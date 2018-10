VERİ YÖNETİMİNDE YENİ EKİP

Veri yönetimi, her sektörün gündeminde… Verilerin tüm sektörlerde karar süreçlerinin merkezinde yer almaya başlaması, reklamcılık sektörünü de derinden etkiliyor. Medina Turgul DDB Genel Müdürü Yiğit Kariş, verinin önce medya planlamasında daha sonra da kreatif süreçler içinde etkili olmaya başladığını belirtiyor. Reklamcılıkta veri yönetiminden nasıl faydalanılacağını şöyle özetliyor: “İletişimin hedefinizdeki kişinin yaşam döngüsünde, fikrinizin etkisini neredeyse anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Böylesi bir ortamda daha önce riskli bulunup yapılamayanları yapmak veya çok özel içgörüleri bulup onlara göre çözümler üretmek artık mümkün.”

FİKİR SÜRECİNE HERKES DAHİL EDİLİYOR Peki Medina Turgul DDB’de veri yönetimi nasıl gerçekleşiyor? Yiğit Kariş, veriyi yönetmek için ciddi bir veri okuma kapasitesine ihtiyaç olduğunu söylüyor ve devam ediyor: “Bizim de yapmaya çalıştığımız ajansın içindeki herkesin bu konuya kafa yormasını sağlamak. Bu konudaki farkındalık arttıkça herkesin fikir üretim sürecine pozitif katkı sağlamak mümkün.”

TEKNİK BAKIŞ AÇISI Uygulamaya geçerken, ajansa rehberlik edecek bir uzman ekibi bünyelerine kattıklarını belirten Kariş, “Medya ajansında yetişerek uzmanlaşmış bir arkadaşımız bize bu dönüşümde ihtiyaç duyduğumuz tüm teknik bakış açısını ve dijital platformlarla oluşacak ortaklıkları yönetmek için katıldı” diyor.

Her sektörde olduğu gibi reklamcılıkta da yetenek yönetimi önemli bir konu. Yaratıcılığın, sosyal medyayla birlikte öldüğü tartışılırken yaratıcı işleri ortaya çıkaracak yeteneği bulmak ve elde tutmak ajanslar için büyük zorluk haline gelmeye başladı. FCB ARTGROUP, 2017’de dijital alanda FCB RAM dijital inovasyon ajansıyla aynı çatı altında hizmet vermeye başladı. FCB ARTGROUP Eş Başkanı Özgür Sağlam, “Ajans içinde insan kıymetimiz doğal olarak değişim geçiriyor. Hem konvansiyonel hem dijital alanda çalışmış yetenekli kişilere öncelik veriyoruz” diyor.

DİJİTAL EĞİTİM ALIN Sektörde aranan profille ilgili Özgür Sağlam, dijital alanda kendini yetiştirmiş insanların her geçen gün daha değerli olduğunu belirtiyor ve devam ediyor: “Bu sektöre girmek isteyen gençlerimizin eğitimlerine dijital alanda ek dersler almaları ve bu alanı detaylarıyla takip etmelerini öneririm. Günlük yaşamlarında mobil cihazlar üzerinden sosyal platformlarda iletişim kuruyorlar. Aslında dijital alanın önemli kullanıcıları ve tüketicileri konumundalar, ilgilerini kaybetmemelerini öneriyorum.”

AJANS The Observatory International Kurucu ve Yönetici Ortağı Lucinda Peniston-Baines, şirketlerin ajanslarla olan ilişkisini şöyle değerlendiriyor: “Dünya Reklamcılar Federasyonu’yla gerçekleştirdiğimiz çalışmada dünyanın en büyük reklamverenlerinin şu anda birlikte çalıştıkları ajanslarıyla ilişkilerini nasıl kurduklarını ve gelecekte nasıl kurmak istediklerini araştırdık. Görüş bildiren şirketlerin yüzde 60’ı iş birliği içinde oldukları ajansların sayısını azaltmak istiyor. Diğer taraftan yüzde 50’yi aşkın reklamveren daha fazla uzmanla etkileşim içinde olmak istediğini belirtti. Ajans sayısını azaltma isteği kesinlikle anlaşılır bir durum. Eklenen her ajans iş süreçlerinde, brief aşamasında, entegrasyonda ve değerlendirmede daha fazla yönetim zamanı gerektiriyor.”

MARKA GSK Global Kategoriler Başkanı Carlton Lawson, markaların güven inşa etmek yerine tamamen marka aşkı üzerine eğilmesinin yarattığı tehlikeleri şöyle anlatıyor: ”Sosyal medya influencer’larının yükselişinin devam etmesi, tüketici beklentilerinin giderek daha fazla yükselmesine neden oluyor. Bir zamanlar marka aşkı kavramı nihai amaç olarak kabul edilirken, bugün markalar kalabalıktan sıyrılabilmek için çok daha fazla çalışmak zorunda. Oyundan kopmamak, ilişkide kalmak için marka güvenini oluşturmanız gerektiğini iddia ediyorum, marka aşkını değil. İnsanların gerçekten sevdiği bazı markalar var. Son çıkan ürünü için saatlerce sırada beklemeye hazır hayranları ile Apple muhtemelen bunun en bariz örneği. Ama mesela çamaşır deterjanı, köpek maması ya da şampuan markası gibi çoğu marka için, satın almayı sağlayan şey marka aşkı değil.

CANNES DDB Kuzey Amerika’nın CCO’su Ari Weiss, Cannes’ı ve reklamcılığı nasıl bir geleceğin beklediğinin bilinmediğini ve bunun tam da olması gereken şey olduğunu anlatıyor ve devam ediyor: “ Pazarlamacılar, geleceği tahmin etmek konusunda takıntılı ancak dikkatimizi daha çok şimdiki zamana odaklamalıyız. Müşterilerimiz, gelecekte çözülmeyi bekleyemeyecek ihtiyaçlara şu anda sahip. Ajanslarımız için de aynı durum geçerli. İşimizin ilgi bekleyen mevcut sorunlarına şu anda çözüm üretmezsek, bir geleceğimiz olmayacak. Geleceğe dair cevaplar Cannes’da değil.”

TEKNOLOJİ Intel’den Yogiraj Graham, “Eskiden pazarlamanın en önemli anı, kafanızda bir ampulün yandığı andı. Önce fikirler gelirdi, ardından da buna uygun teknolojiler ve araçlar bulunurdu. Teknolojinin pazarlama içindeki rolü giderek artan bir hızla büyürken kreatif sürecin de tersine işlediğini görüyoruz. Teknolojiyi çıkış noktası olarak kullanmak iş yapış şeklimizi ve düşünce yapımızı değiştiriyor. Sonuç olarak da yarattığımız şeyler değişiyor. Pazarlamacılar ve kreatifler teknolojiyi sonsuza kadar kucaklama zamanımızın geldiğinden bahsediyor. Problem burada yatıyor: Henüz çalışma şeklimizde teknolojinin rolünü değiştirmiş değiliz ve çoğumuz ne kadar geride kaldığımızı fark etmiyoruz bile.”

1. Levent Erden/Havas WorldWide Türkiye Grubunun Kurucu Ortağı

“Yapay zeka iyi hoş, anlamaya çalışıp kabulleniyoruz da, yapmacık zeka hiç çekilmiyor!”

2. Uğurcan Ataoğlu/ Alametifarika’nın kurucu ortağı ve yönetici kreatif direktörü

“Bu cuma hutbem:Güzel fikirle yatanın gözüne uyku girmez.”

3. Serhat Gürcü/Youth Republic Ajans Başkanı

“Dün kariyerimde ilk kez, hiç haber vermeden, aylık ajans ücreti ödemesini 90 gün vadeye çıkaran kurumsal müşteri gördüm. Büyük nakit sıkışıklığı var piyasada ve korkarım ki daha büyüğü geliyor.”

4. Anselmo Ramos/DAVID Kurucusu

“Sevdiğiniz işi yaparsanız, Pazartesi motivasyonuna gerek kalmaz”