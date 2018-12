Dünyanın en büyük dijital pazarlama şirketi Adcolony, 3 yıl önce Mobilike isimli Türk şirketini 15 milyon dolara satın alıp 12 ülkeyi Türkiye’den yönetmeye başladı. Bu şirketin başına Mobilike’ın sahibi Volkan Biçer CEO olarak geçmişti. Geçen 3 yılda şirket Türkiye’de çok başarılı oldu ve 56 ülke yaratıcılık dahil buradan yönetilmeye başlandı.

NASIL KURULDU? Biçer, 2009’da Mobilike’ı, mobilin geleceğinin ne denli önemli olacağını hissederek kurmuştu. Hayatlarına AdColony girdiği zaman da uzunca bir süredir lokalde öğrendikleri her şeyi, aslında globali de etkileyecek bir seviyeye yükseltmiş olduklarını gördü. Biçer, “Aslında bir satın alma üzerinden ülkenin bu denli merkezi konumuna gelme süreci; sürekli kendini geliştiren, iyi eğitimli ve çalışkan bir ekiple birlikte bizi Türkiye’de büyüten ve güçlendiren yapının globale de etki edebilecek hatta yön verecek güçte olması sayesinde gerçekleşti” diyor.

56 ÜLKE NASIL YÖNETİLİYOR? AdColony çatısı altında tüm bu ülkelerin sorumluluğunu alırken birincil aksiyon planlarının yerel çalışma yapısını globale uyarlamak olduğunu belirten Biçer, “Daha sonrasında da genişleyen ekibimizle sürekli bir bilgi ve deneyim alışverişini mümkün kılacak şekilde bir yapıyı oturttuk” diyor. AdColony’nin sorumlu olduğu her ülkede yerel bir satış ekibi bulunuyor. Bunun dışındaki tüm operasyon, strateji, tasarım, teknoloji, yazılım, müşteri ilişkileri ve hesap yönetimi süreçlerini İstanbul merkez ofisinden yürütülüyor.

GURUR NOKTASI Biçer, “Burada da bizi en çok büyüten ve beni de kişisel olarak gururlandıran noktanın Türkiye’de kurulmuş bir şirket olarak lokal yapımızın globali şekillendirecek bir noktaya gelmesi olduğunu söyleyebilirim. Çok genç ve çok çalışkan bir ekiple Türkiye’de kurduğumuz bu yapı sayesinde bugün bulunduğumuz konuma geldik ve şirketin geleceğini de bu ekibin genişleyerek şekillendireceğine inanıyorum” diyor.

YENİ DÖNEM

TEKNOLOJİ AJANSLARI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Pazarlamaya yönelik yeni teknolojiler her geçen gün şirketler için daha da önemli hale geliyor. Forrester/KPMG’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre yöneticilerin yüzde 38’i veri ve analizlerden elde ettiği bilgilerle kendinden daha emin karar veriyor. Squiz State of Martech Technology’nin araştırmasında ise global pazarlama yöneticilerinin sadece yüzde 35’i CEO’larının pazarlamaya yönelik teknoloji yatırımlarından maliyet avantajı ve kâr elde edileceğini düşündüğünü belirtiyor. Technology for Marketing/Smart Insights’ın 2017’deki araştırmasında ise Amerika, İngiltere ve Avrupa’daki pazarlama yöneticilerinin yüzde 44’ünün pazarlama stratejilerinin hala olmadığı ortaya çıkıyor.

OTOMASYON GELİŞİYOR Promoqube’un kurucusu Özgür Alaz ise değişimin içindeyken ve özellikle yavaşken değişimin hangi yönde ne olduğu hakkında çok az fikir sahibi olunduğunu belirtiyor ve devam ediyor: “Ajans dünyasında bu değişim bence özellikle otomasyon alanında gerçekleşiyor. Ajans dünyası geleneksel olarak bir sanat işi olarak görünür, programatik reklamcılık gibi alanlar gelecekte bir gün hayatımıza girebilir diye bakılırdı. Şu an programatik reklamcılıktan, gelişmiş analitik çözümlerine ve öte yandan otomatik raporlama sistemlerinden, aynı anda yüzlerce görsel versiyonu yapabilen araçlara kadar çok şey ajansların işini ve iş yapma biçimini değiştirdi.”

Bu yönde gerek teknolojik ihtiyaçların, gerek teknoloji dostu ajans çalışanlarının, gerek rakamları okuma kabiliyetinin ajansları için önemli ihtiyaçların başında geldiğini belirtiyor.