



Geometry’nin global strateji başkanı Jonathan Dodd geçtiğimiz ay İstanbul’a geldi. Omnichannel (Çoklu kanal) ile ilgili yeni trendleri görüştük. Offline ve online kanalların etkileşimli kullanılması sektörün en önemli konularından biri haline geldi. Dodd, tüketicilerin online’a yönelmesiyle perakende sektörünün de dönüştüğünü ifade ediyor. “Online ile offline arasındaki sınırların giderek kalktığı yeni bir perakendecilik anlayışı ortaya çıktı. Tüketiciler yüksek bir beklentiye sahip” diyor ve şöyle devam ediyor:

KİSİSELLEŞMİŞ DENEYİM “Tüketiciler daha kişiselleştirilmiş deneyim sunan her şeyi istiyor. Genel olarak, hayatlarımız daha online, daha hareketli ve daha sosyal. Ancak bu dinamiklerin markaları etkileme biçimleri, kategoriye ve pazara göre büyük farklılık gösterebiliyor.

YENİ MEDYA DÜNYASI Markaların ve medyanın birbirinden bağımsız şekilde tasarlanabildiği ve planlanabildiği eski yöntemler artık geçerli değil. Yeni medya dünyası daha kişisel, daha etkileşimli ve daha sosyal. Markaları temelde sadece mesaj, görsel ve ‘360 derece fikirler’ üzerinden yaratmak artık işe yaramıyor.”

ARTIRILMIŞ YARATICILIK Günümüzde modern marka fikirlerin özünde omni-channel olmalı. Bu da kültürü, deneyimi ve teknolojiyi harmanlayabilmek için içgörü ve yaratıcılıktan faydalanmak anlamına geliyor. Geometry’de biz buna ‘artırılmış yaratıcılık’ adını veriyoruz. Yani insanları harekete geçirmek üzere düşünülmüş, deneyime izin veren, davranışsal açıdan ilham uyandıran ve tam olarak doğru an için tasarlanmış olan fikirler.”

MOBİL HARCAMALAR ARTIYOR

Türkiye Mobil Reklam Harcama Araştırma Raporu’na göre 2017’nin ilk 6 aylık döneminde 554 milyon 470 bin TL düzeyinde mobil pazarlama harcaması gerçekleşti. 2018’in ilk yarısında ise bu harcama geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 23 büyümeyle 681 milyon 670 bin TL’ye ulaştı. MMA Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Melis Ertem, mobil pazarlamanın yıl sonunda 1,3-1,4 milyar TL büyüklüğe ulşmasını 2019’da ise bu büyümenin çift haneli şekilde devam edeceğini öngördüklerini belirtiyor ve saptamalarına şöyle devam ediyor:

MOBİL NÜFUS “We are Social 2018” raporu verilerine göre Türkiye’de yetişkin insanların yüzde 98’i cep telefonu kullanıyor. Bunların yüzde 77’si akıllı telefon kullanıcısı. Ülkemizde, nüfusun yüzde 67’sine tekabül eden 54 milyon internet kullanıcısı var ve bunların 51 milyonu, yani nüfusun yüzde 62’si internete telefonlarından bağlanıyor. Türkiye’deki genç nüfus yapısı ve teknoloji yatkınlığı, ülkemizi mobil pazarlama kullanımına uygun kılıyor.

DOĞRU HEDEF Markalar dijitale ve mobile harcadığı bütçeleri her yıl artırıyor. Akıllı telefonların, internete bağlı cihazların ve giyilebilir teknolojilerin artmasıyla, tüketiciler ilgilendikleri kampanyaları farklı mecralardan takip edebilir, markalar da aynı şekilde doğru kişileri hedefleyebilir duruma geldi.

ETKİN BÜTÇE KULLANIMI Özellikle sosyal medya etkileşimine ve kullanımına bakıldığında Türkiye çoğu mecrada dünyada ilk 10’a girmeyi başarıyor. Mobil alanda yeni çıkan sosyal mecra ürünlerinin denenmesi ve adaptasyonu en yüksek ülkelerin başında geliyor. Mobil pazarlama tarafında yakın dönemde göreceğimiz yatırımların datayı efektif kullanma üzerine, doğru kitleye, doğru zamanda doğru mesajı göstererek bütçeleri daha etkin kullanma tarafında olacağını ve teknoloji tarafında ise yapay zeka kullanımının artacağını tahmin ediyoruz.”