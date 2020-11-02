SALGIN ETKİSİNDE PAZARLAMA TRENDLERİ

SORU: COVID-19 sonrası dönemde ne gibi yeni pazarlama trendleri beklemeliyiz?

ONLINE AÇILIM Ürünleri doğrudan tüketicilere satmak üzerine kurulmuş olan pek çok yeni internet sitesinin açıldığını göreceğiz. Neredeyse her fiziksel mağaza ürünlerini online olarak satabilmek için bir internet sitesi açtı. Bunların neredeyse hepsi internet sitelerinde mevcut marka isimlerini kullanıyor.

YENİ MARKA ŞART! Pek çok perakendeci hatalarını fark edecek ve yeni marka isimleriyle yeni internet siteleri açacak. Pazarlamada temel bir prensip vardır. Yeni bir kategori yeni bir marka adı gerektirir. Elektrikli arabaları ele alalım. Tesla bu yeni kategorideki ilk markaydı. Fakat dünyanın diğer büyük otomobil şirketlerinin her biri ne yaptı? Yeni elektrikli arabaları mevcut marka isimleriyle tanıttılar.

TESLA FARKI BMW, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen ve diğer pek çokları bunu yaptı. Bunun sonucu olarak da Tesla bu kategoride açık ara lider oldu. Tesla geçtiğimiz yıl ABD’de elektrikli araba pazarının yüzde 77’sine sahipti. İki numara olan Chevrolet ise pazarın sadece yüzde 7’sini elinde tutuyor. Yeni bir kategori yeni bir marka adı gerektirir. Fiziksel perakende mağazaları için de internet yeni bir kategori.

PANDEMİ TÜKETİCİ DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

SORU: COVID-19 sonrası dönemde ne gibi yeni tüketici trendleri beklemeliyiz? Korona virüsün tüketici tüketici davranışlarını değiştireceğini düşünüyor musunuz?

En büyük trend fiziksel mağazalardaki düşüş ve internet mağazalarının yükselişi olacak. COVID-19 dönemi boyunca pek çok müşteri evden çıkmadı ve ürünleri fiziksel mağazalardan almak yerine internet sitelerinden sipariş etti. Böyle yaparak da zaman ve paradan tasarruf edebileceklerini öğrendiler. Pandemi bittiğinde bu müşterilerin pek çoğu fiziksel mağazalardan alışveriş yapmak için dışarı çıkmak yerine ürünleri online olarak sipariş etmeye devam edecek.

YENİ PAZARLARA AÇILIŞ REHBERİ

SORU: Biz küresel pazarlara yeni açılan oturmuş yerel bir perakende markasıyız. Yeni pazarlarda tanınmaya başlamamız için ilk adımlar neler olmalı?

TELAFFUZ KOLAYLIĞI İlk ve en önemli adım marka adınızın dünya pazarlarında yazımının ve telaffuzunun kolay olmasını sağlamaktır. Türk dili Latin alfabesini kullanıyor olsa da pek çok Türk markası küresel markette etkili olmaz. İngilizce dünyanın ikinci dili haline geldi, bu yüzden marka adınızın İngiliz dilinde işe yarar olması önemli. Ziraat Bankası, Arçelik, Yapı Kredi, Ülker Bisküvi, Anadolu Efes ve Şişe Cam gibi Türk markalarını yazmak ve telaffuz etmek İngilizce konuşan biri için çok zor. Zor bir isimle küresel bir marka yaratmak fazlasıyla zordur.

FARKLI İSİM Peki, eğer marka adınız küresel pazarda pek işe yaramayacaksa ne yapmalısınız? Sorun yok. Farklı bir marka adı kullanın. Örneğin Rusya’nın lider votka markası Kremlyovskaya’dır. Elbette bu isim Rusya’da işe yarıyor fakat Amerika’da ve diğer pek çok ülkede durum böyle değil. Bu marka Amerikan pazarında tamamen başarısız oldu. Kremlyovskaya’nın votka markasını Amerika’da “Red Square” votka olarak isimlendirmesini önerdik. Fakat çok, gerçekten çok az şirket dışarıdan gelen tavsiyelere kulak verir.

DOĞRU MARKA ADI NE KADAR ÖNEMLİ?

SORU: Yeni bir kategori veya ürün için doğru bir marka adı seçmek ne kadar önemli? İyi bir ürünün yanlış marka adı yüzünden başarısız olduğu örnekler var mı?

Eğer markanız Tesla örneğinde olduğu gibi yeni bir kategorideki ilk marka değilse hangi marka adını seçmelisiniz? Kategorideki lider markanın tam tersi bir marka adı seçmelisiniz. Red Bull pazardaki ilk enerji içeceğiydi. ABD’de piyasaya sürülen binden fazla enerji içeceği markasının hemen hepsi Red Bull sayesinde ünlü olan 250 ml’lik teneke kutulardaydı.500 ml’lik bir kutuda piyasaya sunulan Monster markası hariç. Daha büyük boyutlardaki kutu ve Monster adı markanın ABD pazarındaki enerji içecekleri arasında güçlü iki numaralı marka olmasına yardım etti. Red Bull’un yüzde 43 pazar payı mevcut ve Monster da yüzde 39 pazar payına sahip.