“HERO YOK SHERO VAR”

Reklamcılık sektöründe “kadın” temalı işlerin en fazla çıktığı yıl 2017 oldu.

Amerika’da başlayan #MeToo hareketi, Oscar töreninde En İyi Kadın Oyuncu Frances McDormand’ın konuşması gibi olaylar bu konunun sadece Türkiye’de değil Batıda da hızla ilgi ve çözüm beklediğini gösteriyor.

KADIN TEMASI ARTIYOR Kramp reklam ajansı Kurucusu Ahmet Akın, “Kadınlar Günü’nde birçok Türk markası iyi niyetle çektikleri reklam filmlerini yayınlarken, uluslararası pazarlama dünyasında ürün ve kurumsal kimlik kullanımına yansıyan uygulamalar görmeye başladık.” diyor. Akın, Amerikalı kağıt havlu markası Brawny geleneksel olarak ambalaj tasarımında ikonik bir erkek figürü kullanırken bu yıl kadın figürlü özel bir seri çıkardığına dikkat çekiyor ve ardından benzer uygulamaları şöyle anlatıyor:

MARKALARIN KADIN FİGÜRLERİ “Bira şirketi BrewDog, kadınlara özel pembe renkli kutuları olan Pink IPA markalı bir bira çıkardı. Johnnie Walker, Jane Walker serisi ile bir sürpriz yaptı. McDonald’s ise Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada ve bir fiziksel mekanda, amblemi olan M’yi ters çevirerek Women’a gönderme yapan W’ye dönüştürdü.

ARTIK SHERO VAR Bu yıl kadınlar için sesler birleşti ve yükseldi. Markaların da desteğiyle Türkiye, Kadınlar Günü’nü daha büyük bir farkındalıkla kutladı veya en azından hatırladı. İyi ki de öyle oldu. Artık ‘Hero’ yok. “Shero” var. Önümüzdeki yıllarda belki sesler arasında ayırım yapmaya başlayacağız. Hangisi daha samimi? Hangisi kadınlara gerçekten daha çok hizmet ediyor?”



MOBİLİN REKLAMDAKİ GÜCÜ ARTIYOR

Nielsen Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye araştırmasına göre 2017 mobil reklam yatırımları 1 milyar 205 milyon TL olarak gerçekleşti. Lokal yayıncılara 277 milyon TL düzeyinde mobil reklam yatırımı yapıldı. 2017 içerisinde mobil mecralara yapılan reklam yatırımları, ilk kez 1 milyar TL seviyesini aştı.

GELECEK ŞEKİLLENECEK MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Işık İlhan, 2018’de mobil reklam yatırımlarında ortalama yüzde 30 civarında bir büyüme beklediklerini belirtiyor ve devam ediyor: “MMA’in bu yılki söylemi ‘Geleceği Şekillendir.’ Burada mobilin geleceğinin tüm iş hayatının geleceğini şekillendireceğini söylüyoruz.

MOBİL ETKİN OLARAK KULLANILIYOR Dünyada artık IoT, AI, Akıllı asistanlar, Chatbotlar, AR, VR gibi pek çok yeni teknolojiler konuşulurken, Türkiye’de de farklı sektörlerde bu konularda çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de mobilin etkin bir şekilde kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim.

ADAPTASYONDA ÇOK BAŞARILI Aslında teknolojiye kolay adapte olan bir ülkeyiz ve yeni hizmetler üretme ya da lokalize etme konusunda da oldukça başarılıyız. Burada Yemeksepeti, Gittigidiyor, Sahibinden, n11.com, BiTaksi, Getir, Hopi, Zubizu gibi örnekler verebiliriz. Yapılan işler yabancı ve yerli yatırımcıların ilgisini çektiyor. Türkiye’den mobil bankacılık konusunda da pek çok inovatif ve yeni nesil servisler çıkıyor.”

ÖNE ÇIKANLAR

MÜŞTERİ DENEYİMİ Sosyal medya çağında atılan tek bir tweet bile markaya zarar verebiliyor. İşte bu nedenle özellikle bu çağda müşteri ilişkileri yönetimi hiç bu kadar değerli olmamıştı. McKinsey&Co’nun dijital pazarlama operasyonlarından sorumlu global başkanı Jason Heller, “Müşterilerle olan ilişki sadece doğru araçları kullanmayı değil doğru operasyon modeli, yeteneği ve düşünce yapısını da gerektiriyor. Birçok şirketin teknolojisi zengin ancak içerik ve yönetimi çok zayıf. Teknolojiyi halen düzgün şekilde kullanamıyorlar” diyor. Accenture Interactive’in yönetici direktörlerinden Glen Hartman ise , “İçeriği oluşturmanın en iyi yolu müşteriyle empati kurmak. Birçok şirket, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi için data topluyor. Ancak pek azı bunu içeriğe taşıyabiliyor” diyor.

DİJİTAL Accenture tarafından 2016’da yapılan araştırmaya göre CMO’ların şirket içinde dijitale yatırım yapmalarının en büyük nedenleri şöyle sıralanıyor: Uzmanların yüzde 79’u dijitalin işgücünde rekabet avantajı kazandırdığını düşünüyor. Yüzde 80’i ise dijitalin şirketteki takım beraberliğini sağladığına, bunun da verimliliği artırdığına inanıyor.

DİKKATİMİ NE ÇEKTİ?

DÖNÜŞÜM Publicis Groupe CEO’su Arthur Sadoun, önümüzdeki 18 ay içinde farklı sektörlerden tüm reklamverenlerin işlerini dönüştürüp tüketici yolculuğunu yeniden tasarlamaya çalışacaklarını düşünüyor ve devam ediyor: “Asıl mesele iş yapış biçiminizi dönüştürerek söz konusu meydan okumaya karşılık vermek ve müşterilerinin gelecekleri için ihtiyaç duydukları değeri yaratmak.”

TEKNOLOJİ Neustar Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Devon DeBlasioBu, “Teknik jargonun ve ışıltılı nesnelerin aklınızı karıştırmasına müsaade etmeyin. Çünkü teknoloji ne kadar karmaşık olursa olsun pazarlamanın temel değerlerini değiştirmemeli. Böyle bir ortamda yolunu bulmak isteyen reklamverenlerin yapması gereken birkaç şey var; hedefe odaklı kalmak, jargonun ötesine bakabilmek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt veren platformu tercih etmek” diyor.

Twitter…

Gökhan Akbay/ Alameti Farika Ajans Başkan Yardımcısı

“Radyoda ilk 5'e girmek kolay. Mesele radyo spotu yapmadan radyo listesine 2. sıradan girmek :)”

Yaşar Akbaş/ Happy People Project Başkanı

“Şu aralar ‘Ben acayip yaratıcıyım lan’ diye ortalıkta gururla dolaşıyorsan sektörün 1998-2010 yılları arasında yaptığı işlere dönüp bir bak bence...”

Levent Erden/Havas WorldWide Türkiye Grubunun Kurucu Ortağı

“’Eşit işe eşit ücret’ temelli ve haklara dayalı bir günün; 160 yıl sonra hala ‘ütü masası ve yoğurt makinesinde indirim, ikinci çikolata bedava önerme, AVM’ye müşteri çekme fırsatı olarak görülmesi, aslında var olan algının gerçek ve net göstergesi.”

Alemşah Öztürk/ 4129Grey CEO’su

“Bu cuma 41 oluyorum. İlk aklıma gelen @4129Grey’i 29 yaşında kurduğumuz oldu. Bir grup kamyonla espri yapacak insan hazır.”