DOMİNO’S’UN TEKNOLOJİ FARKI

Domino’s, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir reklam kampanyası gerçekleştirdi. Şirket, “Siparişim nerede kaldı” sorusuna siparişin her aşamasında yanıt verebilen Sıcak Takip Sistemi’ni tanıttığı reklam filmiyle, pizza satan bir teknoloji şirketi olduğuna vurgu yapıyor.

GÜVENLİK SAĞLANIYOR Domino’s Pizza Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, “Sıcak Takip Sistemi’yle artık siparişler, şube içinde takip edilebildiği gibi şube dışında da Domino’s tarafından kontrol edilebiliyor. Müşterilerimiz, siparişlerini ve onu getiren motorcularımızın şubeden adrese gelene kadar geçirdiği tüm süreci takip edebiliyor” diyor. Motorcuların bilgilerinin de bu sistem görülebilmesi hem müşterilerin hem motorcuların güvenliğini de sağlıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Reklam filmiyle tanıttığı bu sistemle müşteri memnuniyetinin yanı sıra şubelerin verimliliğini artırıyor. İletişimde kullandıkları teknoloji sayesinde ürünü müşterisine en hızlı şekilde ulaştırıyor, çok hızlı veri topluyor, çok hızlı geri bildirim alabiliyor ve bunları yine en hızlı şekilde yanıtlayabiliyor. Saranga, “Müşteri memnuniyetimizi de bu sayede her geçen gün yukarı taşıyoruz. Bu nedenle de artık markamızı ‘pizza satan teknoloji firması’ olarak tanımlıyoruz. Amacımız, hangi kanalı kullanıyor olursanız olun, Domino’s Pizza’dan sipariş vermeyi en kolay ve en hızlı hale getirmek” diyor.

MANAJANS, WUNDERMAN THOMPSON’IN AJANSI OLUYOR

Manajans/JWT her geçen yıl sektörde biraz daha büyüyor. Ajansın Yönetici CCO’su Tuğbay Bilbay, “Her ne kadar 2018’in ülke ve dünya limitlerinde zor bir yıl olduğunu düşünsek de önemli projeler gerçekleştirdik. Elidor için ‘Bu kızın hikayesi’ gibi tarihe geçecek bir belgesel serisini, ülkemizdeki deodorant kullanımının kaderini değiştiren Rexona Kullan kampanyasını hayata geçirdik” diyor.

DEĞİŞİM Ajans içinde önemli değişimler olduğunu belirten Bilbay, yıllardır ajansta görev alan bazı yöneticilerin artık üst yönetime ortak olduğunu belirtiyor. Bu önemli atamaların yanı sıra artık Manajans, JWT değil, WPP'nin iki büyük networkü olan J. W. Thompson ve Wunderman’ın birleşimiyle oluşan ve ilhamını veriden alan yaratıcılığın adresi olarak görülen Wunderman Thompson'ın bir ajansı olarak yoluna devam edecek. Bilbay, “Bu birleşimle ilgili çalışıyoruz. Ama bir şey kesin ki o da teknolojiyle yaratıcılık daha önce bu kadar büyük bir yapıda temsil edilmemişti. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yapısal çözüm sunacağımızı düşünüyorum” diyor ve 2019’un bazı en önemli gündem maddelerini şöyle özetliyor:

GÜNDEM MADDELERİ “Yapay zekanın kullanım alanın genişlemesiyle öncelik kişiselleştirilmiş reklam becerisini yaygın kullanabilir hale gelmesi. CMO’ların uzun süreli bunalımlarından çıkacaklarını hayal etmek istiyorum. Umarım asıl çözümün iyi ortak ve gerçek yaratıcılıkla üretilebileceğini yeniden anımsarlar. Dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Bu da tüm yatırımlar gibi reklamı da etkileyecek. Ama unutmayalım ki iyi fikir bir salgın gibidir ve doğru plan ile medya yatırımlarından bağımsız da yayılır.”