusuna yöneltmeye karar verebilir.

ALIŞVERİŞTE SALGIN KORKUSU NASIL AŞILIR?

SORU: Biz çoğunlukla fiziksel mağazalarımız üzerinden iş yapan geleneksel bir perakende markasıyız. Müşterilerimizin pandemi korkusu olmadan mağazalarımıza gelebilmeleri için onları güvende hissettirecek ne gibi uygulamaları yürürlüğe sokmalıyız?

Kısa vadede, çoğu fiziksel mağaza, müşterilerinin “güvenliklerini” artırmak için değişiklikler yapmak zorunda. Belki tek yönlü reyonlar kurabilirler. Bazı durumlarda müşterilerin maske takmasını isteyebilirler.

Hiçbir şey sonsuza dek sürmez, pandemiler bile... Korona virüs pandemisi geçtiğinde, bir satış mağazası bu güvenlik önlemlerine dair tüm izleri çabucak silip temizlemeli. Alışveriş yapmanın tehlikeli olabileceğini müşterilere hatırlatmayın.

GLOBAL MARKALARIN PANDEMİ SINAVI

SORU: Küresel markaların pandemi boyunca karşılaşacağı en büyük zorluklar neler?

GLOBALLEŞME ENGELİ Amerika gibi ülkelerdeki pek çok kişi küresel ticarete yönelik olumsuz tavırlar geliştiriyor. Pandemi sırasında olduğu üzere maske ve ilaçlar gibi belli ürünler konusunda kıtlık olacağından endişe ediyorlar. Bu onları, bir daha asla kıtlık olmaması için ülkelerin gelecekte daha bağımsız olması gerektiğine inandırdı. Bu, küresel ticaret konusunda engellere yol açabilir. Ben bunun bir hata olduğunu düşünüyorum.