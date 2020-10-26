MÜŞTERİ SADAKATİNDE PANDEMİ ETKİSİ

SORU: COVID-19’un müşteri sadakati üzerindeki etkisi ne olacak ve markalar bu yeni zorluklarla nasıl başa çıkacaklar?

ONLINE SİPARİŞ Korona virüs etkisini göstermeye başladığından beri ortaya çıkan zorlukları bir düşünelim. Pek çok tüketici evden çıkmıyor ve ürün ve hizmetleri telefon ve internet üzerinden sipariş ediyor. Pandeminin etkisi ortadan kaybolduktan sonra bu tüketiciler ne yapacak? Pek çoğu dışarı çıkıp mağazalara gitmek yerine evde kalacak ve ürün ve hizmetleri telefon veya internet üzerinden sipariş edecek.

VAKİT NAKİTTİR Vakit nakittir. İnternetten sipariş vermek bir sürü vakit kazandırıyor. Bu etki lider markalara fayda sağlayacak ve yeni başlayan markaların satış yapmasını da daha fazla zorlaştıracak. Lider markalar küçük markalara göre her zaman çok daha güçlü bir pozisyonda oldu. Korona etkisi de pazardaki liderlerin pozisyonunu güçlendirecek.

HANGİ PLATFORM ÖNE ÇIKACAK?

SORU: Pandemi süresince internet satışlarında meydana gelen hızlı yükselişi düşünürsek, reklamcılar için önümüzdeki dönemde hangi medya platformu önemli olacak? Televizyon ve radyo gibi geleneksel reklam platformlarının yeni gerçeklikteki payı nasıl şekillenecek?

Yazılı medyanın başı ciddi şekilde belada… Amerika’daki pek çok gazete ve dergi kapanıyor.

Televizyon daha güçlü ve uzun vadeli bir pozisyonda çünkü görsel hareketleri sözlerle birleştiriyor. Radyo ise bu ikisinin arasında bir yerde, gerçi çalışanların ofisleri yerine evlerinden çalışması konusundaki güçlü trend yüzünden radyo zarar görebilir.

KORONA DÖNEMİNDE MÜŞTERİ İLETİŞİMİ

SORU: Korona sonrası dönemde markaların iletişimi nasıl olmalı? Müşterilerle etkileşime geçerken mizah mı yoksa doğrudan mesajlar mı uygun olur?

Mizah kesinlikle olmaz. Markaların ciddi olması lazım. Fakat pandemi ortadan kaybolana kadar markaların pazarlama için çok para harcamalarının gerekip gerekmediğinden emin değilim. Pek çok tüketici virüsü ve kendi finansal durumlarını düşünüyor. Markalara ve onların pazarlama mesajlarına dikkat edecek durumda değiller. Pazarlama paranızı bugün elinizde tutun. Bu parayı yarın pandemi sonrası harcayın.

KRİZDE ŞİRKETLER NASIL DAVRANMALI?

SORU: Kriz süresince şirketlerin doğru şekilde davranması ne kadar önemli? Krizde “doğru hareket eden” küresel markalara örnek verebilir misiniz?

Bireysel şirketlerin Korona kriziyle başa çıkmak için neler yaptığını açıklayan bir sürü pazarlama mesajı okudum. Fakat dürüstçe söylemek gerekirse bu mesajların hiçbirini hatırlamıyorum. Neden peki? Çünkü ben de pek çok tüketici gibiyim. Aklım hangi markaları satın alacağımda değil. Aklım virüste ve onun ekonomimize ve politikamıza verdiği zararlarda.