Reklam dünyasında yeni bir trend ortaya çıkmış durumda. Dinamik kreatif optimizasyon denilen bu yönteme göre, markalar kendi internet sitelerinden elde ettikleri bilgiler ışığında reklam kampanyalarını anlık olarak değiştiriyor. Teknosa da Türkiye’de ilk kez böyle bir reklam kampanyasına imza attı. Geçtiğimiz eylül ayında “Durum Buysa, Teknosa” sloganlı yeni reklam kampanyasında 226 bin adet datayı “sosyal dinleme” tekniği ile araştıran şirket, bu veriler ışığında yeni reklam kampanyasına hayat verdi. Televizyonda ilk kez kişiselleştirilmiş reklam dönemi de bu kampanyayla başlamış oldu. Kampanyanın ardından genel sonuçları Teknosa Pazarlama Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu’yla konuştum. İşte detaylar…

NE İŞE YARIYOR? “DCO (Dinamik Kreatif Optimizasyon) ile kullanıcı deneyimi ilgili reklamlarla zenginleştirilebiliyor. Teknosa olarak yaklaşık bir yılı aşkın süredir Mediacom ve Click2Social olarak üzerine çalıştığımız ve TV reklamcılığında dijitalleşme alanında bir ilki gerçekleştirdiğimiz DCO projesi için yeni üretilen altyapı sayesinde anlık olarak web sitesindeki ürün stok bilgisi, ziyaret bilgisi ve satış adedine göre içerik üretiyoruz. TV’deki program, saat bilgisine göre anlık olarak uygun ürün kampanyalarını yayına alıyoruz. Yayın hedef kitlesi, stok adedi, anlık indirimler gibi bilgileri kullanan DCO sistemi, Teknosa’nın alt bant reklamlarını anlık olarak optimize etmesini sağladı.

SONUÇLARA NASIL YANSIDI? DCO projesini standart TV kampanyaları ile karşılaştırdığımızda oldukça iyi sonuçlar görüyoruz. Tüm ürünlerde çift haneli satış artışı sağlamış durumdayız. Bazı ürünlerde de yüzde 40’a varan oranlarda artış gerçekleştirdik. Google Analytics’e göre DCO yayınları, web sitesinden yapılan satış adedini yüzde 200 artırmayı başardı. Toplam e-ticaret cirosunda ise önceki kampanyalara göre yüzde 34’lük artış elde ettik. Sitede kalma süresinde de yüzde 12 iyileşme sağlandı. Bu rakamlara göre Teknosa DCO sistemi sadece bir adet spot ile smart tv altyapısı kullanan ve 1 ayın üzerinde yayında kalan kampanyaların toplam erişiminin 10 katından fazla erişim elde etti.”

DİJİTAL DAHA DA BÜYÜYECEK

2017’de dijital reklamcılık yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1 milyon 63 bin TL’ye ulaştı. CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “Bu büyüme gösteriyor ki dijital reklamcılık artık reklam sektörünün vazgeçilmez bir gücü. Bu nedenle rakamlar bizi şaşırtmadı. Aksine beklediğimiz bir durumdu” diyor. Becer, markaların planlama stratejilerine yön verirken dijitalin önemini kavramış durumda olduğunun altını çiziyor ve devam ediyor: “ Display reklam yatırımları yüzde 13 büyüyerek 618 milyon TL oldu. Video reklam yatırımları yüzde 33,7’lik büyümeyle 122,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Native reklamlar 35 milyon TL’ye ulaştı. Arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 387 milyon TL olurken, mobil reklam yatırımları 454,6 milyon TL’lik bir hacim yakaladı. 160,7 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2017 yılında artışını sürdürdü ve büyüklüğü 625,3 milyon TL’ye çıktı.”

DİJİTAL ETKİ Becer, dijitalin günümüzde çok daha kişiselleştirilmiş bir hedefleme stratejisi benimseyerek yaratıcı ve akıllı yolların yöntemi haline geldiğini belirtiyor ve ekliyor: “İnternet ise kullanıcıları satın almaya çok daha yaklaştıran, en doğru ortamda markanın mesajını doğrudan vermeyi sağlayan etkin mecra olarak karşımıza çıkıyor. Dijital reklamcılık sayesinde doğru mesajla, doğru zamanda, doğru kişilere erişim sağlamak mümkün. Geleneksel reklamlara göre daha fazla esneklik sağlayan dijital reklamların nasıl performans gösterdiği gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.”

YENİ DÜNYA GÜCÜ Bu gelişmelerin reklamverenlerin bu alanda daha çok yatırım yapmasına zemin hazırladığını belirten Becer, “Sektör bu şekilde büyümeye devam ettikçe dijital reklam ajansları da doğru orantılı bir şekilde artacak. Artık herkes tarafından kabul görmeye başlayan bu sektörün önümüzdeki süreçte bir güç olarak nitelendirileceğini ve yeni dünyanın gücünü buradan alacağını söylersek yanılmış olmayız” diyor.

ÖNE ÇIKANLAR

ÇİN Dünyanın en büyük 100 reklamvereni reklam harcamalarını 2016’da yüzde 3,4 artırmıştı. Ancak gerçek büyüme Çin’de gerçekleşti. Çin’in en büyük e-perakende şirketi Alibaba’nın reklam ve promosyon harcaması yüzde 50 büyüyerek 1,3 milyar dolara çıktı. En hızlı büyüyen şirket oldu. Yüzde 48 oranda harcamalarını artıran Tencent şirketinin reklam harcaması 1,4 milyar dolara ulaştı. SAIC Motor harcamalarını yüzde 4 artırarak 1,6 milyar dolara çıkarırken Yili Group yüzde 20 oranında reklam gelirini büyüttü. Tüm bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, Çin dünyanın en çok reklam harcaması yapan ikinci ülkesi oldu.

IAB AVRUPA IAB Avrupa’nın IHS Markit iş birliğiyle hazırladığı AdEx Benchmark 2017 ilk yarı raporu yayınlandı. Rapor, Avrupa dijital reklam pazarı değerinin 2017’nin ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 büyüyerek 20,2 milyar Euro’dan 22,2 milyar Euro’ya ulaştığını ortaya koyuyor. Rapora göre dijital reklam yatırımlarındaki büyümenin neredeyse tamamı mobilden geliyor. Veriler mobil display yüzde 45,9 büyürken, masaüstü display’in yüzde 1,4 küçüldüğünü; yüzde 12,8 büyüyen arama motoru reklamcılığının yanında mobilin yüzde 41,4 büyüyerek 7 milyar Euro’ya ulaştığını gösteriyor.

DİKKATİMİ NE ÇEKTİ?

BÜYÜK VERİ IDC, büyük veri teknoloji ve hizmetleri pazarı 2019 yılına kadar yıllık büyüme oranını yüzde 23 olarak belirledi. IDC’nin tahminlerine göre büyük veri harcaması 2019 yılında 48,6 milyar dolara ulaşacak. Büyük veri, pazarlama yönetimi açısından da son derece önemli bir kaynak. Büyük veri nesnelerin interneti teknolojisiyle buluştuğunda hemen her şirket bu veriler ışığında ürünlerini yeniden gözden geçiriyor. Bu durumda pazarlamacıların büyük veriyi kullanmaları kaçınılmaz. IDC’nin girişim hizmetleri ve veri depolamasından sorumlu program direktörü Ashish Nadkarni, “Büyük veri bir pazar fırsatıdır. Yeni yatırımlar, satın alma ve birleşmeleri getirecek. Tedarikçiler yeni pazar yolında kapsamlı çözümler gelitirecek” diyor.

CMO CMO’ların çoğu teknoloji şirketlerine transfer oluyor. Bazı uzmanlar bunun nedenini, teknoloji şirketlerinde daha fazla değişim fırsatı olmasına bağlıyor. The Creative Group’un Bölüm Direktörü Elina Vanyukhina ise şöyle düşünüyor: “CMO’lar, teknoloji şirketlerini artık daha çok tercih ediyor çünkü çalıştıkları şirketler karar verme ve aksiyona geçme konusunda yavaş.”

Twitter…

1. Serhat Gürcü/Youth Republic Ajans Başkanı

“Bir girişimci için ‘yapamazsın’ lafını duymak nimettir.”

2. Yaşar Akbaş/Happy People Project Kurucusu

“Bir ajans çıksa "Yahu madem yaptığımız işlerin yüzde 85'i jingle, o zaman ajansta neden kadrolu müzisyen olmasin" dese, bu hangi ajans olurdu?”

3. Senbir Danışmanlık’ın Kurucusu Hakan Senbir

“Satın alma niyetinde olan müşterinin tepesine ekşiyin, nefesinizi ensesinde hissetsin. Tıpkı body guard gibi... Satış budur zaten, bravo.”

4. Alaaddin Kreatif Direktör’ü İsmail Bölükbaşı

“Simit Sarayı'na hem şaşırdım hem sevindim. İç pazara hava atmak için abartan markalardan değillermiş, Londra'da en güzel yerlerdeler.”