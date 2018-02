2007’de Godiva’yı, 2014’te United Biscuits’ı satın alan Yıldız Holding, bu iki dev kuruluşu, Ülker markalarıyla birlikte Pladis çatısı altında yönetiyor. Küresel tatlı bisküvi kategorisinde 2’nci, çikolata kategorisinde 8’inci olan Pladis hızla büyüyor. 13 ülkede 34 fabrikası, 26 bin çalışanı olan kuruluş, 2016’da 14,3 milyar TL ciro elde etti. Pladis yönetimi, köklü bir geçmişi olan Godiva ve United Biscuits’ı gençleştirmek ve küresel trendlere uydurmak için sürekli yatırım yapıyor. Gelişmeleri, Pladis İcradan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cem Karakaş; Pladis Küresel Pazarlama Direktörü (CMO) Lale Saral Develioğlu; Yıldız Holding Kurumsal İletişim Başkanı Zuhal Şeker ve Yıldız Holding Ortak Girişimler, Perakende ve Godiva Başkan Yardımcısı Burak Elmas’tan dinledim. Başarıya götüren formülü üç maddede özetledim:

HIZLI İNOVASYON VE TÜKETİCİ ODAKLILIK

350 milyar dolar değerindeki global atıştırmalık pazarı, yılda yüzde 4 büyüyor. Pladis, bu dev sektörde ayrışmak için, AR-GE’ye ve üretim hattındaki pilot projelere ağırlık veriyor. Pladis’in PLATİN adını verdiği bir inovasyon sistemi var. Sistem, hız, koordinasyon, bütünsel bakış açısı ve bölgelerarası sinerji prensipleriyle çalışıyor. “Global Tüketim Okazyonları” benzeri araştırmalarla ABD, Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan gibi büyük pazarlardaki tüketicilerin beklentilerini anlıyor. “Küresel düşün, yerel davran” ilkesiyle hareket eden kuruluş, tüketici kitlelerindeki trendleri izliyor ve bu doğrultuda hızlı çözümler geliştiriyor.

ŞİRKET KÜLTÜRÜ

Cem Karakaş, Pladis’te herkesin aynı değer sistemi altında çalışmasını hedefliyor. “Büyük bir şirketiz ama küçük bir yapı gibi çalışmalıyız. Süreçler açık ve net çalışanlar yetkin olmalı” olmalı diyen Karakaş, Pladis’in 5+1 adını verdikleri şirket kültürünü şöyle özetliyor: “Herkesin şahsi bir amacı olmalı, mutluluk için çalışmalı; hızlı ve dayanıklı olmalı; zor koşullarda bile çözüm bulabilmeli; olumlu bakmalı; işbirliği yapmaya açık olmalı En önemlisi çocukça bir merakı olmalı. “

ENTEGRASYON

Dünyanın dört bir yanına ürün satan Pladis, her ülkenin yapısına uygun olacak bir biçimde çalışıyor. Şirket, farklı ülkelerdeki kaynakları, deneyimleri ve becerileri entegre ediyor. Örneğin, bir yandan Avrupa’nın 1’inci, dünyanın 2’nci en büyük bisküvi fabrikası Harlesden’e yatırım yapıyor, öte yandan, yeni bir McVitie’s ürününü Türkiye’deki fabrikada üretip, ihraç etme kararı alabiliyor. Böylece, Ülker’in çikolata uzmanlığını McVitie’s bisküvi dünyasına taşıyor. Aynı şekilde, Yıldız Holding’in perakende ve üretim deneyimi sayesinde, Godiva 10 yılda gerçek bir küresel markaya dönüştü. Butik adı verilen mağaza sayısı 400’den 750’ye çıktı. Marka, Çin, Japonya, Ortadoğu ve Pasifik bölgesinde yeni pazarlara girdi. Godiva mağazalarında başlatılan kafe konsepti yaygınlaştı.

“Slow food” e-ticaret modeli

Koç Üniversitesi mezunu iki kardeş, Nazlı Uyanık Yıldız ve İbrahim Uyanık’ın yarattığı et üretim ve pazarlama modeli Nebyan Doğal, başarılı bir biçimde gelişiyor. Son 6 nesildir hayvancılık yapan bir aileden olan Uyanık kardeşler, Karadeniz yaylalarında yetişen Karayaka koyun ve danalardan doğal yöntemlerle et elde ediyorlar. Nebyan Doğal, Bafra Delta Ovası’ndaki farklı yaylalarda 100’e yakın yerel üreticiyle çalışıyor. Sadece online siparişle satış yapıyor. Siparişleri, İstanbul Beykoz’daki işleme ve paketleme tesisinde satışa hazırlıyor ve kendi soğuk hava araçlarıyla teslim ediyor. “Slow food” akımının bir parçası olan Nebyan, “sıfır ziyan” yaklaşımıyla çalışıyor, her paketin kaynağını kayıt altında tutuyor.

Uber’den Uçan Taksi

Son dönemin yıldızlarından Uber, çok iddialı bir yıkıcı inovasyon adımı attı. Uber’in Chief Product Officer’ı Jeff Holden, 8 Kasım 2017’de Lizbon’daki Web Summit’te, şirketin “uçan taksi” planları olduğunu duyurdu. “Uber Elevate” adı verilen servislerin önce Los Angeles, Dubai ve Dallas-Forth Worth’da hizmete sunulması planlanıyor. NASA ve çeşitli havacılık şirketleriyle çalışan Uber, helikopter kadar kolay inip kalkacak, ancak uçak kadar rahat olacak yeni bir araç yaratmayı hedefliyor. Boeing, Bell Helicopter, Mooney ve Embraer gibi kuruluşlarla işbirliği yapan şirket, ilk deneme uçuşunu 2020’de Los Angeles’ta gerçekleştirecek.

İtalyan markalarıyla rekabet planı

SON 5 YILIN EN İYİ HASADI Milli servetimiz zeytin ağaçlarımızdan, bu yıl çok iyi haberler geldi. Sayıları 187 bine ulaşan ağaçlarımızdan geçen yıl 177 bin zeytinyağı elde etmiştik. Bu yıl beklenti 280 bin ton. 13. Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde konuştuğum Bunge Komili Satış ve Pazarlama Direktörü Erman Erol, bu yılki rekoltenin tat ve kalite açısından son 5 yılın en iyisi olduğunu söyledi.

İKİ MARKANIN ATILIM PLANI Dünyanın en büyük bitkisel yağ üreticilerinden olan Bunge, Ana Gıda’dan satın aldığı Komili ve Kırlangıç markalarıyla büyük bir atılım planlıyor. Türk zeytinyağının dünya pazarlarında İtalya ve İspanya’yla rekabet edebilmesi için küresel gücünü kullanmaya hazırlanıyor. Komili markasını “premium” segmentte yarıştırmak amacıyla Komili Gurme Erken Hasat gibi özel projeler yaratıyor. TÜRK ZEYTİNYAĞINI YAYGINLAŞTIRACAK Kenya, Çin, Japonya ve Brezilya’da yoğun çalışmalar yürüten kuruluş, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Türk zeytinyağına erişimini artırmak için marketlerle görüşüyor. Ayrıca, Uzakdoğu, Güney Amerika, Arap Yarımadası ve Rusya’da da çalışmalar yürütüyor.