Dijitalleşme her sektörü olduğu gibi reklamcılık sektörünü de derinden etkiliyor. Bu nedenle uzun zamandır dijitalin yaratıcılığa katkısı sektörün önemli tartışma konuları arasında yer alıyor. Alaaddin Kreatif Direktörü İsmail Bölükbaşı bu durumun sektöre etkilerini şöyle özetliyor: “Dijital mecralar için iş üretmek, geleneksel mecralara hiç benzemiyor. Anın gücü artık elimizde, reklamımızı göstereceğimiz kişiyi çok iyi tanıyoruz. Belki kişiler bilmiyor ama biz onların bir yıl sonra nerede tatil yapacağını, hangi otomobili satın alacağını, hatta kiminle evleneceğini dahi biliyoruz.” Bölükbaşı, bu durumun reklam sektörü çalışanlarına tüketicileri etkileyecek, ikna edecek konsepti yaratma şansını daha çok verdiğini söylüyor.

Bölükbaşı, yakın zamanda yazılan algoritmalar tarafından yaratılan şablonlar olacağını söylüyor. Bunların büyük veriden beslenerek otomatik olarak konsept hazırlayacaklarını belirtiyor. Yıllar önce iletişim kitlesel olmaktan çıkıp segment haline gelmişti. Bölükbaşı bugün ise iletişimin kesinlikle bireysel olduğuna dikkat çekiyor.

Alaaddin’in bünyesinde 2 yıl öncesine kadar bünyelerinde geleneksel ajansın yanı sıra dijital ajans da yer alıyordu. Bölükbaşı, bugün gelinen noktada birbirinden beslenen tek çatı altında buluşan bir yapı haline geldiklerini söylüyor ve “Bütünleşik hizmet ve dijital transformasyon, akış açımızı ve düşünce biçimimizi oldukça geliştirdi diyebiliriz” diye konuşuyor.

ÖLÇÜLEBİLİRLİK SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Reklam yatırımlarının geri dönüşü geçmişten bu yana sektörde çok fazla konuşulan konulardan biri. Dijital pazarlamanın net şekilde ölçülebilmesi, reklamverenler ve reklamcılar açısından cazip hale geldi. Senbir Danışmanlık Kurucusu Hakan Senbir, ölçülebilirliğin sektörden sektöre fark ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Hazır giyimde TV geri dönüşü yüksek bir mecra. Teknoloji marketlerinin yaptıkları kampanyalarda radyonun benzer bir etkiye sahip olduğunu görebiliyoruz.”

YARATICILIK DEĞİŞTİ İnsanların her şeye karşı gösterdiği sabır süresinin azaldığını belirten Senbir, “Artık her konuda kısa ve öz bilgi istiyorlar. Bu manada bilgilendirici reklamlardan öz bilgiyi en kısa sürede aktarmak gibi bir beklenti var. Bu durumun yaratıcılığı kendi içinde dönüşüme uğrattığını düşünüyorum. Bu değişime direnç gösteren de var, ayak uydurmaya çalışan da” diyerek devam ediyor.

NET TAHLİL Senbir, reklamverenin medya planlamada verim elde etmesinin, strateji bilgisiyle doğru orantılı olarak değiştiğini belirtiyor. “Ölçerek yöneten verimli kullanır, ölçmeyen verim elde edemez, bu çok nettir. Bugün verimlilik anlamında yönetilmesi gereken en önemli konularından biri hedef kitlenin net tahlili ve herkes denen anlamsız tanımlamadan kaçınmaktır” diyor.

ÖNE ÇIKANLAR

MESSENGER Facebook’un Messenger Reklamları’nda (Messenger Ads) yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle Messenger uygulamasında otomatik oynayan video reklamlar da yer alacak. Otomatik oynayan video reklamlar, kullanıcıların konuşmalarının yer aldığı “Mesajlar” bölümünde gösterilecek. Messenger kullanıcıları mesaj listelerinde aşağıya doğru ilerledikçe video reklamlar da tıpkı haber akışı ve Instagram’da olduğu gibi otomatik olarak oynamaya başlayacak. Aylık aktif kullanıcı sayısı 1,3 milyara ulaşan Messenger’da otomatik oynayan video reklamların yaygınlaşması ise uzun soluklu olacak.

SADIK MÜŞTERİ Zenith New York’un başkanı Brent Poer, “Veri, yaratıcılık sürecinin en önemli konularından biri. Bütçeler azaldıkça, rekabet daha da agresif hale geldi. İnsanların artık hata yapma lüksü kalmadı. İnsanlar, kendi imajlarını yansıtan markaları tercih ediyor. Bu nedenle, tüketici hakkında ne kadar çok şey bilirseniz onların yaşamlarına o kadar dokunabilirsiniz. İşte o zaman sadık müşteri yaratabilirsiniz.”

DİKKATİMİ NE ÇEKTİ?

CANNES LIONS Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde, İsveç menşeli müzik servisi Spotify bu yıl Yılın Medya Markası oldu. Geçtiğimiz yıllarda Microsoft CEO’su Steve Ballmer, YouTube’un eski CEO’su Salar Kamangar ve Facebook Kurucu ve CEO’su Mark Zuckerberg gibi isimlerin Yılın Medya İnsanı olarak aldığı ödülü bu yıl 3 binden fazla Spotify çalışanı adına Spotify Ortak Kurucusu ve CEO’su Daniel Ek aldı. Ödüle 2007 yılından bu yana yalnızca erkeklerin alması ise dikkat çekici.

TASARIM Accenture Interactive’in grup tasarım direktörü Martha Cotton, “Tasarım odaklı pazarlamacı demek, stratejilerini müşteri deneyimine tabi tutan, müşterinin ne istediğini anlayan ve onların ihtiyacı ile empati kurabilen kişiler demek. Araştırmalar tasarım odaklı düşüncenin hem şirket içinden hem şirket dışından elde edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Tasarım odaklı düşünen şirketlerin büyük çoğunluğu, inovasyon ve müşteri deneyimi konusunda daha başarılı. Şirketlerin yarısı bu sayede rakiplerine oranla daha sadık müşterilere sahip olduklarını belirtiyor” diye konuşuyor.

Twitter

Oğuzhan Akay/ Movida Plus MAP Ajans Başkanı

“Bize şunun gibi reklam yapın diyenler var, bize mutluluğun resmini yapın diyen yok Abidin Dino”

Gökhan Akbay/ Alametifarika Başkan Yardımcısı

“CV'ne ev adresini yazacağına doğum tarihini yaz.”

Özgür Alaz/Useful ve Promoqube’un Kurucusu

“Facebook, dünyadaki her aktif kullanıcısından, yıllık ortalama 34 dolar kazanıyormuş.”

Peter Fisk/Yazar ve danışman

“Dijitalleşme çağı… MIT’nin yeni araştırmasına göre kazanan şirketlerin bugün yeni normalleri dağıtılmış liderlik ve acımasız deney.”