GÜNDEM

AÇIK BANKACILIK MÜŞTERİYE ÇALIŞACAK

2019 sonunda yapılan kanun değişiklikleriyle hayatımıza girmeye hazırlanan açık bankacılık, tamamen müşteri lehine çalışıyor. Birleşik Krallık’ta başlayıp Avrupa’dan dünyaya yayılan ve devrim yaratacak açık bankacılık, en basit anlatımıyla bankalar tarafından tutulan müşteri finansal bilgilerinin müşteri izniyle fintechler gibi üçüncü parti şirketlere açılması anlamına geliyor. Avrupa'nın en büyük finansal teknoloji platformu FinLeap Connect Yönetici Ortağı Taner Akçok, açık bankacılıkta yakın gelecekte yaşayacağımız artıları şöyle aktarıyor:

DÜŞÜK KREDİ, YÜKSEK MEVDUAT “Bankalar açısından açık bankacılık ilk etapta avantaj değil gibi görünüyor. Bankaların güvenliği, müşteri bilgilerini koruması çok önem taşıyor. Bu alanda dünyada Çin, Hong Kong, İngiltere, ABD ve Kanada ileride. Tayland, Malezya, Tayvan, Yeni Zelanda, Endonezya gibi ülkelerde de açık bankacılık gelişme evresinde diyebiliriz. Türkiye’de ise bugün daha çok regülasyonlar konuşuluyor. Açık bankacılık hem bireysel hem kurumsal müşteriler lehine pek çok artı sunuyor. Örneğin alt ürünlerde bireylere robot danışmanlarla harcama& tasarruf tavsiyeleri veriliyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde bireyler daha uygun oranlı kredi bulabiliyor. Eğer kullanılan kredi varsa yeniden yapılandırılması ya da kullanımına dair tavsiyeler alabiliyorlar. Aynı şekilde daha yüksek oranlı mevduat faizi almak da mümkün olacak.

KURUMLARA ÖZEL Yapılan araştırmalar 5 kişiden 3’nün aldığı bankacılık hizmetinden memnun olmadığını gösteriyor. Arama motoru teknolojisi ve uyumla bankalarda ve sigorta tarafında daha rekabetçi fiyatlar göreceğiz. Ayrıca kişiler arası borçlanma (crowdlending) ya da kişilerin birleşerek yatırım yapmaları gibi (crowdinvesting) formülleri görmeye başlayacağız Sadece bireyselde değil şirketler için de özellikle bankalar arası iletişim kanalları üzerinden tüm banka hesaplarına erişilebileceği için nakit durumu, likidite yönetimi için şirketlere farklı finansal seçenekler sunmak mümkün olacak. Blockchain bankacılık bu alanda yaygınlaşacak. Türkiye’de bankalar daha çok kendi içlerinde teknoloji üretmeye dönüyor. Bu yeni dönemde daha çok iş birliği yapılacak.”

YENİ İŞ MODELİ

KOBİ’LERİ DİJİTALLEŞTİRME ÇABASI

Bankalar KOBİ’leri dijitalleştirmek için yarışıyor. Ödeme sistemlerinde çeşitlilik, blockchain ve yapay zekanın hayatımıza girmesiyle iş dünyasında çalışma prensipleri değişiyor ve KOBİ’lerin de ayak uydurması için farklı projeler hayata geçeriliyor. QNB Finansbank’ın Dijital Köprüsü projesi de bunlardan biri. QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ile bu projenin katkılarını konuştuk:

25 BİN BAŞVURU “Dijital Köprü’nün ilk kampanyasını eylül sonunda ücretsiz KOBİ e-dönüşüm paketi kapsamında başlattık. Büyük ilgi gördü çünkü paket ortalama bir KOBİ’nin yılda 20 bin TL bütçe ayırarak kullanabileceği e-dönüşüm ürünlerinden oluşuyor. e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye ve e-defter ürünleriyle başladık, daha sonra e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzunu da ekledik. 2019 sonunda hedeflediğimiz başvuru adedine ilk ayda ulaştık. 2019’u 25 binin üzerinde başvuruyla bitirdik. QNB Finansbank ve QNB eFinans modelinde tüm çalışma koşulları gönüllülük esaslı. İsteyen KOBİ hesabını kullanır, isteyen kullanmaz yine de bu hizmetten faydalanır. Bu şekilde önemli ölçüde yeni müşteri kazandık.

HEDEF 100 BİN KOBİ İlginin aynı yoğunlukla devam edeceğini düşünüyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğle Temmuz 2020’den itibaren şirketlerin e-faturaya geçişte yıl sonu ciro kriterinin 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye inmesiyle daha fazla yeni müşteri kazanacağımızı düşünüyoruz. Yeni düzenlemelerle 2020’de e-dönüşüm pazarının 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 2021 yılında gelmek istediğimiz nokta 100 bin KOBİ’mizin dijital köprü platformunu kullanması. Ön muhasebe, insan kaynakları işlemleri ve cari mutabakat işlemleri gibi çözümleri dijital ortamda sunan firmalarla, birbiriyle konuşan sistemler kurmak üzere ortaklıklar yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunları da ücretsiz olarak platform üzerinden sunacağız. Kampanyamızı 2022’den de ileri bir tarihe uzatabiliriz.”

GÖSTERGE

“Ocak’ta TCMB’nin 75 baz puan faiz indirimiyle Türkiye enflasyonun altında yani negatif reel faiz veren ülkeler arasında. 0,55 negatif reel faize sahibiz. Bu listede Macaristan yüzde 3,1 ile Hindistan yüzde 2,2 ile ilk sıralarda. “