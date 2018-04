LİPTON’DAN SIRA DIŞI KAMPANYA

Lipton bu yıl iletişim çalışmalarını yepyeni bir marka duruşuyla “hayatı fark et” çatısı altında toplamaya karar verdi. Amaç, günlük telaş içinde farkında olmadığımız ama aslında hayatımızda önemli rolü olan değerli anları ortaya çıkarmak. Reklam kampanyası TV’de ilk yayınlandığı günden itibaren çok dikkat çekti. Tam 5 dakika boyunca sessiz şekilde verilen reklam filmi, uzun zamandır ilk defa farklı bir yolla sosyal mesaj verdi. Markanın reklam ajansı Medina Turgul DDB’nin yaratıcı yönetmeni Ertuğ Tuğalan, Türkiye televizyon tarihinde bir ilk olan bu uygulamanın aynı zamanda bir sosyal deney olduğunu belirtti

BRIEF NEYDİ? Lipton Pazarlama Direktörü Gamze Öztoygar Masia, “Özünde ‘sosyallik’, ‘sosyalleşmek’ olan Lipton olarak biz de bir çay eşliğinde çevremizdeki insanlarla daha fazla paylaşımda bulunmak ve hayatımıza ilham katan anların farkında varmaları için insanlara nasıl daha fazla ilham olabileceğimizi anlatan bir çalışma için ajansımıza brief verdik. Çünkü biliyoruz ki birbirimizle konuştukça derinliği olan, tatmin edici ilişkiler kuruyoruz ve kişisel anlamda zenginleşiyoruz, sonucunda da daha mutlu insanlar oluyoruz” diyor.

SESSİZ REKLAM Medina Turgul DDB ekibinin yoğun çalışmalarıyla #KonuşalımArtık kampanya fikri doğdu. Masia, bu kampanyayla yakın çevremizle ve sevdiklerimizle birer bardak çay eşliğinde yapacağımız paylaşımların aramızdaki bağları güçlendirmesinin yanı sıra bireysel olarak her birimizi zenginleştireceğine ve hayatımıza daha fazla anlam katacağına vurgu yaptığını belirtiyor. Masia, “Reklam filminin sonundaki sessizlikle de ekran başındakilere bir sürpriz yaptık. Medya ajansımız Mindshare ve PR ajansımız Sobraz’ın da katkılarıyla bu sessizlik fikri bir reklam kuşağında bir sürpriz yapmak üzere çok güzel bir noktaya doğru evrildi” diyor.

ETKİSİ NE OLDU? 4-7 Ocak arası yayınlanan teaser’lar yaklaşık 26 milyon kişiye ulaşırken 7 Ocak gecesi yayınlanan film 13 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. #KonuşalımArtık etiketiyle Twitter’da trending topic listesinde organik bir şekilde yer alacak kadar çok tweet atıldı. O gece 37 bin kişi 56 binden fazla tweet attı. Masia, “Bunların yüzde 50’sinden fazlasının Lipton’dan, yüzde 28’inin reklam filmimizden, yüzde 15’inin sohbetten bahsetmesi; yüzde 12’sinin ise çay bahsi içermesi aynı zamanda tweet’lerin yüzde 50’sinden fazlasının olumlu içerikte, yüzde 90’ın not artı olumlu olması vermek istediğimiz mesajın yerine ulaştığını gösteriyor sanırım” diyor.

Mobil sadakat uygulaması ZUBİZU, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde akıllı telefon aplikasyon kategorisinde yılın en itibarlı markası seçildi. Başarının arkasında yatan konuları Doğuş Müşteri Sistemleri Pazarlama İletişimi Direktörü Selen Yığın’a sorduk:

TEK PLATFORMDA BİRLEŞME “Biz 2 milyondan fazla üyemizin hayatlarına 350’yi aşkın markayla verdiğimiz hizmetlerle dokunmaya çalışıyoruz. Üyelerimizi en sevdikleri markalar, en seçkin restoranlar ve en özel etkinliklerle tek platformda buluşturuyoruz. Restoran ve markalarda sağladığımız ayrıcalıkların yanı sıra özel etkinliklere katılım, bilet ayrıcalığı ve rezervasyon imkanı sunuyoruz.” Yığın, yapılan çalışmaların odağındaki amaçlarının yalnızca mobil bir indirim uygulaması olarak değil, bir yaşam tarzı uygulaması olarak üyelerine ulaşmak olduğunu belirtiyor.

21 ÖDÜL KAZANDI Bugüne dek iletişim çalışmalarıyla toplam 21 ödülü ödül arşivine eklediğini belirten Yığın, “Biz sürekli araştıran, her zaman ‘Daha iyi nasıl olur’ sorusunun cevabını arayan bir ekibiz. Üyelerimize deneyimsel aktivitelerle ulaşmayı seviyoruz” diyor. Geleneksel medyanın yanı sıra dijital medyanın da olmazsa olmazlarından olduğunu beliren Yığın, “Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir markayız. Farklı içeriklerle ilgi alanlarına uygun teklifleri dijital mecralarda hedef kitlemizle buluşturuyoruz” diye devam ediyor.

İMAJ ÇALIŞMASI Bugüne kadar yapılan iki büyük imaj çalışması için hazırlanan reklam filmleriNİN oldukça ses getirdiğini vurgulayan Yığın, “Fi-Çi-Pi, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi sevilen dizilerin senaryolarına dahil olduk. Bu çalışmamızla oldukça dikkat çektik ve güzel dönüşler aldık. Yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki ZUBİZU’nun deneyim yaratan, sosyal, ilgi çekici, modern, şaşırtan, pozitif duygular uyandıran, keyifli, dinamik ve kaliteli bir algısı var” diyor.

PAZARLAMA Resulticks’in gerçekleştirdiği son araştırma pazarlamacıların yüzde 42’sinin yapay zekayla ilgili ne yapacağına dair bir planı olmadığını ortaya koydu.

Araştırmada pazarlama konseptlerini en fazla etkileyen konular da belirlendi. Bunlar: Yüzde 47’yle yapay zeka, yüzde 31’le büyük veri, yüzde 23’le çok kanalla ulaşım, yüzde 20’yle gerçek zaman pazarlaması ve yüzde 14’le kişiselleştirme olarak sıralanıyor.

YETENEK RSW/US’in geçtiğimiz aylarda yaptığı çalışmada ajansların ve pazarlamacıların en önemli sorununun “yetenekli çalışan” bulamaması oldu. Ankete katılan ajansların yüzde 85’i kaliteli çalışan bulmakta zorlandıklarını belirtirken pazarlamacıların yüzde 83’ü aynı şekilde yanıt veriyor. RSW/US’in sahibi ve başkanı Mark Sneider bu durumun nedenini şu şekilde açıklıyor: “İşin gerçeği medya ve pazarlama çok karmaşık hale geldi. Daha çok uzmanlaşan ajanslar var olan ilişkilerini korumaya çalışıyor. Veri ve analitikler daha önemli hale gelmeye başladı. Markaların pazarlama yöneticilerinin yüzde 87’si yeni ajans ararken veri ve analiz yapabilecek kapasiteye sahip olmalarının en önemli konu oldu.”







SATIN ALMA Clique araştırma şirketi milenyum ve Z jenerasyonunun alışveriş alışkanlığına dair bir araştırma yaptı. Clique’in yönetici direktörlerinden Jessica Blumenthal, “Geçmişle kıyaslandığında milenyum kuşağı satın alırken yüzde 74, Z kuşağı ise yüzde 65 daha çok düşünüyor. Bir ürün satın alırken milenyum kuşağının yüzde 63’ü, Z kuşağının ise yüzde 53’ü araştırıyor. Milenyum kuşağının yüzde 54’ü Z kuşağının ise yüzde 53’ü daha ucuz ürünler yerine daha yüksek kaliteli ürünlere yöneliyor. Milenyum kuşağının yüzde 69’u Z kuşağının ise yüzde 51’i geçmişe göre daha az ama daha iyi ürünler alıyor” diyor.

ARAŞTIRMA Sprout Social, markaların politik ve sosyal konuları nasıl yönetmesi gerektiğiyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Daha önce benzer bir araştırma 4A tarafından yapılmıştı ve orada markaların sosyal ya da politik konularla ilişkili pozisyon almasının yarardan çok riskli olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak Sprout Social’ın yaptığı çalışma, tüketicilerin 3’te 2’si için markaların sosyal ya da politik konulara önem vermesi çok önemli olduğunu belirledi. Sadece yüzde 11’i “o kadar önemli değil” dedi.

Levent Erden/Havas WorldWide Türkiye Grubunun Kurucu Ortağı

“Zenginlerini kıskanmamak elde değil. Değeri bitcoinden bile hızlı ve sürekli artan tek şey: zaman!”

Uğurcan Ataoğlu/ Alametifarika’nın kurucu ortağı ve yönetici kreatif direktörü

“Bu cuma hutbem: çok alternatifli çalışanlar içindeki çok sesliliği keşfeder”

Alemşah Öztürk/ 4129Grey CEO’su

Facebook ilk çıktığında bize İngilizceyi, Instagram ise fotoğraf çekmeyi öğretti. Bitcoin sayesinde de yurdum finansal grafik okumayı ve al-sat yapmayı öğreniyor :)

Alice/BBDO Türkiye Başkanı Haluk Sicimoğlu

" ‘Yaratıcılık ölmedi yüreğimizde yaşıyor’ Türk Reklamcıları”