YENİ ALAN

Bireysel emeklilik şirketlerinin mevzuattaki güncellemeler sonrası sağlık ve hastalık branşlarında ruhsat alabilmesinin önü açıldı. Sektördeki birçok şirket, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. İlk hamle Fibaemeklilik’ten geldi. Şirket, aralık ortası itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortası satıyor. 2018 ortalarında da özel sağlık ürünlerini tüketicilere sunacaklarını belirten Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ile bu alandaki planlarını konuştuk:

“FARKLILIK GETİRECEĞİZ” “Mevzuattaki değişiklikle sağlık branşında satış ruhsatı alma hakkını önemli bir fırsat olarak gördük. Allianz ile iş birliği yapıyoruz, arka tarafta tüm hastane ve eczane anlaşmaları için altyapılarını kullanacağız. Onaylarımızı aldık. Aralık itibarıyla satışa başladık. Aslında sağlık, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarını tamamlayan bir unsur. Bugüne dek müşterilerimize emekliliğe giden yolda eşlik ettik ve hayat sigortasıyla destek olduk, artık sağlıklarını da güvencesi altına alabileceğiz. Biz işimize uzun vadeli bakıyoruz, sağlık tarafında da böyle bir farklılık getireceğiz. Hayat dışı branşlarda ürünler yıllık alınıyor. Ama tüketici için sağlık sigortalarında en önemli unsur, ömür boyu yenileme garantisi almak oluyor. O nedenle bence olması gereken baştan uzun vadeli sağlık sigortalarının düzenlenmesi. Bizim konsantrasyonumuz da bu konu olacak, uzun vadeli 10-20 yıllık sağlık sigortaları satabilmek lazım.

10 BİNE ULAŞMAK İlk yıl için net hedefleri vermek zor, daha öğrenme sürecindeyiz. Nasıl ürünler yaratabileceğimizi öğreneceğiz. Bizim sektördeki diğer şirketlerle rekabet etme amacımız yok; kendimizi ayrıştırmak için çabalayacağız. 2018 ortalarında özel sağlık sigortalarını da satmaya başlayacağız. İlk yıl 10 bin gibi bir sigortalıya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Satış kanalı olarak banka, acente ve online satışı birlikte yürütmeyi planlıyoruz. Var olan bir şirketin altyapısını kullanmak da bize maliyet avantajı sağlayacak. Hedefimiz, sektöre uzun vadeli bakışı getirmek. Fibaemeklilikle yola devam edenlerin sağlık tarafındaki ihtiyaçlarına da talibiz. Yeni çıkan tamamlayıcı sağlık ürünümüz FibaTamSağlık poliçesiyle yatarak tedavi, suni uzuv, evde bakım ve ambulans teminatlarından faydalanmak mümkün olacak.”

GÜNDEM

KÂRDA SEYİR NASIL OLUR?

Bankacılıkta bu yıl sonu kârlılık oranı merak konusu. Aynı şekilde 2018 için de bir nebze düşüş beklense de bu düşüşün ne kadar olacağı üzerine farklı tahminler yapılıyor. Biz de banka analistleriyle bu konuyu masaya yatırdık.

İKİ FAKTÖR ETKİLİ Yatırım Finansman Banka Analisti Gökay Böbek, bu yıl sonu için halka açık 6 bankanın yüzde 30 gibi bir kârlılıkla yılı kapatmasını bekliyor. Böbek, 4’üncü çeyrekte sektörün kârlılığında, 3’üncü çeyreğe göre bir toparlanma olacağını düşünüyor. “Toparlanmada iki önemli etki var: İlki, KGF uzun vadede kredi getirilerine olumlu yansıyor. İkinci ve daha etkili olan faktör ise bankaların taşıdığı TÜFE endeksli bonolar var. Enflasyonun yükselmesiyle bu getirilerde artışlar olacak” diyor.

2018’DE YÜZDE 7 TEB Yatırım Banka Analisti Övünç Gürsoy da bu yılı halka açık bankaların yüzde 28 gibi bir kâr oranıyla kapatacağını düşünüyor. Gürsoy, 2018 için de halka açık 6 bankanın yüzde 7 kârlılık oranıyla yılı kapatacağını öngörüyor ve şunları söylüyor:

“2017’de 200 milyar TL’ye ulaşan KGF etkisi vardı. Kredi büyümesi kârlılık ve sorunlu kredilerde düşüş sağladı. 2018’de bu tarz bir fon olmadığı için sektörde fabrika ayarlarına dönüş olacak. KGF’yi bir kenara ayırırsak 2017 kredi büyümesinin yüzde 9 olduğunu görüyoruz. Hükümetin gelecek yıl için güçlü bir büyüme beklentisi var, tabii ki destekleri olacaktır. Ama sektörde normalleşme bekliyoruz. 2018 yılında yüzde 12-15 arası kredi büyümesi olacağını tahmin ediyoruz. 2018’de kurumlar vergisinin yüzde 22’ye yükselmesi, mevduat maliyetleri yükseliş trendini devam ettirmesiyle kârlarda olumsuz bir etki oluşacak. Enflasyon da bir risk… Bankaların aktif kalitesinde de 2018’in ikinci yarısında riskler görüyoruz. KGF kredilerinin ödeme vadesi geldikçe sıkıntı olursa bu da kârlılık üzerine baskı yapabilir. Özellikle enerji sektöründen korkuyoruz.”