SORU: Sosyal medya tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?
“CEO’LAR SOL BEYİNLİ”
SORU: Pazarlamacıların yeni özellikleri neler? Onların ne türden yeteneklere sahip olması gerekiyor?
İki beyniniz vardır, sağ beyin ve sol beyin. Herhangi bir şeyden iki tane olduğunda biri baskın olur. İki kolunuz vardır ama birini daha çok kullanırsınız. Ya sağ elinizi kullanırsınız ya da solaksınızdır. Benzer şekilde ya sağ beyinli ya da sol beyinlisinizdir. Sol beyin seslerle, sağ beyin ise görsellerle ilgilenir. Ayrıca sağ beyin duygularınızın da merkezidir. Sol beyinliler konuşkan ve dışa dönük insanlardır. Onlar ayrıntılara çok önem verirler. Sağ beyinliler ise sessiz ve içe kapanıktırlar. Onlarda ayrıca “büyük resmi” görebilme yeteneği de vardır.
Büyük şirketlerin CEO’ları genellikle sol beyinli olur. En etkili pazarlamacılar ise sağ beyinli olma eğilimindedir. CEO’lar işe şirketin bakış açısıyla bakar. Pazarlamacılar ise işe tüketicilerin bakış açısıyla bakar.
Gelin şimdi günümüzde dünyadaki en büyük pazarlama problemi olan yelpaze-genişletme meselesine bir bakalım. CEO’lar işe şirketin bakış açısından baktığından neredeyse daima kendi markalarının yelpazesini genişletmek isterler. Tipik deyimdir: “Neden olmasın? Biz işimizi büyütmek istiyoruz.”
ÜNLÜ PAZARLAMASI NEREDE İŞE YARIYOR?
SORU: Marka sadakatinde ünlü insanları kullanmanın önemi nedir?
Kategorisine göre değişir. Ünlü insanlar, daha çok spor malzemeleri, spor ayakkabılar, giyim gibi görünürlüğü oldukça yüksek ürünlerde işe yarar. Tüketiciler ünlü insanların onaylamalarının arkadaşlarını ve akrabalarını etkileyeceğine inanır.
Ancak ünlü insanların verdikleri onaylamalar, yiyecek gibi “görünmez” ürünlerde neredeyse hiç işe yaramaz. Belirli bir marka tereyağı alarak arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı etkileyemezsiniz.
EN İYİ MARKA ALGISI YARATIN
SORU: Marka sadakatinin halen önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü aralarından seçim yapılabilecek yığınla marka var…
Marka sadakati insanların hakkında sürekli olarak konuştuğu bir kavram. Oysa tüketiciler neredeyse asla kendilerini “belirli bir markaya sadık” hissetmez. Onlar markalara sadık oldukları için o markaları satın almaz. O markaları kendi kategorilerinde en iyi markalar oldukları için satın alırlar. “Marka sadakati” yaratmak yerine markanızın kendi kategorisinde en iyi marka olduğu izlenimini yaratmaya çalışmak daha iyi bir yaklaşım olur. Örneğin BMW reklam kampanyasını başlatırken şu sloganı kullanmıştı: Nihai sürüş makinesi...
“PR İYİ BİR YOLDUR”
SORU: Tüketicilerle iletişim kurmanın yeni yolları neler?
Yeni değil ama tüketicilerle iletişim kurmanın en iyi yolu PR, yani halkla ilişkilerdir. Tüketiciler reklamlarda markanız hakkında söylediklerinizden çok markanız hakkında medyada çıkan hikayelere inanma eğilimindedir. Eğer bir parça olumlu PR yapmayı başarabilirseniz, ardından internet ve sosyal medya bu mesajınızı son derece düşük maliyetlerle çok sayıda insana ulaştırmanızı sağlar.