Tüketimde korona etkisi

SORU: Korona krizi dönemi tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirecek? Bu değişikliklerin kalıcı olacağını düşünüyor musunuz?

“BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞEBİLİR” Koronavirüs insanları hayatın kısa olduğuna ve onun her an bitebileceğine inandırıyor. Ayrıca insanları kendilerine daha iyi bakma ve belki de diyet yapma konusunda cesaretlendiriyor. Her şey normale döndüğünde ki dönecektir de, çoğu sektör kendine gelecek ve önceki kalıplar çok az değişecek. Değişim göstermesi muhtemel olan sektörlerden birisi gıda endüstrisi. Dediğim gibi, insanlar kendilerine daha iyi bakmaya çalışabilirler, özellikle de Türkiye’de.

“TÜRKİYE’DE OBEZİTE ALARMI” Çünkü Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye yüzde 32'lik yetişkin obezite oranıyla artık Avrupa’nın en obez ulusu. (Avrupa ortalaması yüzde 23.) Bu oran yüzde 42’lik bir yetişkin obezite oranına sahip olan ABD kadar kötü değil. Danışmanlık firmamız daha az karbonhidrat ve yağ yemeye ve daha fazla protein ve lif tüketmeye odaklanan yeni bir internet sitesi açarak Amerika’daki bu sorun hakkında bir şeyler yapmaya çabalıyor. İnternet sitesinin adı CarbFatProteinFiber.com

REKLAM VE PAZARLAMA DÖNÜŞECEK Mİ?

SORU: Koronavirüs süreci reklam ve pazarlama kampanyalarını nasıl değiştirecek? Bazı değişiklikler gözlemlediniz mi?

İKİ YAKLAŞIM Koronavirüs Amerika’daki neredeyse tüm reklam ve pazarlama kampanyalarını çok belirgin bir şekilde değiştirdi. Çoğu markanın kullandığı iki yaklaşım var: Biri tüm reklamları durdurmak ve ikincisi de virüsle ilgili reklam kampanyaları yürütmek. Bu kampanyalar kar amacı gütmeyen çeşitli kuruluşlara bağış yapmayı içeriyor veya virüsü durdurmak için evden çalışma gibi çeşitli yöntemleri teşvik etmeye çalışıyor.

NE YAPMALI? Bence virüsle ilgili reklam kampanyaları para israfı. Tüketiciler hangi markaların yardımcı olduğunu ve hangilerinin virüsü görmezden geldiğini kolayca unutur. Tavsiyem her şey normale dönene kadar bu tür kampanyaları durdurmak olurdu. Çünkü işler bir gün kesinlikle normale dönecektir.

LÜKS MARKALAR KRİZDE NASIL DAVRANMALI?

SORU: Müşterilerimizin alışkanlıkları ve ürünlerimizin spesifik özellikleri nedeniyle çevrimiçi satış yapmayı tercih etmeyen lüks bir perakende markasıyız. Ne var ki, Korona süreci boyunca sadece e-satış kanalları olan markaların ayakta kalma şansı olduğunu gördük. Markamıza ve sadık müşterilerimizin tüketim alışkanlıklarına uyan bir online çözümü nasıl bulabiliriz?

BAŞARI ŞARTI Lüks ürünlerinizi online olarak satmak için bir internet sitesi açabilirsiniz. Fakat biz kendi markanızdan farklı bir markayla internet sitesi açmanızı öneriyoruz. Amerika’daki neredeyse her perakende zinciri ürünlerini online olarak satmak için kendi marka isimleriyle internet siteleri açtı. Neredeyse her perakende zinciri de mevcut marka isimlerini bu internet sitelerinde kullandı. Bu sitelerin neredeyse hiçbiri başarılı olamadı.

YENİ İSİMLER Başarılı internet sitelerinin neredeyse hepsi Amazon.com gibi yeni marka isimleri kullanıyor. Neden peki? Çünkü bu farklı bir kategori. Farklı bir kategori de farklı bir marka adı gerektirir. Küresel otomobil endüstrisine bir bakın. Dünyadaki neredeyse her büyük otomobil üreticisi kendi isimleriyle bir elektrikli araç tanıttı. Neredeyse hiçbiri de başarılı olamadı. Elektrikli araçlar konusunda lider, sadece elektrikli araçlara odaklanmış yeni bir şirket olan Tesla’dır. Yeni bir kategori yeni bir marka adı gerektirir.

AMAZON ÖRNEĞİ İnternetteki bir dükkân ürünlerini fiziksel bir perakende dükkanından daha düşük fiyatlara satabilir çünkü pahalı mağazalara ihtiyaç duymaz. Ayrıca bir internet mağazasının çok daha büyük bir ürün gamı olabilir. Amazon.com’da milyonlarca kitap bulunurken fiziksel bir kitap dükkanı belki yüz bin kadar kitap bulundurabilir. Peki, internet mağazanızda aynı marka ismini kullandığınızda ürünlerinizi nasıl fiyatlandırırsınız? Eğer internet mağazanızdaki fiyatlar fiziksel mağazalarınızdakinden düşükse, potansiyel müşterilerinizin kafasını karıştırırsınız. Eğer internet mağazanızdaki fiyatlar fiziksel mağazalarınızdakiyle aynıysa, rakiplerinize müşteri kaptırırsınız.